Медицинская клиника «Акцент» поможет помолодеть и постройнеть

Одна из самых молодых клиник Тюмени является еще и одной из самых современных в плане оснащения и методов лечения, профессиональных в плане квалифицированных и опытных докторов и комфортных по уровню сервиса.

Медицинская клиника «Акцент» принимает пациентов с 2018 года, основное свое направление определяет, как достижение желаемого результата и повышение качества и интереса к жизни в любом возрасте.

О преимуществах «Акцент»

В клинике сделан акцент на качественное оказание помощи всем пациентам. Проводится обследование и диагностика на этапе предболезни, что гарантирует возможность обезопасить себя от многих проблем со здоровьем в будущем.

В клинике сделан акцент на качественное оказание помощи всем пациентам

Сотрудники «Акцента», имеющие большой опыт практической деятельности, проводят комплексное диагностическое обследование и разрабатывают индивидуальную программу эффективного лечения, восстановления и укрепления организма.

В клинике разрабатывают индивидуальную программу эффективного лечения, восстановления и укрепления организма

Преимущества клиники:

- высокий уровень медицинских знаний, большой опыт практической деятельности специалистов;

- быстрая и точная современная диагностика;

- внимание и индивидуальный подход к каждому пациенту;

- гарантия полной конфиденциальности;

- четкая организация лечебного процесса, отсутствие очередей возле кабинетов;

- доступная стоимость медицинского обслуживания.

Несмотря на молодость медицинского центра, здесь принимают высококлассные специалисты, работающие в своей сфере достаточно продолжительное время и знающие все тонкости и нюансы специальности.

Более того, в клинике организовано постоянное обучение медицинского персонала. Сотрудники совершенствуют свои знания и навыки в крупнейших российских и зарубежных медицинских образовательных учреждениях. Владеют навыками интерпретации современных методов обследования, коррекция генетического, нутрицевтического , гормонального статуса пациента, а также микробиома различных сред организма.

Доктора клиники совершенствуют свои знания и навыки в крупнейших российских и зарубежных медицинских образовательных учреждениях

Услуги клиники «Акцент»

Эндокринология

Это медицинское направление, изучающее строение, функции и заболевания эндокринных желез. Серьезность эндокринологических болезней заключается в том, что они могут приводить к необратимым изменениям в функционировании организма, требующим сложного, длительного и зачастую пожизненного лечения. Поэтому необходимо выявлять сбои в работе эндокринной системы на ранних стадиях.

Доктора «Акцента» лечат широкий спектр заболеваний эндокринной системы, в том числе диабет, ожирение, бесплодие в паре, эректильную дисфункцию, подготовка к ЭКО, гормональный баланс мужчин и женщин в любом возрасте.

Гинекология

Полный спектр лечения заболеваний, консультации, комплексный персонализированный подход с подбором нутрицевтической поддержки организма. Подготовка и ведение беременности, послеродовое сопровождение, подбор контрацепции заместительной гормональной терапии. Коррекция нарушений менструального цикла. Коррекция утраты полового влечения. Эстетическая гинекология. Диагностика и лечение патологии шейки матки. Обследование и лечение инфекций, передаваемых половым путем. Современные методы лечения миомы матки, эндометриоза и многое другое.

В клинике «Акцент» есть услуги подготовки к родам, ведению беременности, а также подготовки семейной пары к методам вспомогательных, репродуктивных технологий (ЭКО, ИКСИ)

Диетология

Обследование, подбор индивидуального питания при ожирении, аутоиммунных заболеваниях, кишечных дисбиозах, в том числе кандидозных. Ознакомление с методами коррекции веса.

Ревматология

Нехирургическое лечение заболеваний соединительной ткани и опорно-двигательного аппарата (суставы, мышцы, связки, сухожилия и др.).

Гастроэнтерология

Врачи клиники проводят широкий спектр лабораторных и инструментальных исследований для диагностики различных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Обследование и подбор терапии при синдроме избыточного роста кишечника, дисбиозах.

Правильная диагностика - это лучший способ обезопасить себя от многих проблем со здоровьем в будущем

Неврология

Диагностика и лечение многих неврологических расстройств, в том числе редких и сложных. Врачи владеют аккупунктурными методиками.

Дневной стационар

Наш дневной стационар открыт для пациентов в любой рабочий день клиники.

Ультразвуковая диагностика

Врач УЗИ владеет основными методиками обследования пациента. Пациенты осуществляют как профилактический осмотр, так и с целью выявления и динамики заболевания.

Биоимпедансометрия

Исследование поможет выбрать правильное соотношение белков, жиров, углеводов при составлении сбалансированном питании.

Лабораторная диагностика

Современное оборудование, использование новейших технологий, квалифицированный персонал. Вы можете сдать анализ крови на любое исследование.

Стать моложе

В клинике осуществляется ANTI-AGE-подход или управление возрастом. Применяя научно-практические методы в области эндокринологии, кардиологии, урологии, неврологии, врачи помогают женщинам и мужчинам в любом возрасте.

Клиника «Акцент» создана для решения задач обеспечения мужского и женского здоровья независимо от возраста и особенностей образа жизни

Медицинская клиника «Акцент»

г. Тюмень, ул. М. Горького, 3, корп. 2/7, тел. 8(3452)677-937

www.akcenmed.ru

ЛО-72-01-002752 от 06.04.2018 г. На правах рекламы.

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