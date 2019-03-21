Клиника лазерной косметологии и пластической хирургии «ЛИНЛАЙН»: омоложение с гарантией

«ЛИНЛАЙН» – это международная сеть клиник лазерной косметологии и пластической хирургии у которой более 30 филиалов по России и Зарубежом.

А в нашем городе «ЛИНЛАЙН» открылась в 2010 году. Для тюменцев и гостей областного центра здесь предлагают реальные методики омоложения и исправления косметических недостатков. В клинике активно применяется процедура лазерного лифтинга RecoSMA. Её называют реальным способом омоложения без операции. Рассмотрим этот метод подробнее.

RecoSMA улучшает цвет лица, выравнивает рельеф кожи, делает её более эластичной и плотной, что уменьшает выраженность морщин, удаляет рубцы и постакне. Эта процедура длится всего 30-40 минут. Кожа пациента не повреждается и не нагревается, нет выраженных болевых ощущений, а сразу после сеанса клиент может заниматься обычными делами. Каких-либо ограничений нет.

Лазерный лифтинг RecoSMA – омоложение лица без операции

Если вас беспокоит не вопрос омоложения, а, например, удаления татуировки или бородавки на теле, к вашим услугам полный спектр процедур лазерной косметологии от «ЛИНЛАЙН»: помимо устранения тату и новообразований в клинике вам помогут избавиться от растяжек на коже, рубцов, перманентного макияжа, сосудистых звёздочек, пигментных пятен и угревой болезни.

Направление инъекционной косметологии включает в себя контурную пластику, лечение повышенного потоотделения, целлюлита. В «ЛИНЛАЙН» вам готовы предложить инъекции Ботокса и избавление от лишнего веса.

«ЛИНЛАЙН» предлагает полный спектр процедур лазерной косметологии

Также в клинике вы можете избавиться от нежелательных волос на теле с помощью QOOL-эпиляции. Это быстрый, абсолютно безболезненный и безопасный метод эпиляции волос лазером. Он отлично подходит для любых участков тела, даже для таких деликатных как зона бикини, подмышки и лицо.

В России только «ЛИНЛАЙН» дает гарантию качества на косметологические услуги

7 причин выбрать «ЛИНЛАЙН»

Если спросить сотрудников международной клиники, почему вам, как пациенту, стоит доверить лечение проблем кожи «ЛИНЛАЙН», то вот какие веские причины они назовут:

1. В России только «ЛИНЛАЙН» дает гарантию качества на косметологические услуги. Если заявленного результата достичь не удалось, деньги в полном объёме возвращают клиенту.

2. «ЛИНЛАЙН» использует в своей работе только методики лечения с доказанной клинической эффективностью.

3. Врачи клиники постоянно обучаются и повышают свою квалификацию. Часть филиалов международной сети «ЛИНЛАЙН» - это базы для ведущих медицинских вузов.

4. Сотрудники клиники никогда не навязывают клиентам услуги без очевидных показаний.

5. «ЛИНЛАЙН» - победитель в номинации «Лучшая клиника» на всероссийском конкурсе «Парад клиник -2017», который проходил при поддержке Минздрава РФ. Независимое жюри выбирало победителей из 93 клиник по всей стране.

6. «ЛИНЛАЙН» - одна из самых технологичных косметологических компаний мира. В филиалах клиники проводят около 1000 лазерных процедур в день!

7. Есть система бонусов, благодаря которой постоянные клиенты клиники могут получать значительные скидки на услуги.

«ЛИНЛАЙН» - одна из самых технологичных косметологических компаний мира

Клиника «ЛИНЛАЙН» в Тюмени

ул. Комсомольская, 75/1

Тел.: +7 (3452) 21-25-86, 89129917808, +7 (3452) 66-61-45.

www.linline-clinic.ru/tumen/komsomolskaya.html

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