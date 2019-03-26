Центр МРТ-диагностики «Магнесия»: высокоточное МРТ-исследование по доступной цене

Зачастую определение лечения и правильность его выбора зависит от точности исследований, особенно когда речь идет о МРТ-диагностике. Сделать высококачественные снимки за короткое время в комфортных условиях и по доступной цене можно в центре МРТ-диагностики «Магнесия».

Магнитно-резонансная томография (МРТ) - высокотехнологичный метод визуализации внутренних структур организма, использующий для получения изображения магнитные поля и радиоволны. МРТ показывает различия между здоровой и пораженной тканью.

Для чего нужно МРТ-исследование?

Преимущество МРТ в том, что пациент получает детальный снимок мягких тканей в любой плоскости и трехмерном измерении. Благодаря высокой контрастности изображения, снимок позволяет лечащему врачу выявить патологические изменения органа на ранних стадиях развития, что дает возможность начать лечение заблаговременно и исключить риск неблагоприятного исхода болезни.

МРТ широко используется для диагностики:

– заболеваний спинного мозга, дегенеративных изменений межпозвонковых дисков, опухолей, структурных изменений кровеносных сосудов;

– травм головного мозга, инфаркта миокарда, инсульта, рассеянного склероза;

– сосудистых заболеваний (тест MRA для артерий и тест MRV для вен);

– заболеваний брюшной полости, включая поджелудочную железу, печень, почки и мочевой тракт;

– суставных травм;

– состояния молочной железы.

Преимущества томографического центра «Магнесия»

1. Высокоточный томограф 2016 года выпуска

Томограф последнего поколения, один из самых современных инструментов для исследования органов тела и мягких тканей. Аппарат отличается достаточно высокой скоростью сканирования. Это позволяет провести полный цикл исследования спинного мозга всего за двадцать минут.

Томограф Phillips Achieva 1,5T SE отличается высокой скоростью сканирования, а полученные изображения имеют высокое разрешение и превосходное качество, облегчающее диагностирование патологий

2. Все виды МРТ-исследований

В том числе МРТ-мозга, позвоночника, суставов, брюшной полости и др. исследования. Изображения, полученные в ходе исследования, отличаются высоким разрешением и превосходным качеством, что облегчает диагностику патологий брюшной полости, груди, сердца, головы, опорно-двигательного аппарата, малого таза, плечевого сустава, спинного/ головного мозга и других органов.

3. Квалифицированные специалисты высокого уровня подготовки

В центре «Магнесия» работают только квалифицированные и дипломированные специалисты-рентгенологи. Центр соответствует четким стандартам в области МРТ, разработанным ведущими мировыми медицинскими сообществами. Также разработаны системы контроля текущей практики врачей и программы обучения и тестирования кадров.

4. Описания снимков, соответствующие стандартам мирового медицинского сообщества

Все выданные заключения отвечают мировым стандартам. Более того, исследования постоянно проходят проверку независимых специалистов - они сверяются со снимками, проверяются на предмет грамотности, что позволяет держать всех докторов в тонусе и повышать их профессиональный уровень.

Доктора диагностического центра в работе с пациентами могут обращаться за консультацией к признанным Российским и мировым экспертам в области лучевой диагностики: ведущим врачам «НИИ нейрохирургии им. Бурденко» (г. Москва), «Федерального центра неврологии» (г. Москва), EMС (European medical center) и др.

В центре «Магнесия» работают квалифицированные и дипломированные специалисты-рентгенологи. Все выданные заключения отвечают мировым стандартам

В случае необходимости врачебного консилиума заключение может быть выдано в сроки, превышающие стандартную часовую консультацию, до суток с момента обращения пациента.

5. Комфортные условия прохождения диагностической процедуры

Стол томографа оснащен мягким подголовником, опускается на комфортную для человека высоту и способен выдержать вес пациента до 140 килограммов.

6. Доступные цены на МРТ

7. Система скидок для медработников, инвалидов и пенсионеров

8. Врачебные консультации по МРТ-заключению.

Как записаться на МРТ-исследование?

Записаться на МРТ-диагностику в центр «Магнесия» можно двумя способами: по телефону +7 (3452) 56-88-89 или заполнив заявку на сайте http://tyumen.magnesia.su.

Центр МРТ-диагностики «Магнесия» в Тюмени:

При прохождении исследований в центре МРТ-диагностики «Магнесия» действуют скидки для пенсионеров, инвалидов и медицинских работников

ул. Проезд Геологоразведчиков, 6В

тел. +7 (3452) 56 88 89

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