Сеть клиник лазерной эпиляции и косметологии «Подружки»: клиника, которую посещают знаменитости

Быть красивой и ухоженной обязана каждая уважающая себя девушка, и сделать это в современном мире достаточно просто, главное – найти подходящую клинику, своего косметолога и мастера эпиляции, которые знают свое дело на 100% и гарантируют отличный результат без боли, раздражений и лишних трат.

Одна из таких - клиника лазерной эпиляции и косметологии «Подружки», которую выбрали для себя Ольга Бузова, Ксения Бородина и Алена Шишкова. В Тюмени эта клиника работает с июня 2017 года и сделала совершенней уже не одну тысячу клиенток.

Познакомимся?

Ксения Бородина: «Выбираю их, потому что соотношение цены и качества на высоте»

«Подружки» - это сеть салонов, специализирующаяся исключительно на лазерной эпиляции и косметологии. Филиалы клиники открыты в 76 городах России. Все клиники имеют лицензию на право осуществления медицинской деятельности и работают только на сертифицированном оборудовании.

«Подружки» - это качественная эпиляция по честным ценам. А философия сети - сделать женщину красивой и элегантной без кардинальных изменений. Оборудование для клиник закупается напрямую от производителя, что обеспечивает низкие цены на услуги.

«Подружки» - это качественная эпиляция по честным ценам

Спектр услуг для тюменок:

- лазерная эпиляция

- косметология

- массаж

- аппаратная косметология

- ногтевой сервис

Уникальный лазер

В студии установлен уникальный единственный в мире диодный лазер, работающий на диодах нового поколения и созданный специально для сети «Подружки» с учетом новых технологий и требований пациентов.

Он разработан специально для «славянского» типа волос и отлично удаляет русые и темно-русые волосы с кожи. При этом клиентка не испытывает никакого дискомфорта: процедура проходит практически безболезненно за счет охлаждающего сапфирового наконечника. Диодный лазер воздействует только на волосяную луковицу, не оказывая раздражающего воздействия на кожу.

Еще один плюс - лазер работает на оптимальной длине 0,5-1 мм (микрощетина). Это значит теперь не нужно отращивать волосы для процедуры, достаточно побрить обрабатываемой участок за пару часов до эпиляции.

В студии установлен уникальный единственный в мире диодный лазер, созданный специально для сети «Подружки»

Преимущества удаления нежелательных волос лазером:

- безболезненно;

- исключает появление вросших волосков;

- гарантия результата;

- исключает раздражение после процедуры;

- оптимальное соотношение цены и качества;

- высокая мощность: для получения конечного результата достаточно курса в 6-8 процедур;

- быстрый результат;

- выпадение волос наступает уже на 10-й день, значит конечный результат вы сможете увидеть намного быстрее;

- безопасность: аппарат прошел проверку РОСЗДРАВ И РОСПОТРЕБНАДЗОРА, имеет все необходимые сертификаты и РУ.

Для красоты, здоровья и омоложения

Также в салоне «Подружки» есть комплекс процедур, направленных на омоложение и оздоровление организма.

Для омоложения кожи посетительниц всех возрастов «Подружки» предлагает процедуру омоложения фракционным лазером. Он способен победить старение. Специальная технология формирует на коже микроповреждения, которые подталкивают клетки дермы к обновлению. А благодаря микроскопическим повреждениям реабилитация после процедуры проходит всего за несколько дней (от 2 до 5). А вот клиенткам с первыми возрастными изменениями на коже больше подойдет фотоомоложение IPL.

Модель Алена Шишкова выбирает сеть клиник лазерной эпиляции и косметологии «Подружки»

Используют косметологи студии и новинки, например, лазерный карбоновый пилинг – абсолютно безболезненную процедуру, после которой кожа приобретет обновленный здоровый внешний вид.

Любительницам более щадящих процедур в «Подружках» посоветуют энзимный пилинг (GiGi) на ферментах. Они помогают коже избавиться от ороговевших клеток, сала и загрязнений. Специальная смесь наносится на лицо и стимулирует выработку фибробластов, тонизирует и омолаживает кожу.

Для коррекции фигуры в салоне «Подружки» также применяют массаж. Он способствует улучшению кровообращения и микроциркуляции в тканях, а также уменьшению жировых отложений и снижению целлюлита.

Все специалисты салона обладают медицинским образованием, знают все тонкости проведения процедур.

Сеть клиник лазерной эпиляции и косметологии «Подружки»

Философия «Подружки» - сделать женщину красивой и элегантной без кардинальных изменений

г. Тюмень, ул. Дзержинского, 31/1, тел. (3452) 57-99-78

https://podruge.ru/salons/tyumen/salon-tyumen/

Лицензия № ЛО-72-01-002797 от 30.05.2018 г. На правах рекламы.

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