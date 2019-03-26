Центр доктора Бубновского: движение - это жизнь и выздоровление!

Первое, что бросится в глаза, когда вы придете в центр доктора Бубновского - никаких скучных больничных палат, здесь всё пропитано движением. И это неудивительно - сотрудники «Центра доктора Бубновского» применяют кинезитерапию, что буквально переводится как лечение движением.

Центр доктора Бубновского - здесь всё пропитано движением

Почему в Центре Бубновского лечат упражнениями, а не таблетками?

Все логично. Позвоночник и суставы не имеют своих собственных сосудов и питаются благодаря сокращению окружающих их «мышц-насосов». От недостатка нагрузки глубокие мышцы слабеют. Слабые мышцы не могут питать и удерживать позвоночник. Отсюда искривление и разрушение: сколиоз, остеохондроз, грыжа. И боль!

Таблетки могут заблокировать боль, но состоятельность мышц восстанавливается только правильным движением!

Специальные упражнения на реабилитационных тренажерах позволяют включить глубокие мышцы позвоночника, восстанавливая питание. Методика профессора Сергея Михайловича Бубновского запатентована, и исключает уколы и хирургические вмешательства.

Может быть, вы не знали, но именно движение помогает справиться с артритом, артрозом, остеохондрозом, сколиозом, болезнью Бехтерева и даже варикозом и простатитом!

Специальные упражнения на реабилитационных тренажерах позволяют включить глубокие мышцы позвоночника, восстанавливая питание

От детей до пенсионеров

Пациенты «Центра доктора Бубновского» занимаются на специальных декомпрессионных тренажёрах под наблюдением инструкторов и лечащего врача. У методики минимум противопоказаний, но широкий возрастной диапазон: младшему пациенту было 5 лет, а старшей 87.

С 1989 года постоянно накапливается положительный опыт от 130 центров в России и мире и это сложилось уже в грандиозную цифру - насчитывается более 1,5 миллионов историй выздоровления, среди которых больше 30 тысяч тюменских.

У методики Бубновского минимум противопоказаний и широкий возрастной диапазон: младшему пациенту было 5 лет, а старшей 87

Не забудьте спортивную обувь!

Чтобы обратиться в «Центр доктора Бубновского» и начать лечение вам потребуются:

- спортивная одежда и обувь (обязательно!)

- два полотенца и гигиенические принадлежности (обязательно!)

В «Центре доктора Бубновского» для вас подберут удобный график занятий, врач-кинезитерапевт составит персональную программу реабилитации. А после, когда вы будете заниматься на тренажёрах под контролем инструкторов центра, ваш доктор будет контролировать процесс лечения.

В «Центре доктора Бубновского» врач-кинезитерапевт составит персональную программу реабилитации

В ходе занятий вас научат комплексу упражнений для восстановления здоровья в домашних условиях, а также правильному закаливанию, технике диафрагмального дыхания, естественному обезболиванию и т.д.

Занятия на тренажерах проходят под контролем инструкторов центра

«Центр доктора Бубновского» в Тюмени:

Здоровая спина - залог долгой и активной жизни!

ул. В.Гнаровской, 10 корпус 3/4 и ул. Судоремонтная, 34

тел.: +7 (3452) 670-100, +7 (3452) 670-200, +7 (3452) 513-005

www.kinesis72.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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