Испытано на себе: корреспондент «Комсомолки» проверила топовые лайфхаки для обуви при гололеде

С наступлением весны у каждого человека появляется желание побыстрее переодеться в более легкую и элегантную одежду. Обувь - не исключение. При этом не стоит забывать, что температура воздуха в это время постоянно колеблется с плюсовой к минусовой, из-за чего на тротуарах образуется наледь. Часто мы отдаем предпочтение удобной и красивой обуви, забывая о главном, что в период потепления она должна быть устойчив на льду.

Первое на что следует обратить внимание при покупке обуви весной, из какого материала сделана подошва. Если же ваши новые или ранее приобретенные ботинки все же скользят, попробуйте воспользоваться наши лайфхаками.

Лейкопластырь, первое, что может найтись у каждого в доме. Скорая помощь не только при порезах. Наклеиваем на сухую и чистую поверхность 2 лейкопластыря крест-накрест в верхней и 2 в нижней части подошвы. Не забываем, что это на морозное утро/вечер. При слякоти и в луже лейкопластырь мигом отпадёт. Обычный лейкопластырь можно заменить на рулон тканевого лейкопластыря. Отрезаем несколько кусочков диаметром 4-5 см. (в зависимости от параметров вашей стопы). Продолжительность действия недолговечна примерно 1-3 дня. На всякий случай, всегда держите его при себе. У меня такой способ продержался ровно день, затем лейкопластырь будто испарился. Думаю, это из-за снега.

Лейкопластырь - первая помощь при гололеде

Клей ПВА, Момент или любой другой супер-клей. Наносим на подошву разные узоры, ждём высыхания и идём тестировать. Для лучшего воздействия можно присыпать клей песком, до того, как клей успел схватиться. Самый большой минус этого способа, что от клея останутся следы. Но вид гораздо естественней тех методов, что приведены ниже. Поэтому для многих этот вариант сразу отпадает. Испорченная обувь-испорченное настроение. Продолжительность носки 1-2 недели. Всё сугубо индивидуально и зависит от погоды. Процедуру можно повторять.

Войлок. У каждого из вас в детстве, а может, и сейчас имеются валенки. Так вот, об этом материале и идёт речь. Нам понадобится супер-клей и несколько кусочков войлока. На сухую, обезжиренную поверхность приклеиваем эту материю, хорошо придавливаем, ждём полного высыхания и наши противоскользящие ботинки готовы. Время действия 1-2 недели.

Наждачная бумага. Есть несколько вариантов нанесения. Можно приклеить её на супер-клей или двусторонний скотч. Второй мне понравился больше. Отрезаем по 4 см одинаковых в диаметре кусочков скотча и наждачки, склеиваем между собой, затем приклеиваем к самой подошве. Продолжительность носки от 2-х недель до месяца. Этот вариант до сих пор держится на моих зимних ботинках. Единственный нюанс: у наждачной бумаги есть разные виды зернистости, берите ту, что покрупней и берегите напольное покрытие дома, не поцарапайте. За набор скотч + бумага в строительном магазине я отдала 46 рублей. Для сохранности здоровья, это небольшая цена.

Наждачную бумага можно приклеить на двухсторонний скотч

Носки. Достаточно смешной метод, но действенный. Лайфхак для тех, кто не боится за свою репутацию. Надеть носки не под обувь, а на неё. Хлопковый материал достаточно хорошо противостоит льду. Я в это верю, но выбрала для себя другие пути решения данной проблемы.

Ледоступы. Этот сердитый способ подойдёт для толстой подошвы мужской обуви. Можно купить готовые в магазине или сделать самому, если у мужчины золотые руки. Покупаем шурупы, вкручиваем и ледоступы готовы. Минусом является шум при ходьбе в помещениях с твёрдым напольным покрытием, как в супермаркетах. Зато на сколькой дороге вы не упадёте.

Какие лайфхаки пробовать не рекомендуем:

Картофель. Да, и такой лайфхак имеется. В интернете гуляют статьи, что можно крахмалить не только одежду, но и обувь. Берёте половинку картофеля и натираете им подошву. Я испробовала. Защитная плёнка может и появляется, но такую процедуру нужно проводить перед каждым выходом из дома. Кроме белых разводов мною ничего получено не было. По истечению часа я всё также скользила на льду.

Лак для волос. Обрабатываете им обильно свою пару и антискользящая обувь готова. Тоже не работает. Не тратьте своё время, как я.

Терка. Придаём рельефность. Для девочек пройтись тёркой по своим сапожкам это просто немыслимо. Особенно, если толку от этого больше не станет. Ведь ваш материал подошвы не изменился и она всё также скользит.

Есть и профессиональные методы: металлические шурупы, металлические гвоздики, углубление протектора, набойки железные, ледоступы, ледоходы, полиуретановая защита.

Решение всегда есть. Будьте осторожны на льду. И самое главное - приобретайте правильную обувь заранее. При покупке обращайте внимание на протектор: глубокие узоры способствуют сцеплению с поверхностью и уменьшают шансы внезапно «поехать» на льду с горки.

Подошва не скользящая по льду может быть и плоской, но материал такой подошвы должен быть синтетическим: полимерный, поливинилхлорид, полиуретан, термоэластопласт (ТЭП), синтетический каучук. Натуральный материал для зимы не пользуется спросом. Безопасность и комфорт превыше всего!