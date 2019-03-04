«Забрать с собой «девочку» можно за 30 тысяч рублей»: откровенная исповедь администратора тюменского спа-салона

Мужские спа у многих ассоциируются со своего рода борделями. Репутацию эту подтверждают и полицейские сводки, где все чаще мелькают сюжеты о том, что в Тюмени закрыли очередной публичный дом, работающий под видом спа-салона. В этом есть доля правды. Однако не все подобные салоны ориентированы на оказание интимных услуг. О тонкостях работы релакс-клубов города на условиях анонимности корреспонденту «Комсомольской правды-Тюмень» рассказала администратор Элина с пятилетним стажем.

Любой каприз

В том, что индустрия услуг для мужчин в Тюмени развита неплохо, можно убедиться просто зайдя в интернет. По запросу – мужские спа, поисковик с легкостью выдает более 10 адресатов с фото клубов и отзывами посетителей. На деле таких салонов областном центре значительно больше.

- Большая часть из них специализируется на интимных услугах, - поясняет наш собеседник, - поэтому деятельность на афишируют, а среди клиентов неплохо работает сарафанное радио.

Есть в Тюмени и заведение, которое негласно считают главным публичным домом города. Рекламу этого известного клуба можно увидеть на уличных экранах. Забрать с собой «девочку» здесь можно за 30 тысяч рублей на 8 часов.

- И то, как говорили некоторые гости, в январе у клуба, как и везде, наблюдался спад посетителей. Поэтому действовали скидки, забрать с собой девушку можно было за 24 тысячи рублей и 8 часов делать с ней все что угодно, где угодно и как угодно, - рассказывает Элина.

На интим здесь ориентированы все, начиная от танцовщиц и заканчивая администраторами и менеджерами. Варьируется только стоимость услуг.

- Зачастую тем, кто пытался туда устроиться просто как администратор, по телефону говорили один условия. Уже по факту соискатели узнавали и о других своих обязанностях, - говорит девушка.

По ее словам, в большинстве мужских клубов администраторы не прикосновенны, то есть выполняют обязанности обычных админов, как к примеру, в салонах красоты.

- В стриптиз клубах оказание интимных услуг танцовщицами - известный факт. К администратору посетители могли подойти с таким предложением, но чаще всего это делалось гостями не агрессивно, поэтому отказ и вся ситуация в шуточной форме сводилась на нет. Знаю по собственном опыту, - поясняет Элина.

По запросу – мужские спа, поисковик с легкостью выдает более 10 адресатов. Фото bounty72.ru

По ее словам, на сегодняшний день в Тюмени много мужских клубов, которые, кроме как «борделем» назвать сложно. Многие по телефону клиентам говорят, что интима в салоне нет, но по факту - любой каприз за ваши деньги. Есть и те, где об услугах интимного характера можно подробно расспросить по телефону.

Интим не предлагать

И все же не все бизнесмены готовы рисковать и лезть в уголовщину, некоторым это и не нужно. Так, по словам давней работницы этой индустрии, заведений, которые реально предоставляют просто расслабляющие услуги, осталось очень мало.

- Во-первых, это довольно приличные затраты. Поддерживать всю инфраструктуру, хорошо платить мастерам, постоянно давать рекламу – все это стоит не малых денег. Плюс серьезно вложиться нужно и на стадии открытия салона. Поэтому многие, кто считает, что достаточно поставить администратору стойку и два татами, быстро прогорают и закрываются, - рассказывает Элина.

Девушка уверяет, что в таком салоне сами сотрудники никогда не подпишутся на интим и на это есть ряд объективных причин. Во-первых, существует система жестких штрафов. Если стало известно, что мастер оказала гостю какие-то дополнительные услуги, даже не стенах салона или просто взяла его номер телефона, из ее зарплаты в лучшем случае вычтут 50 тысяч рублей, а в худшем уволят без расчета. Проверяют это все путем прослушки, а также через тайных покупателей.

- У таких салонов всегда стабильно есть посетители. Да, в какие-то месяцы бывает небольшой спад, как и в других сферах, к примеру, в январе. Но в остальном, гости есть всегда, много постоянников, идущих за качеством. Салоны тратят немалые деньги на рекламу, поэтому переходить в интим, лезть в уголовщину таким заведениям просто не имеет смысла, - уверяет админ.

Плюс сами девушки-мастера дорожат местом. В месяц они могут зарабатывать от 200 до 300 тысяч рублей. Есть те, кто приезжает из других городов и за полтора месяца «гастролей» могут заработать до полмиллиона.

В программы входят разные виды техник боди-массажа, джакузи. Фото pixabay.com

- Как говорят многие, кто приходят первый раз - да я докину пару-тройку рублей (тысяч прим.) и мне все сделают. Серьезно? Пару-тройку рублей? У девочек в месяц зарплата по 200-300 тысяч и они будут что-то делать? Если бы кто-то, на что-то и согласился, это были другие деньги. Поэтому тем, кто приходит с подобными заявлениями, тактично советуют выбрать другое, отвечающее «запросам» и финансам заведение, - говорит Элина.

Дорогое удовольствие

Программы в настоящих релакс-салонах стоят не дешево. Минимальный ценник начинается от 3 тысяч рублей, максимальная – 30 тысяч рублей. Как правило, гости заказывают трехчасовые программы стоимостью от 10 до 15 тысяч рублей. Сюда входят разные виды техник боди-массажа, джакузи, скрабирование, шампанское и кальян по желанию гостя.

