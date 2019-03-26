Центр МРТ-диагностики «Магнесия»: высокоточное МРТ-исследование по доступной цене
Зачастую определение лечения и правильность его выбора зависит от точности исследований, особенно когда речь идет о МРТ-диагностике. Сделать высококачественные снимки за короткое время в комфортных условиях и по доступной цене можно в центре МРТ-диагностики «Магнесия».
Магнитно-резонансная томография (МРТ) - высокотехнологичный метод визуализации внутренних структур организма, использующий для получения изображения магнитные поля и радиоволны. МРТ показывает различия между здоровой и пораженной тканью.
Для чего нужно МРТ-исследование?
Преимущество МРТ в том, что пациент получает детальный снимок мягких тканей в любой плоскости и трехмерном измерении. Благодаря высокой контрастности изображения, снимок позволяет лечащему врачу выявить патологические изменения органа на ранних стадиях развития, что дает возможность начать лечение заблаговременно и исключить риск неблагоприятного исхода болезни.
МРТ широко используется для диагностики:
– заболеваний спинного мозга, дегенеративных изменений межпозвонковых дисков, опухолей, структурных изменений кровеносных сосудов;
– травм головного мозга, инфаркта миокарда, инсульта, рассеянного склероза;
– сосудистых заболеваний (тест MRA для артерий и тест MRV для вен);
– заболеваний брюшной полости, включая поджелудочную железу, печень, почки и мочевой тракт;
– суставных травм;
– состояния молочной железы.
Преимущества томографического центра «Магнесия»
1. Высокоточный томограф 2016 года выпуска
Томограф последнего поколения, один из самых современных инструментов для исследования органов тела и мягких тканей. Аппарат отличается достаточно высокой скоростью сканирования. Это позволяет провести полный цикл исследования спинного мозга всего за двадцать минут.
Томограф Phillips Achieva 1,5T SE отличается высокой скоростью сканирования, а полученные изображения имеют высокое разрешение и превосходное качество, облегчающее диагностирование патологий
2. Все виды МРТ-исследований
В том числе МРТ-мозга, позвоночника, суставов, брюшной полости и др. исследования. Изображения, полученные в ходе исследования, отличаются высоким разрешением и превосходным качеством, что облегчает диагностику патологий брюшной полости, груди, сердца, головы, опорно-двигательного аппарата, малого таза, плечевого сустава, спинного/ головного мозга и других органов.
3. Квалифицированные специалисты высокого уровня подготовки
В центре «Магнесия» работают только квалифицированные и дипломированные специалисты-рентгенологи. Центр соответствует четким стандартам в области МРТ, разработанным ведущими мировыми медицинскими сообществами. Также разработаны системы контроля текущей практики врачей и программы обучения и тестирования кадров.
4. Описания снимков, соответствующие стандартам мирового медицинского сообщества
Все выданные заключения отвечают мировым стандартам. Более того, исследования постоянно проходят проверку независимых специалистов - они сверяются со снимками, проверяются на предмет грамотности, что позволяет держать всех докторов в тонусе и повышать их профессиональный уровень.
Доктора диагностического центра в работе с пациентами могут обращаться за консультацией к признанным Российским и мировым экспертам в области лучевой диагностики: ведущим врачам «НИИ нейрохирургии им. Бурденко» (г. Москва), «Федерального центра неврологии» (г. Москва), EMС (European medical center) и др.
В центре «Магнесия» работают квалифицированные и дипломированные специалисты-рентгенологи. Все выданные заключения отвечают мировым стандартам
В случае необходимости врачебного консилиума заключение может быть выдано в сроки, превышающие стандартную часовую консультацию, до суток с момента обращения пациента.
5. Комфортные условия прохождения диагностической процедуры
Стол томографа оснащен мягким подголовником, опускается на комфортную для человека высоту и способен выдержать вес пациента до 140 килограммов.
6. Доступные цены на МРТ
7. Система скидок для медработников, инвалидов и пенсионеров
8. Врачебные консультации по МРТ-заключению.
Как записаться на МРТ-исследование?
Записаться на МРТ-диагностику в центр «Магнесия» можно двумя способами: по телефону +7 (3452) 56-88-89 или заполнив заявку на сайте http://tyumen.magnesia.su.
Центр МРТ-диагностики «Магнесия» в Тюмени:
При прохождении исследований в центре МРТ-диагностики «Магнесия» действуют скидки для пенсионеров, инвалидов и медицинских работников
ул. Проезд Геологоразведчиков, 6В
тел. +7 (3452) 56 88 89
Лицензия ЛО-72-01-002397 от 29.12.2016. На правах рекламы.
ВАЖНО!
Отдать свой голос за клинику вы можете в разделе голосования.
Еще больше материалов по теме: «КЛИНИКА ГОДА-2019»
ИСТОЧНИК KP.RU