Лабораторная служба «Хеликс»: безболезненный прием анализов и гарантированная точность результата

Что такое неправильно поставленный диагноз? Это потраченное впустую врем, деньги, нервы и зачастую даже ухудшение состояние. А правильность постановки диагноза на 70% зависит от лабораторных анализов. И чем точнее они будут, тем быстрее вы сможете получить необходимую именно для вас врачебную помощь.

Однако точность лабораторных данных могут гарантировать далеко не все медицинские учреждения. Именно поэтому необходимо убедиться в качестве оказания услуг по забору анализов и их диагностированию.

В настоящее время одним из лидеров лабораторной диагностики в России является лабораторная служба «Хеликс», которая работает с 1998 года. Здесь выполняются медицинские и генетические анализы на уровне мировых стандартов качества.

ВАЖНО!

Помимо лабораторной диагностики, в «Хеликсе» ведется прием врачей акушеров-гинекологов, врачей УЗИ и аллерголога-иммунолога.

Контакт-центр «Хеликс» работает круглосуточно и круглогодично. По телефону можно получить помощь по любому вопросу: записаться на прием к врачам, узнать адреса ближайших центров и график работы, проконсультироваться по результатам анализов. По вопросам, требующим назначения или интерпретации исследований, отвечают врачи-консультанты.

Контакт-центр «Хеликс» работает круглосуточно и круглогодично

Почему точность результата гарантирована?

Лабораторное оборудование в «Хеликсе» постоянно обновляется, это позволяет держаться на уровне последних достижений медицинской науки. Более того, для диагностики применяются анализаторы последнего поколения, для забора анализов - расходные материалы от мировых лидеров. А использование оригинальных реагентов гарантирует высокую точность и достоверность результатов исследований.

Любые ошибки по идентификации анализов исключаются благодаря штрихкодированию всех образцов во время забора биоматериала. А уже в лаборатории выполняется контроль условий транспортировки, все образцы сортируются и распределяются.

И даже это не все. Уже на этапе готовности все образцы проходят автоматический, технический и клинический контроль. Если были использованы полуавтоматические методики, то применяется технология двойного ввода результата разными сотрудниками. А еще врачи лабораторной службы могут связываться с лечащим врачом для уточнения деталей анамнеза, клинической картины или для информирования о критических значениях.

Лабораторное оборудование в «Хеликсе» постоянно обновляется

Как быстро можно получить результат?

Полученные результаты становятся доступны клиенту немедленно, будь то физическое лицо или организация. Пациент получает SMS-уведомление. Полное описание анализа можно получить в Диагностическом центре, на сайте или с курьером. Также доступен и электронный обмен данными. Отчет о результатах исследования может быть выполнен в фирменном стиле организации-клиента и отправлен в любом формате любым способом.

У «Хеликс» три лабораторных комплекса в России: в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге. Собственная служба логистики обеспечивает быструю и надежную доставку биоматериала до одного из этих комплексов из любого региона страны. Курьеры забирают образцы из всех центров «Хеликс» несколько раз в день. Для перевозки анализов используются термоконтейнеры с 4 температурными режимами, что обеспечивает сохранность образцов. Эффективное управление логистическими потоками обеспечивает оперативность доставки биоматериала.

У «Хеликс» три лабораторных комплекса в России: в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге

Почему стоит выбрать «Хеликс»?

Все центры «Хеликс» постоянно обновляют лабораторное оборудование, чтобы соответствовать уровню последних достижений медицинской науки. В лабораторных комплексах установлены анализаторы последнего поколения, изготовленные ведущими мировыми производителями.

С «Хеликс» можно забыть и о болезненности процедуры, ведь здесь применяют современные вакуумные системы, гарантирующие безболезненность и безопасность.

Для того, чтобы быть лучшим и сохранять высокую планку в работе, используются разные методы обучения и контроля:

- Очное обучение персонала в собственном Учебном центре

- Регулярные аттестации для контроля знаний и навыков

- Дистанционное обучение

- Оценка качества сервиса методом «тайный покупатель»

- Внутренний аудит качества обслуживания

- Анализ отзывов и предложений клиентов

С «Хеликс» можно забыть о болезненности процедуры, здесь применяют современные вакуумные системы

Лабораторная служба «Хеликс» в Тюмени:

ул. Свердлова, 5 корпус 1, ул. Ямская, 86, ул. Василия Гольцова, 10

Телефон: 8 800 700 03 03, +7 (3452) 69 21 91

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