2019-03-26T08:59:25+03:00
Здоровье

Центр доктора Бубновского: движение - это жизнь и выздоровление!

На протяжении 15 лет Центр помогает тысячам тюменцев избавляться от заболеваний позвоночника и проблем с суставами
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Центр доктора Бубновского – 15 лет лечим боли в спине и суставахЦентр доктора Бубновского – 15 лет лечим боли в спине и суставах
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Первое, что бросится в глаза, когда вы придете в центр доктора Бубновского - никаких скучных больничных палат, здесь всё пропитано движением. И это неудивительно - сотрудники «Центра доктора Бубновского» применяют кинезитерапию, что буквально переводится как лечение движением.

Центр доктора Бубновского - здесь всё пропитано движением

Центр доктора Бубновского - здесь всё пропитано движением

Почему в Центре Бубновского лечат упражнениями, а не таблетками?

Все логично. Позвоночник и суставы не имеют своих собственных сосудов и питаются благодаря сокращению окружающих их «мышц-насосов». От недостатка нагрузки глубокие мышцы слабеют. Слабые мышцы не могут питать и удерживать позвоночник. Отсюда искривление и разрушение: сколиоз, остеохондроз, грыжа. И боль!

Таблетки могут заблокировать боль, но состоятельность мышц восстанавливается только правильным движением!

Специальные упражнения на реабилитационных тренажерах позволяют включить глубокие мышцы позвоночника, восстанавливая питание. Методика профессора Сергея Михайловича Бубновского запатентована, и исключает уколы и хирургические вмешательства.

Может быть, вы не знали, но именно движение помогает справиться с артритом, артрозом, остеохондрозом, сколиозом, болезнью Бехтерева и даже варикозом и простатитом!

Специальные упражнения на реабилитационных тренажерах позволяют включить глубокие мышцы позвоночника, восстанавливая питание

Специальные упражнения на реабилитационных тренажерах позволяют включить глубокие мышцы позвоночника, восстанавливая питание

От детей до пенсионеров

Пациенты «Центра доктора Бубновского» занимаются на специальных декомпрессионных тренажёрах под наблюдением инструкторов и лечащего врача. У методики минимум противопоказаний, но широкий возрастной диапазон: младшему пациенту было 5 лет, а старшей 87.

С 1989 года постоянно накапливается положительный опыт от 130 центров в России и мире и это сложилось уже в грандиозную цифру - насчитывается более 1,5 миллионов историй выздоровления, среди которых больше 30 тысяч тюменских.

У методики Бубновского минимум противопоказаний и широкий возрастной диапазон: младшему пациенту было 5 лет, а старшей 87

У методики Бубновского минимум противопоказаний и широкий возрастной диапазон: младшему пациенту было 5 лет, а старшей 87

Не забудьте спортивную обувь!

Чтобы обратиться в «Центр доктора Бубновского» и начать лечение вам потребуются:

- спортивная одежда и обувь (обязательно!)

- два полотенца и гигиенические принадлежности (обязательно!)

В «Центре доктора Бубновского» для вас подберут удобный график занятий, врач-кинезитерапевт составит персональную программу реабилитации. А после, когда вы будете заниматься на тренажёрах под контролем инструкторов центра, ваш доктор будет контролировать процесс лечения.

В «Центре доктора Бубновского» врач-кинезитерапевт составит персональную программу реабилитации

В «Центре доктора Бубновского» врач-кинезитерапевт составит персональную программу реабилитации

В ходе занятий вас научат комплексу упражнений для восстановления здоровья в домашних условиях, а также правильному закаливанию, технике диафрагмального дыхания, естественному обезболиванию и т.д.

Занятия на тренажерах проходят под контролем инструкторов центра

Занятия на тренажерах проходят под контролем инструкторов центра

«Центр доктора Бубновского» в Тюмени:

Здоровая спина - залог долгой и активной жизни!

Здоровая спина - залог долгой и активной жизни!

ул. В.Гнаровской, 10 корпус 3/4 и ул. Судоремонтная, 34

тел.: +7 (3452) 670-100, +7 (3452) 670-200, +7 (3452) 513-005

www.kinesis72.ru

https://vk.com/bubnovsky72

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU

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