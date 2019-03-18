2019-03-18T16:36:56+03:00
Здоровье

«Центр Флебологии»: многолетний опыт и современные технологии в лечении варикоза

Ведущая клиника в России более 20 лет оказывает спектр услуг по диагностике и лечению заболеваний вен
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Фото предоставлено «Центром Флебологии»Фото предоставлено «Центром Флебологии»
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«Центр Флебологии» – ведущая специализированная клиника в России, которая более 20 лет оказывает полный спектр услуг по диагностике и лечению заболеваний вен. Её отделения представлены в 7 ключевых регионах России – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Калининграде. В Тюмени новая ультрасовременная клиника открылась в 2017 году. Теперь у жителей города и области, а также соседних регионов есть возможность получать качественную медицинскую помощь на высоком уровне.

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

О детальной диагностике и консультации

Отличительной особенностью клиники является комплексный подход к диагностике заболеваний вен. Все кабинеты врачей оснащены современным диагностическим оборудованием. Первичное обследование пациента совместно проводят флеболог и врач УЗ-диагностики. Это позволяет поставить диагноз с высокой точностью и подобрать наиболее эффективную схему лечения в каждом конкретном случае. Ещё это удобно для пациента – не нужно отдельно записываться на прием и на УЗИ.

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

О современных технологиях

В клинике используют все современные методы лечения в соответствии со стандартами Всемирной ассоциацией флебологов (UIP). Для каждого пациента составляется индивидуальная схема лечения.

Более 70% пациентов лечатся без операции. Различные виды склеротерапии, лазерные и радиочастотные технологии позволяют проводить лечение варикоза быстро и безболезненно. В случаях, когда без оперативного вмешательства не обойтись, опытные хирурги-флебологи используют малоинвазивные технологии хирургии вен. Центр располагает собственным операционным блоком, где для пациента созданы все условия.

Приоритетом «Центра Флебологии» всегда остается безопасность и высокий уровень качества лечения.

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

Об Институте Флебологии

Центр развивается в тенденциях мировой медицинской науки. Врачи активно участвуют в российских и международных конференциях, как в качестве слушателей, так и в качестве докладчиков. Живое общение с коллегами помогает осваивать и развивать новые методики лечения заболевания вен, делиться результатами собственных исследований. Также в Центре Флебологии существует своя внутренняя школа, где за круглым столом разбираются сложные случаи, изучаются отдаленные результаты лечения.

О зарубежном опыте

«Центр Флебологии» один первых начал развивать оказание медицинской помощи пациентам с лимфатическими отеками верхних и нижних конечностей. Изучался зарубежный опыт, в частности немецкой специализированной клиники по лимфологии доктора Шенгале.

Итогом стало появление отделения лимфологии и ХВН, которое успешно работает уже более 15 лет. Пациенты с лимфедемой проходят комплексную противоотечную терапию Compleх Decongestive Therapy в соответствии с европейскими стандартами лечения.

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

О тенденциях и перспективах

Современная медицина – медицина высоких технологий, которая требует серьезной подготовки специалистов. Оснащение клиники оборудованием нового поколения от ведущих мировых производителей в сочетании с опытом врачей дает новые возможности в качестве лечения. Ежегодно «Центр Флебологии» оказывает медицинские услуги более чем 15 000 пациентов, более 60% из них обращаются по рекомендации своих знакомых, уже прошедших лечение в Центре.

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

Центр Флебологии

Адрес в Тюмени: ул. Одесская, 48, а/4, тел. +7 (3452) 57-99-05

www.varikoz.ru

Лицензия ЛО-72-01-002608 от 26.10.2017. На правах рекламы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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