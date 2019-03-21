2019-03-21T10:28:30+03:00
Здоровье

Сеть медицинских центров «Доктор АРБИТАЙЛО»: все лучшее – каждому пациенту

Центр трижды становился дипломантом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»
Поделиться:
Фото сети медицинских центров «Доктор АРБИТАЙЛО»Фото сети медицинских центров «Доктор АРБИТАЙЛО»
Изменить размер текста:

«Доктор АРБИТАЙЛО» - сеть многопрофильных медицинских центров, ориентированная на диагностику и лечение пациентов всех возрастов с использованием современных технологий. Высочайшее качество оказания услуг, профессионализм персонала и эффективность применяемых методик доказывают положительные отзывы тысячи тюменцев, а также признание правительства области: медицинский центр трижды становился дипломантом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Основными направлениями «Доктора АРБИТАЙЛО» являются клиническая диагностика заболеваний, профилактика и лечение взрослых и детей. Применение высокотехнологичных методов и современного оборудования позволяет предотвратить болезнь или выявить ее на ранней стадии, начать своевременное лечение и сохранить здоровье пациента.

Всего в медицинских центрах работают более 100 докторов и кандидатов медицинских наук, врачей первой и высшей категорий. С каждым годом штат расширяется, а действующие специалисты постоянно совершенствуют свои навыки, участвуют в курсах повышения квалификации, ведут клиническую и научно-исследовательскую деятельность.

Основными направлениями центра являются клиническая диагностика заболеваний

Основными направлениями центра являются клиническая диагностика заболеваний

«Доктор АРБИТАЙЛО» - один из самых авторитетных медицинских центров нашего города, которому тюменцы доверяют здоровье всей семьи.

Взрослое отделение оказывает помощь по 40-ка медицинским направлениям: гинекология (от ведения беременности до интимной пластики), урология, аллергология, гастроэнтерология, генетические исследования, вакцинация, дерматовенерология (имеется кабинет анонимного лечения), диетология, гирудотерапия, физиотерапия, массаж, кардиология, логопедия, психиатрия, пульмонология и др.

Взрослое отделение оказывает помощь по 40-ка медицинским направлениям

Взрослое отделение оказывает помощь по 40-ка медицинским направлениям

Наличие собственной клинико-диагностической лаборатории, кабинетов ультразвуковой диагностики и рентген-кабинета, оснащенных самым современным оборудованием, позволяет пройти полное обследование удобно, безопасно и в короткие сроки.

В Центе функционирует собственная клинико-диагностическая лаборатория

В Центе функционирует собственная клинико-диагностическая лаборатория

Во всех медицинских центрах юных пациентов принимают опытные педиатры и узкие специалисты, такие как кардиолог, офтальмолог, эндокринолог, невролог и др. Здесь же проходят профилактические осмотры с первого месяца жизни, вакцинация, комплексные осмотры «за один день» для поступления в образовательные учреждения, оформления справок в санатории, лагеря, спортивные секции и бассейны.

Пациентов принимают опытные педиатры и узкие специалисты

Пациентов принимают опытные педиатры и узкие специалисты

На сегодняшний день в Тюмени открыты 6 медицинских центров

На сегодняшний день в Тюмени открыты 6 медицинских центров

На сегодняшний день в Тюмени открыты 6 медицинских центров в разных районах города: ул. Минская, 69 корп. 2, проезд Заречный, 37 корп. 1, ул. Ю.-Г.Р. Эрвье, д. 16, корп.1, ул. Беляева, 33 корп. 2, ул. Широтная, 104 корп.5. Самый большой центр сети «Доктор АРБИТАЙЛО» открылся в октябре 2018 года по адресу: ул. Широтная, 130 корп.1. Для удобства пациентов все отделения работают 7 дней в неделю.

Для удобства пациентов все отделения работают 7 дней в неделю

Для удобства пациентов все отделения работают 7 дней в неделю

Сеть медицинских центров «Доктор АРБИТАЙЛО» никогда не стоит на месте, продолжает развиваться, расширять спектр услуг и открывать новые филиалы в шаговой доступности, чтобы медицинская помощь была не только качественной, но и доступной для каждого.

Сеть медицинских центров не стоит на месте, продолжает развиваться, расширять спектр услуг

Сеть медицинских центров не стоит на месте, продолжает развиваться, расширять спектр услуг

Сеть медицинских центров «Доктор АРБИТАЙЛО» в Тюмени

Тел. +7 (3452) 500-617

https://doctor-arbitailo.ru/

Лицензия ЛО-72-01-002714 от 26.02.2018 г. На правах рекламы.

Отдать свой голос за клинику вы можете в разделе голосования.

ВАЖНО!

ВАЖНО!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КЛИНИКА ГОДА-2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Мужчин Тюмени приглашают на профилактический осмотр
Житель тюменской деревни заплатит 160 тысяч рублей за вылов осетра
Тюменскую область на конкурсе «Мисс Россия – 2019» представят три участницы
Тюменка нанесла удар пилкой, защищая возлюбленного
В Тюмени изменится схема движения маршрута № 79
Сбербанк приглашает тюменцев в «Ипотечный супермаркет»
В районах Тюменской области проходят уроки дорожной безопасности
Тюменские автоинспекторы задержали подозреваемого в двойном убийстве
В районе Тюменского индустриального университета отключат светофор
Погода в Тюмени 21 марта: становится теплее
Медаль Петра Ершова учредят в Тюменской области
Афериста, обогатившегося за счет любителей корейских авто, осудят в Тюмени
В Тюмени изменят схему движения на пересечении улиц Престольной и Уездной
Элитный долгострой в центре Тюмени признали самовольной постройкой
1660 новых контейнеров для мусора дополнительно установят в Тюменской области
В Тюменском технопарке обсудят разработки в сфере технологий искусственного интеллекта
Более 900 жителей Тюменской области сдадут ЕГЭ досрочно
В Тюменской области на заседании Экспертного совета рассмотрят 11 инвестпроектов
Гастрабайтер на улице отнял смартфон у студента тюменского вуза
В Голышмановском районе появится «соляная пещера»