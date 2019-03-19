«Наномед»: варикоз и геморрой лечим без операций

«Наномед» – сеть медицинских центров лазерного лечения с филиалами в Тюмени, Самаре и Иркутске. Специализируется на лечении заболеваний вен и решении проктологических проблем с применением передовых достижений российской и зарубежной медицинской науки. В штате медцентра – высококвалифицированные флебологи, проктологи, сосудистые хирурги и терапевты с опытом работы порядка 10-15 лет. Доказательством профессионализма служат положительные отзывы пациентов. Подробнее о врачах на сайте лазерноелечение.рф

Некоторые технологии, представленные в «Наномед», используют лишь несколько клиник России. Например, лечение варикоза с помощью биоклея VenaSeal, в считанные минуты безболезненно склеивающего пораженную вену изнутри. Процедура позволяет забыть про дискомфорт в ногах всего за один прокол кожи, без боли, без госпитализации, без шрамов и наркоза и даже анестезии.

Всего пациентам клиники предлагаются три основных способа избавления от варикозной болезни: лазер (ЭВЛК), склеротерапия и технология VenaSeal. Выбрать подходящий может только специалист, сделав ультразвуковую доплерографию глубоких вен и определив степень сложности заболевания.

За все время работы сети «Наномед» тысячи человек уже убедились в простоте и эффективности этой современной технологии лечения. Это доказывают и бесспорные плюсы лазера: вся манипуляция занимает всего 30-60 минут, проводится без наркоза, не требует госпитализации, имеет минимум противопоказаний. Вероятность рецедивов очень и очень низкая, так как лазерное лечение и VenaSeal проводится под контролем УЗИ, что позволяет врачу видеть и воздействовать на все поражённые вены, в отличие от открытой операции.

Некоторые технологии, представленные в «Наномед», используют лишь несколько клиник России

Лазерное лечение эффективно применяется и для лечения проктологических заболеваний, таких как геморрой, анальные трещины. Процедура также занимает в среднем в пределах часа, не требует госпитализации, через два – три дня, когда полностью пройдёт дискомфорт, пациент может вернуться к работе.

Лазерное лечение эффективно применяется и для лечения проктологических заболеваний

На 3 и 4 стадиях геморроя чаще всего рекомендуется проведение дезартеризации геморроидальных узлов, известной также как HAL-RAR. Технология пользуется спросом, так как имеет высокую эффективность. Она представляет собой перевязку артерий, питающих геморроидальные узлы, и подтягивание увеличенных тканей. Позволяет за одно посещение избавиться не только от внешних признаков заболевания, но и от причин возникновения геморроя. Лечение не требует пребывания в стационаре.

Еще одной эксклюзивной услугой в «НаноМед» является генно-терапевтическое лечение атеросклероза – выращивание новых сосудов с помощью инъекций специального препарата. Это один из самых современных и безопасных методов борьбы с атеросклерозом артерий.

Еще одной эксклюзивной услугой в «НаноМед» является генно-терапевтическое лечение атеросклероза

В «НаноМед» всё лечение можно пройти за один день: утром – консультация, обследование (УЗДГ; аноскопия, ректороманоскопия) и подготовка (анализы, ЭКГ, приём терапевта), вечером – лечение. На следующий день обязательна явка к лечащему врачу на осмотр. После чего пациенту разрешается вести полноценный образ жизни, периодически наблюдаясь у своего доктора бесплатно в течение года. Также «НаноМед» даёт гарантии на оказанные услуги до 5 лет.

Ценовая политика направлена на то, чтобы как можно больше людей смогли позволить себе инновационные технологии лечения. Есть рассрочка оплаты от клиники, специальные предложения для пенсионеров и других групп населения и другие приятные бонусы.

«НаноМед» даёт гарантии на оказанные услуги до 5 лет

Вся деятельность «НаноМед» направлена на то, чтобы посещение клиники оставило только положительные эмоции у пациентов. Медцентр работает с 9 до 20 часов, без выходных. Приём проходит по записи, что позволяет избежать томительных очередей. Всех посетителей встречают приветливые, компетентные администраторы, которые предложат чашечку горячего напитка и сладости. Медцентр имеет комфортное расположение – в центре города на ул. Водопроводная, 36/1б.

Диагностика и лечение в центре «Наномед» проводятся на новейшем оборудовании, закупленном в 2018 году. Современное оборудование позволяет максимально уменьшить болевые ощущения и сократить сроки восстановления. Пациенты могут быть уверены в надежности, эффективности и безотказности медицинской техники во время проведения лечения.

Медицинский центр лазерного лечения «НАНОМЕД»

ул. Водопроводная, 36/1б

тел. +7 (3452) 67-70-81

www.лазерноелечение.рф

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