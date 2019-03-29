Авторская клиника эстетической медицины: «Красота — это искусство. У каждого шедевра есть автор»

«Авторская клиника эстетической медицины» начала свою работу с августа 2016 года, ее основатель – Ольга Петрова, врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог с опытом работы в эстетической медицине более 25 лет, проходила стажировки в Голландии, Германии, Швейцарии, Стамбуле, Италии и России.

Как и основатель клиники, весь персонал постоянно совершенствует свои навыки, участвует в семинарах и мастер-классах. Все это делается для того, чтобы дать тюменцам максимально полный и качественный спектр услуг в сфере эстетической медицины, причем не только женской, но и мужской.

Основной плюс клиники – высококвалифицированные специалисты с огромным опытом работы, за год они выполняют больше 23,5 тысяч инъекций. Благодаря персоналу и европейскому уровню сервиса основным инструментом продвижения клиники стали рекомендации и отзывы довольных пациентов.

Все лучшее - пациентам

В 2017 году «Авторская клиника эстетической медицины» стала победителем в региональном конкурсе «Лидер доверия потребителей»

Основными направлениями работы клиники являются аппаратная косметология, инъекционные и нитевые методики.

Принцип деятельности – работа на высокотехнологическом современном оборудовании и использование инъекционных препаратов и косметической продукции, отвечающих всем мировым стандартами и являющихся лидерами в эстетической медицине.

Врачи клиники помогают пациентам избавиться от несовершенств и приобрести привлекательную внешность. Часто пациенты обращаются в клинику с просьбой исправить работу сторонних специалистов.

Уникальные процедуры

Косметологи клиники выполняют широкий спектр услуг в сфере красоты, включая инновационные методики.

1. Процедура Альтера-терапии пользуется успехом как у женщин, так и у мужчин.

Это безоперационная подтяжка кожи на оригинальном американском аппарате, которая является альтернативой пластической операции. Восстановительный период в виде отеков, покраснений и синяков полностью отсутствует.

2. Пациентам, желающим убрать сосуды на лице, пигментацию, постугревые рубцы или просто сделать кожу более гладкой и вернуть ей тонус, рекомендуются процедуры на Palomar Icon – американском лазерном аппарате, который пользуется огромным спросом. Также на этом аппарате доктора проводят эпиляцию, избавляя пациентов от нежелательных волос.

Ультразвуковой лифтинг Альтера-– подтяжка кожи с минимальной травматичностью, максимальным комфортом и высокой результативностью

Клиника оборудована оригинальным аппаратом LPG, с помощью которого врачи помогают справиться с целлюлитом и подтягивают кожу за несколько процедур.

Ультрасовременный лазерный аппаратPalomar ICON является самым мощным в мире и отличается надежностью и стабильностью результатов

Помимо аппаратных, применяются и инъекционные методики. В инъекциях косметологи не ограничиваются только коррекцией губ и носогубных складок, а выполняют и безоперационную коррекцию носа, подбородка, щек и скул.

Нитевые технологии представлены в клинике нитями APTOS и нитями из полидиоксанона. Также в арсенале клиники плазмолифтинг, инъекционное устранение локальных жировых отложений, инъекции диспорта и ботокса для устранения морщин на лбу и «гусиных лапок».

Аппарат LPG (Франция) уменьшение объемов, устранение отеков, подтяжка кожи, борьба с целлюлитом

К тому же «Авторская клиника эстетической медицины» является эксклюзивным представителем уходовой линейки средств класса люкс Skin Ceuticals (США) для лица и Philip Kingsley (Англия) для волос.

И мужчинам тоже

Пациентами клиники становятся не только женщины, но и мужчины. На сайте avtorclinic.ru представлен целый раздел, посвященный мужчинам. В нем инъекционные технологии, лазерная, аппаратная и эстетическая косметология.

Авторская клиника эстетической медицины в Тюмени

ул. Севастопольская 14/1, тел. +7(3452) 44-22-14

www.avtorclinic.ru

Лицензия № ЛО 72-01-002171 от 21.04.2016 г.

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