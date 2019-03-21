Сеть медицинских центров «Доктор АРБИТАЙЛО»: все лучшее – каждому пациенту

«Доктор АРБИТАЙЛО» - сеть многопрофильных медицинских центров, ориентированная на диагностику и лечение пациентов всех возрастов с использованием современных технологий. Высочайшее качество оказания услуг, профессионализм персонала и эффективность применяемых методик доказывают положительные отзывы тысячи тюменцев, а также признание правительства области: медицинский центр трижды становился дипломантом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Основными направлениями «Доктора АРБИТАЙЛО» являются клиническая диагностика заболеваний, профилактика и лечение взрослых и детей. Применение высокотехнологичных методов и современного оборудования позволяет предотвратить болезнь или выявить ее на ранней стадии, начать своевременное лечение и сохранить здоровье пациента.

Всего в медицинских центрах работают более 100 докторов и кандидатов медицинских наук, врачей первой и высшей категорий. С каждым годом штат расширяется, а действующие специалисты постоянно совершенствуют свои навыки, участвуют в курсах повышения квалификации, ведут клиническую и научно-исследовательскую деятельность.

Основными направлениями центра являются клиническая диагностика заболеваний

«Доктор АРБИТАЙЛО» - один из самых авторитетных медицинских центров нашего города, которому тюменцы доверяют здоровье всей семьи.

Взрослое отделение оказывает помощь по 40-ка медицинским направлениям: гинекология (от ведения беременности до интимной пластики), урология, аллергология, гастроэнтерология, генетические исследования, вакцинация, дерматовенерология (имеется кабинет анонимного лечения), диетология, гирудотерапия, физиотерапия, массаж, кардиология, логопедия, психиатрия, пульмонология и др.

Взрослое отделение оказывает помощь по 40-ка медицинским направлениям

Наличие собственной клинико-диагностической лаборатории, кабинетов ультразвуковой диагностики и рентген-кабинета, оснащенных самым современным оборудованием, позволяет пройти полное обследование удобно, безопасно и в короткие сроки.

В Центе функционирует собственная клинико-диагностическая лаборатория

Во всех медицинских центрах юных пациентов принимают опытные педиатры и узкие специалисты, такие как кардиолог, офтальмолог, эндокринолог, невролог и др. Здесь же проходят профилактические осмотры с первого месяца жизни, вакцинация, комплексные осмотры «за один день» для поступления в образовательные учреждения, оформления справок в санатории, лагеря, спортивные секции и бассейны.

Пациентов принимают опытные педиатры и узкие специалисты

На сегодняшний день в Тюмени открыты 6 медицинских центров

На сегодняшний день в Тюмени открыты 6 медицинских центров в разных районах города: ул. Минская, 69 корп. 2, проезд Заречный, 37 корп. 1, ул. Ю.-Г.Р. Эрвье, д. 16, корп.1, ул. Беляева, 33 корп. 2, ул. Широтная, 104 корп.5. Самый большой центр сети «Доктор АРБИТАЙЛО» открылся в октябре 2018 года по адресу: ул. Широтная, 130 корп.1. Для удобства пациентов все отделения работают 7 дней в неделю.

Для удобства пациентов все отделения работают 7 дней в неделю

Сеть медицинских центров «Доктор АРБИТАЙЛО» никогда не стоит на месте, продолжает развиваться, расширять спектр услуг и открывать новые филиалы в шаговой доступности, чтобы медицинская помощь была не только качественной, но и доступной для каждого.

Сеть медицинских центров не стоит на месте, продолжает развиваться, расширять спектр услуг

Сеть медицинских центров «Доктор АРБИТАЙЛО» в Тюмени

Тел. +7 (3452) 500-617

https://doctor-arbitailo.ru/

Лицензия ЛО-72-01-002714 от 26.02.2018 г. На правах рекламы.

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