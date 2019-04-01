Семейная стоматология «Доктор Альбус»: лечение зубов без боли и страха

Врачи тюменской семейной стоматологии «спасают» 70% зубов, которые рекомендованы к удалению другими врачами

Улыбка – это лучшее проявление счастья, а здоровые и красивые зубы – залог не только идеальной «визитной карточки» человека, но и показатель благополучия, отличного здоровья и ухоженности. Именно поэтому следить за здоровьем зубом необходимо с самого рождения еще на этапе формирования десен и до глубокой старости. Сделать это достаточно просто, нужно лишь найти «свою» клинику и посещать стоматолога раз в полгода.

Если вы все еще в поиске современной стоматологии с сотрудниками, имеющими большой стаж, обратите внимание на семейную стоматологию «Доктор Альбус», которая оказывает полный спектр стоматологических услуг для взрослых и детей, применяет инновационные методы и современное оборудование.

Услуги клиники

Семейная стоматология «Доктор Альбус» использует современные технологии и качественные материалы, чтобы сделать улыбку пациентов красивой

Семейная стоматология «Доктор Альбус» - это удобно

В клинике оказывают весь спектр стоматологических услуг, а значит помогут в любой проблеме с зубами и деснами, включая самые сложные случаи. Вам не нужно будет искать врачей разных специальностей и наличие необходимого оборудования, здесь все в одном месте: штат докторов высокой квалификации и оборудование последнего поколения.

Это одна из немногих городских клиник, где принимают пациентов всех возрастов, а значит, вы можете прийти на прием всей семьей, даже с самыми маленькими детьми и детьми-инвалидами. А благодаря увеличенному времени работы (с 9:00 до 21:00) и ежедневному приему, даже в выходные и праздники, вам не нужно будет уходить с работы или отпрашивать ребенка из школы.

В стоматологии «Доктор Альбус» применяют инновационные методы и современное оборудование, а значит, помогут в любой проблеме с зубами и деснами, включая самые сложные случаи

Здесь можно не беспокоиться о стоянке автомобиля, для вас всегда найдется парковочное место, а администратор клиники может вызвать такси, чтобы вы быстро и с комфортом добрались до дома после посещения стоматолога.

Семейная стоматология «Доктор Альбус» - это гарантия результата

Клиника оснащена суперсовременным оборудованием, благодаря чему врач может провести сверхточную диагностику и максимально бережно и безболезненно решить любую стоматологическую проблему.

В своей работе специалисты «Доктор Альбус» применяют инновационные методы и качественные материалы, арсенал стоматологов пополняется высокотехнологичной аппаратурой. Один из таких аппаратов – микроскоп. Благодаря ему, врачи могут решить многие задачи, которые раньше им были не под силу. С применением оперативного микроскопа 70% зубов, которые раньше просто бы удалили, стало возможно вылечить.

Семейная стоматология «Доктор Альбус» оснащена суперсовременным оборудованием, которое позволяет проводить сверхточную диагностику

– Микроскоп позволяет лечить зубы под многократным увеличением (от 3 до 20 раз) и освещает рабочую зону, теперь доктор может разглядеть самые мелкие детали. Все это и помогает поднять качество работы совсем на другой уровень, - рассказывает стоматолог-эндодонтист клиники «Доктор Альбус» Алена Кирьянова.

С применением оперативного микроскопа стало возможно вылечить 70% зубов, которые раньше просто бы удалили

Доктора любят свою работу, с уважением и пониманием относятся к пациентам, а главное - постоянно повышают свою квалификацию и совершенствуют навыки.

Семейная стоматология «Доктор Альбус» - это комфортно для детей и взрослых

Комфортные условия посещения и полная открытость для пациентов – залог повторного посещения стоматологии. В «Доктор Альбус» врачи приступают к лечению только после согласования с клиентами итоговой стоимости. К тому же стоматолог подробно расскажет о плане лечения и особенностях всех необходимых процедур. Во время лечения можно посмотреть любимый телеканал или любой фильм по вашему выбору. А после всех процедур вы можете получить на руки подробный отчет о выполненной работе.

В детском отделении стоматологии «Доктор Альбус» лучшие специалисты лечат детей без боли и слез

С особой деликатностью здесь подходят к маленьким пациентам, для которых в клинике работают лучшие специалисты и предоставляют все виды стоматологических услуг: профессиональная гигиена полости рта, лечение кариеса, ортодонтическое лечение и пр. Более того, юных посетителей клиники учат правильно ухаживать за зубами и не бояться визитов к стоматологу.

В детском отделении стоматологии «Доктор Альбус» доктора учат маленьких пациентах правильно ухаживать за зубами и не бояться визитов к стоматологу

Семейная стоматология «Доктор Альбус» - это доступно

В стоматологии оптимальное сочетание цены и качества, более того, доктора дают дополнительные гарантии.

Для пациентов есть «горящее время», когда можно сэкономить 10% от стоимости лечения, а также есть постоянные акции и сезонные спецпредложения.

Семейная стоматология «ДОКТОР АЛЬБУС»

Семейная стоматология «Доктор Альбус»: с нами удобно, спокойно и качественно

г. Тюмень, ул. Олимпийская, дом 6, тел. +7 (3452) 348-333

www.doctor-albus.ru

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