И теперь главное, чем же отличаются услуги таких заведений от классических спа-салонов? Боди-массаж девушка-мастер выполняет грудью и попой по обнаженному телу гостя. При этом интима, проникающих или оральных ласк не предусмотрено.

- Есть, к примеру, техника расслабления горячей клубникой. Разогретой ягодой мастер водит по эрогенным зонам. Если на сеансе мужчина, то по детородному органу в том числе. Это реально кайфовая процедура. Приходилось как-то быть в роли модели обучения новых мастеров, - признается девушка.

Кстати, несмотря на то, что между мастерами и гостями нет интимного контакта, все работницы проходят медкомиссию. Боди-релакс это все же соприкосновение тел. Если, к примеру, на теле гостя какие-то непонятные пятна, ему в праве отказать.

заведений, реально предоставляющих просто расслабляющие услуги, осталось мало. Фото pixabay.com

- Такие вещи должны работать двухсторонне. Конечно, особое внимание уделяется уборке комнат отдыха. Несмотря на стабильный поток гостей, все татами, джакузи и душевые проходят специальную обработку после каждого гостя, - поясняет собеседница.

Контингент

Кого же можно увидеть, среди постоянных гостей релакс-клубов? Как правило, это состоятельные мужчин в возрасте от 40 лет - экономисты, строители, публичные личности. Многих из них можно встретить в популярных ресторанах и развлекательных заведениях города. Чаще всего, это тактичные и воспитанные мужчины, не позволяющие себе какого-то пренебрежительного отношения к персоналу салона.

- Был один гость - врач, который уже более 10 лет живет за границей. Рассказывал, с какими трудностями столкнулся при переезде, как долго получал лицензию на ведение медицинской деятельности. Интересных гостей приходит много. Одни могут дать советы по недвижимости, другие по каким-то финансовым вопросам, - отмечает собеседница.

Много постоянных гостей. Некоторые из них приходят раз в три месяца, но за пару суток оставляют по полмиллиона рублей. Не всегда мужчины приходят за острыми ощущениями, кому-то просто хочется поговорить о проблемах в семье, на работе. Кто-то таким образом старается хранить верность супруге.

- Есть мужчины, которые говорят – я не хочу изменять жене, пришел просто расслабиться. Его доводят до определенного состояниями разными техниками. Мужчина довольный уезжает домой – не ходит по девкам, не снимает проституток, не цепляет заразу, - объясняет Элина.

Среди посетителей бывают и женщины, и семейные пары. Им хочется чего-то интересного, они идут на совместный массаж или по отдельности. Элина уверяет, что если не переводить такие заведения в грань публичных домов – это прикольно. Среди гостей как-то засветился даже 60-летний дедуля. Говорят, понравилось.

ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ

Почему же девушки, имеющие одно или даже два высших образования, предпочитают заниматься боди-рекласом, чем сидеть в офисе? По словам Элины, все дело в довольно легком заработке и удобном графике работы.

- Не нужно к 8-9 часам мчаться в офис, постоянно решать какие-то задачи и выполнять планы. У девочек более размеренный и спокойный ритм жизни, при этом получают они наравне с руководителями среднего звена, но и вкладывают в себя тоже не мало,- говорит Элина.

По ее словам, внешность и ухоженность девушки играет не последнюю роль. Поэтому у всех мастеров всегда красивое нижнее белье, длинные волосы, приятные черты лица. Чаще гости возвращаются к тем, кто еще и беседу может поддержать. На одной смене могут работать до 10 мастеров.

- Почти у всех есть высшее образование, у кого-то даже два. С ним интересно общаться. Бывало такое, что гости вместе с мастером читали стихи, пели в караоке, просто несколько часов разговаривали, обсуждали книги и фильмы, - рассказывает Элина.

Приходят в эту профессию тоже по разным причинам, но цель примерно у всех одна – быстро заработать денег. Кого-то с ребенком бросил муж, кому-то нужны деньги на лечение родителям, кто-то просто не хочет работать в пятидневки и каждое утро по пробкам ездить на работу.

- Одно время мастером работала девочка из очень обеспеченной семьи. Ей стало скучно и она пришла с подругой за компанию. Сейчас у нее уже свой салон-студия в другом городе. Другая, например, работает со студенческих лет. Заработала себе на трёхкомнатную квартиру в Екатеринбурге. Казалось бы, почему бы сейчас уже не сменить профиль? Образование есть, но сложно уйти, быстро привыкаешь к легким деньгам, - объясняет наша собеседница.

Сама Элина как администратор получает от 80 до 100 тысяч рублей в месяц и это без учета чаевых. Самая крупная сумма за смену составила 20 тысяч рублей, причем большая часть денег - презент от гостей.

- Когда эта сфера услуг только набирала обороты, гости приносили подарки - букеты цветов, духи, украшения. Бывало гость поконфликтовал, в следующий визит пришел с цветами или вином. Сейчас просто оставляют чаевые, - признается собеседница.

Сама Элина пока работу менять не собирается. Девушка работает в графике два через два и ее все устраивает. Не возникает вопросов и со стороны молодого человека. Кстати, со многими девочками-мастерами они общаются вне работы, отдыхают в клубах города, где часто видят постоянных гостей салона, но по понятным причинам никак не показывают, что знакомы и ранее где-то виделись.

Релакс-клубы умеют хранить тайны.