2019-04-01T12:13:33+03:00
Здоровье

Семейная стоматология «Доктор Альбус»: лечение зубов без боли и страха

Клиника оказывает полный спектр стоматологических услуг для взрослых и детей, применяя инновационные методы и современное оборудование
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Семейная стоматология «Доктор Альбус» оказывает полный спектр стоматологических услуг для взрослых и детейСемейная стоматология «Доктор Альбус» оказывает полный спектр стоматологических услуг для взрослых и детей
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Врачи тюменской семейной стоматологии «спасают» 70% зубов, которые рекомендованы к удалению другими врачами

Улыбка – это лучшее проявление счастья, а здоровые и красивые зубы – залог не только идеальной «визитной карточки» человека, но и показатель благополучия, отличного здоровья и ухоженности. Именно поэтому следить за здоровьем зубом необходимо с самого рождения еще на этапе формирования десен и до глубокой старости. Сделать это достаточно просто, нужно лишь найти «свою» клинику и посещать стоматолога раз в полгода.

Если вы все еще в поиске современной стоматологии с сотрудниками, имеющими большой стаж, обратите внимание на семейную стоматологию «Доктор Альбус», которая оказывает полный спектр стоматологических услуг для взрослых и детей, применяет инновационные методы и современное оборудование.

Услуги клиники

Семейная стоматология «Доктор Альбус» использует современные технологии и качественные материалы, чтобы сделать улыбку пациентов красивой

Семейная стоматология «Доктор Альбус» использует современные технологии и качественные материалы, чтобы сделать улыбку пациентов красивой

Семейная стоматология «Доктор Альбус» - это удобно

В клинике оказывают весь спектр стоматологических услуг, а значит помогут в любой проблеме с зубами и деснами, включая самые сложные случаи. Вам не нужно будет искать врачей разных специальностей и наличие необходимого оборудования, здесь все в одном месте: штат докторов высокой квалификации и оборудование последнего поколения.

Это одна из немногих городских клиник, где принимают пациентов всех возрастов, а значит, вы можете прийти на прием всей семьей, даже с самыми маленькими детьми и детьми-инвалидами. А благодаря увеличенному времени работы (с 9:00 до 21:00) и ежедневному приему, даже в выходные и праздники, вам не нужно будет уходить с работы или отпрашивать ребенка из школы.

В стоматологии «Доктор Альбус» применяют инновационные методы и современное оборудование, а значит, помогут в любой проблеме с зубами и деснами, включая самые сложные случаи

В стоматологии «Доктор Альбус» применяют инновационные методы и современное оборудование, а значит, помогут в любой проблеме с зубами и деснами, включая самые сложные случаи

Здесь можно не беспокоиться о стоянке автомобиля, для вас всегда найдется парковочное место, а администратор клиники может вызвать такси, чтобы вы быстро и с комфортом добрались до дома после посещения стоматолога.

Семейная стоматология «Доктор Альбус» - это гарантия результата

Клиника оснащена суперсовременным оборудованием, благодаря чему врач может провести сверхточную диагностику и максимально бережно и безболезненно решить любую стоматологическую проблему.

В своей работе специалисты «Доктор Альбус» применяют инновационные методы и качественные материалы, арсенал стоматологов пополняется высокотехнологичной аппаратурой. Один из таких аппаратов – микроскоп. Благодаря ему, врачи могут решить многие задачи, которые раньше им были не под силу. С применением оперативного микроскопа 70% зубов, которые раньше просто бы удалили, стало возможно вылечить.

Семейная стоматология «Доктор Альбус» оснащена суперсовременным оборудованием, которое позволяет проводить сверхточную диагностику

Семейная стоматология «Доктор Альбус» оснащена суперсовременным оборудованием, которое позволяет проводить сверхточную диагностику

– Микроскоп позволяет лечить зубы под многократным увеличением (от 3 до 20 раз) и освещает рабочую зону, теперь доктор может разглядеть самые мелкие детали. Все это и помогает поднять качество работы совсем на другой уровень, - рассказывает стоматолог-эндодонтист клиники «Доктор Альбус» Алена Кирьянова.

С применением оперативного микроскопа стало возможно вылечить 70% зубов, которые раньше просто бы удалили

С применением оперативного микроскопа стало возможно вылечить 70% зубов, которые раньше просто бы удалили

Доктора любят свою работу, с уважением и пониманием относятся к пациентам, а главное - постоянно повышают свою квалификацию и совершенствуют навыки.

Семейная стоматология «Доктор Альбус» - это комфортно для детей и взрослых

Комфортные условия посещения и полная открытость для пациентов – залог повторного посещения стоматологии. В «Доктор Альбус» врачи приступают к лечению только после согласования с клиентами итоговой стоимости. К тому же стоматолог подробно расскажет о плане лечения и особенностях всех необходимых процедур. Во время лечения можно посмотреть любимый телеканал или любой фильм по вашему выбору. А после всех процедур вы можете получить на руки подробный отчет о выполненной работе.

В детском отделении стоматологии «Доктор Альбус» лучшие специалисты лечат детей без боли и слез

В детском отделении стоматологии «Доктор Альбус» лучшие специалисты лечат детей без боли и слез

С особой деликатностью здесь подходят к маленьким пациентам, для которых в клинике работают лучшие специалисты и предоставляют все виды стоматологических услуг: профессиональная гигиена полости рта, лечение кариеса, ортодонтическое лечение и пр. Более того, юных посетителей клиники учат правильно ухаживать за зубами и не бояться визитов к стоматологу.

В детском отделении стоматологии «Доктор Альбус» доктора учат маленьких пациентах правильно ухаживать за зубами и не бояться визитов к стоматологу

В детском отделении стоматологии «Доктор Альбус» доктора учат маленьких пациентах правильно ухаживать за зубами и не бояться визитов к стоматологу

Семейная стоматология «Доктор Альбус» - это доступно

В стоматологии оптимальное сочетание цены и качества, более того, доктора дают дополнительные гарантии.

Для пациентов есть «горящее время», когда можно сэкономить 10% от стоимости лечения, а также есть постоянные акции и сезонные спецпредложения.

Семейная стоматология «ДОКТОР АЛЬБУС»

Семейная стоматология «Доктор Альбус»: с нами удобно, спокойно и качественно

Семейная стоматология «Доктор Альбус»: с нами удобно, спокойно и качественно

г. Тюмень, ул. Олимпийская, дом 6, тел. +7 (3452) 348-333

www.doctor-albus.ru

Лицензия ЛО-72-01-001156 от 11 июля 2013 г. На правах рекламы.

Отдать свой голос за клинику вы можете в разделе голосования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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