«Центр Флебологии»: многолетний опыт и современные технологии в лечении варикоза

«Центр Флебологии» – ведущая специализированная клиника в России, которая более 20 лет оказывает полный спектр услуг по диагностике и лечению заболеваний вен. Её отделения представлены в 7 ключевых регионах России – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Калининграде. В Тюмени новая ультрасовременная клиника открылась в 2017 году. Теперь у жителей города и области, а также соседних регионов есть возможность получать качественную медицинскую помощь на высоком уровне.

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

О детальной диагностике и консультации

Отличительной особенностью клиники является комплексный подход к диагностике заболеваний вен. Все кабинеты врачей оснащены современным диагностическим оборудованием. Первичное обследование пациента совместно проводят флеболог и врач УЗ-диагностики. Это позволяет поставить диагноз с высокой точностью и подобрать наиболее эффективную схему лечения в каждом конкретном случае. Ещё это удобно для пациента – не нужно отдельно записываться на прием и на УЗИ.

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

О современных технологиях

В клинике используют все современные методы лечения в соответствии со стандартами Всемирной ассоциацией флебологов (UIP). Для каждого пациента составляется индивидуальная схема лечения.

Более 70% пациентов лечатся без операции. Различные виды склеротерапии, лазерные и радиочастотные технологии позволяют проводить лечение варикоза быстро и безболезненно. В случаях, когда без оперативного вмешательства не обойтись, опытные хирурги-флебологи используют малоинвазивные технологии хирургии вен. Центр располагает собственным операционным блоком, где для пациента созданы все условия.

Приоритетом «Центра Флебологии» всегда остается безопасность и высокий уровень качества лечения.

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

Об Институте Флебологии

Центр развивается в тенденциях мировой медицинской науки. Врачи активно участвуют в российских и международных конференциях, как в качестве слушателей, так и в качестве докладчиков. Живое общение с коллегами помогает осваивать и развивать новые методики лечения заболевания вен, делиться результатами собственных исследований. Также в Центре Флебологии существует своя внутренняя школа, где за круглым столом разбираются сложные случаи, изучаются отдаленные результаты лечения.

О зарубежном опыте

«Центр Флебологии» один первых начал развивать оказание медицинской помощи пациентам с лимфатическими отеками верхних и нижних конечностей. Изучался зарубежный опыт, в частности немецкой специализированной клиники по лимфологии доктора Шенгале.

Итогом стало появление отделения лимфологии и ХВН, которое успешно работает уже более 15 лет. Пациенты с лимфедемой проходят комплексную противоотечную терапию Compleх Decongestive Therapy в соответствии с европейскими стандартами лечения.

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

О тенденциях и перспективах

Современная медицина – медицина высоких технологий, которая требует серьезной подготовки специалистов. Оснащение клиники оборудованием нового поколения от ведущих мировых производителей в сочетании с опытом врачей дает новые возможности в качестве лечения. Ежегодно «Центр Флебологии» оказывает медицинские услуги более чем 15 000 пациентов, более 60% из них обращаются по рекомендации своих знакомых, уже прошедших лечение в Центре.

Фото предоставлено «Центром Флебологии»

Центр Флебологии

Адрес в Тюмени: ул. Одесская, 48, а/4, тел. +7 (3452) 57-99-05

www.varikoz.ru

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