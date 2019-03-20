«Наноэстетик»: медицина и косметология высокого уровня

«Наноэстетик» - это известный в Тюмени центр лазерной медицины и эстетической косметологии, где пациентам помогают сохранить, вернуть и поддержать красоту и здоровье.

В настоящее время специалисты клиники «Наноэстетик» работают по четырем основным направлениям: косметология, флебология, проктология и гинекология. В каждой области пациенты могут получить качественную и эффективную помощь, полностью доверившись опытным докторам и инновационным технологиям.

Команда косметологов способна исправить любой эстетический изъян во внешности, провести:

Каждая процедура проводится профессионалами, с использованием проверенных препаратов и новейшего оборудования – без операции, дискомфорта и боли.

Особо значимым направлением для клиники является борьба с варикозом, исключающая сложные хирургические вмешательства. Это стало возможным благодаря современным методикам, пришедшим к нам из стран Европы и США.

Один из самых действенных и безболезненных способов лечения заболеваний вен в «Наноэстетик» - это радиочастотная абляция (РЧА), имеющая множество плюсов. Человеку не нужно брать больничный, находиться в стационаре, переносить общий наркоз и отказываться от привычного образа жизни. Уже через полчаса после процедуры его отпускают домой, а через 2-3 недели – разрешают в полной мере заниматься спортом. Методика вернула здоровье и красоту ног множеству благодарных пациентов: врачами «Наноэстетик» проведено более 250 процедур радиочастотной абляции вен.

Самый действенный и безболезненный способ лечения заболеваний вен- радиочастотная абляция

Помимо РЧА, флебологи «Наноэстетик» применяют и другие не менее популярные методы избавления от варикозного расширения вен, таки как склеротерапия, минифлебэктомия и лечение лазером. Особенностью клиники является тот факт, что при лечении варикоза используются сразу несколько методик, подобранных индивидуально для пациента. Это значительно снижает вероятность рецидива варикозного заболевания, а это главное. Ведь соглашаясь на РЧА, пациент желает устранить проблему навсегда.

Добиться успехов докторам клиники «Наноэстетик» удалось и в проктологии. Лечение различных заболеваний прямой кишки (геморрой, криптит, геморроидальные бахромки, анальные трещины и т.д.) проводится высокоэффективными способами, гарантирующими наименьший риск осложнений. Так, уже знакомая многим РЧА стала передовой и в борьбе с геморроем. Стоит отметить, что в Тюмени этот метод практикует только «Наноэстетик», даже на поздних стадиях болезни. Также в лечении геморроя врачи используют латексное легирование при 1-3 степени и склеротерапию – при начальных стадиях.

Лечение различных заболеваний прямой кишки проводится высокоэффективными способами

И еще одно направление, последнее по списку, но не по значимости, - гинекология. Все больше женщин обращаются в «Наноэстетик» за помощью в устранении изъянов в интимной зоне. Это эстетические, функциональные и физические недостатки (врожденные или приобретенные, например, после родов), которые легко устраняются с помощью контурной пластики. Безоперационный метод коррекции позволяет пациенткам избавиться от проблем с тонусом мышц, улучшает здоровье, повышает самооценку и качество половой жизни.

В клинике «Наноэстетик» есть все необходимое для грамотной диагностики здоровья, поддержания и сохранения красоты, а также для предотвращения и лечения серьезных заболеваний. Все – от ведущих специалистов и профессионального оборудования проведения операций до лучших косметических средств и традиционных услуг салона красоты и СПА салона.

В клинике «Наноэстетик» есть все необходимое для грамотной диагностики здоровья

Центр лазерной медицины и эстетической косметологии «Наноэстетик»

ул. М. Горького, 83

Тел. + 7 (3452) 55-55-44 лазерной медицины и эстетической косметологии

www.nanoestetic.ru

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