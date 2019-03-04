Где в Тюмени отметить Масленицу в 2019 году

В 2019 году Масленица выпала на 10 марта, а масленичная неделя будет длиться с 4 по 10 марта. Это значит, что тюменцев ждёт поистине тёплая атмосфера славянского праздника – с угощениями, жаркой блинов, хороводами, соревнованиями и сжиганиями чучел. «Комсомольская правда – Тюмень» сделала обзор всех мероприятий, которые пройдут на территории Тюменской области на масленичной неделе: будет где разгуляться!

«МАСЛЕНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»

Тюменцев ждёт "Масленичный переполох"

В Музее им. И.Я. Словцова всю масленичную неделю будет проходить различные мероприятия под общим названием «Масленичный переполох». Гостей ждёт насыщенная и интересная программа, которая понравится и взрослым, и детям.

- С 5 по 8 марта с 17 до 18 часов будут проходить многочисленные игровые интерактивные программы, посвящённые дням масленичной недели: «Встреча», «Заигрыш», «Лакомка», «Широкий четверг», «Тёщины вечерки» и «Золовкины посиделки». Гостей ждут многочисленные весёлые и подвижные игры, мастер-классы, песни, хороводы и, конечно, рассказы о названии того или иного дня Масленичной недели. Вход: свободный.

- 5 марта в 12 и 15 часов состоится занятие для детей «Предметы крестьянского быта – прялка и веретено» в рамках тематической программы «Один предмет – одна история». Ребята смогут ознакомиться с предметами крестьянского быта (русская прялка, веретено), разновидностями этих прялок и затейливыми узорами. Более того, во время практического занятия дети распишут эскиз узора для прялки. Стоимость: 150 рублей.

- 8 марта в 12 и 15 часов в рамках тематической программы «Театральные ступеньки» состоится спектакль «Масленица». Ребята узнают о создании уличного театра, о видах уличных театров, об их главных персонажах и создадут собственный Театр теней. Стоимость: 150 рублей.

- 9 марта в 15 часов состоится мастер-класс «Веснянки запеваем – жаворонков встречаем» в рамках тематической программы «Семья. Суббота. Счастье». Ребята смогут самостоятельно сделать яркого весеннего жаворонка по старинной русской технологии (при помощи лоскутков и ниток), а также узнают, что наши предки пекли жаворонков и звали весну. Стоимость: 150 рублей.

- 9 и 10 марта с 11 до 19 часов состоится масленичная ярмарка с участием мастеров-ремесленников. Здесь можно будет посмотреть и приобрести лоскутные одеяла, яркие детские игрушки, керамическая посуда и свистульки и пр. Вход: свободный.

- 10 марта с 12 до 14 часов состоится концертно-игровая программа и лотерея «Масленичная везуха», в котором примут участие тюменские творческие коллективы. Гостей ждут шуточные конкурсы, игры на центральной сцене и многое другое. Вход: свободный.

- 10 марта в 15 часов состоится мероприятие для детей «Ждем весны – печем блины» в рамках тематической программы «Игротека». Дети смогут получить представление о Масленице и оказаться на «блинных играх». Стоимость: 150 руб.

- 10 марта с 15 до 17 часов пройдёт Весёлая игровая площадка на женском дворе «Две бабы - базар, три бабы – ярмарка». На мужском дворе пройдут молодецкие забавы и состязания «Мужика не шуба греет, а топор!». Детей ждут хороводы, игры и весёлые состязания на площадке «Румяный круг». Вход: свободный.

- 10 марта с 17 до 18 часов состоится Прощание с Масленицей. Участников ждёт хоровод вокруг чучела Масленицы и заготовки масленичной куклы, которую можно самим сжечь дома! Вход: свободный.

- 10 марта с 12 до 20 часов гостей ждёт невероятно красивая и интересная интерактивная фотозона. В сервисной зоне предметов русского быта гостей ждут: стол, кружевная скатерть, самовар, баранки, прялка, веретёна, лавка, сундук, ширма с рушниками, ухват, горшки и т.д. Здесь же раскинется лоскутная выставка «Русский пир», где можно будет увидеть предметы, выполненные в лоскутной технике: самовар, жареная курица, пельмени, чайники, кружки, тарелки, яблоки, баранки. Вход: свободный.

- 10 марта с 11 до 19 часов ждут многочисленные мастер-классы: «Весенняя свистулька» (лепка глиняной птицы-свистульки), «Традиционная кукла Масленица» (изготовление масленичной куклы), «Масленичное ассорти» (создание сувенира о масленицы»), «Маслёна Гулёновна» и «Солнышко» (изготовление масленичных кукол). Стоимость: от 200 до 250 рублей.

ПРОВОДЫ ЗИМЫ

Какие мероприятия пройдут в Тюмени на Масленицу?

Помимо «Масленичного переполоха», в Тюмени всю неделю планируются многочисленные масленичные гуляния.

- 5 марта в 12.30 на площадке по ул. Шаимский, 14/1 состоится гуляние «Собирайся народ! В гости Масленица ждёт!». Гостей ждут викторины, песни, игры, хороводы и угощения.

- 6 марта в 18 часов на базе отдыха «Верхний бор» (ул. Славянская, 9) состоится праздничная программа «Проводы зимы, или Операция «М». В программе: уличные забавы и интерактивные площадки.

- 7 марта в 18 часов в Матмассах (ул. Пражская, 27) пройдёт театральное представление «Тут блинок да медок!». В программе: интерактивные площадки и конкурсы.

- 9 марта в 10 часов по адресу: ул. Вербная, 6 состоится праздничная программа «Боярыня Масленица». Гостей ждут: масленичные забавы, игры, поздравления артистов.

- 9 марта в 11 часов по адресу: ул. Утешевская, 23, состоятся «Проводы зимы». В программе: соревнования, эстафеты, конкурсы, выступления артистов.

- 9 марта в 13 часов в Сквере депутатов состоится праздничная программа «Солнышко красно, гори, гори ясно!». В программе: спектакль, игровые площадки, торговые ряды.

- 9 марта в 13 часов в яхт-клубе «Рубин» (16-й км Ялуторовского тракта) пройдёт «Масленица за городом». Гостей ждут: зимние забавы, лотерея, состязания с призами и подарками.

- 9 марта в 13 часов на ул. Бабарынка, 16, пройдёт «Уличный спектакль с ростовыми куклами». Гостей ждут игры и зимние забавы.

- 10 марта в 11 часов в ДК «Поиск» (ул. Пушкина, 10) запланирована программа «Масленица идет, блин да мед несет» с играми, творческими номерами и сжиганием чучела. В это же время в Зоне отдыха заречных микрорайонов состоится праздник «Широкая Масленица» с хороводами, песнями, танцами и приятными сюрпризами.

- 10 марта в 12 часов в сквере «Казачьи Луга» (ул. Домостроителей, 22/2) тюменцев ждёт «Широкая Масленица». В программе: концерт, частушки, угощения, сжигание чучела. В 12.30 в Тарманах (ул. Малышева, 24) – мероприятие «Масленица – широкий пир» с конкурсами, забавами, плясками, блинами и подарками.

- 10 марта в 14 часов в ДК «Водник» (ул. Судоремонтная, 1а) пройдёт мероприятие «Широкая Масленица». В программе: спектакль, бег в мешках, конкурс частушек, ярмарка, сжигание чучела.

БИТВА БЛИНОПЁКОВ

Фото: Дворец-Культуры Маук-Арт-Вояж

Самое главное «масленичное» мероприятие по традиции состоится в Ялуторовске. Здесь, 10 марта в 14 часов, на Сретенской площади состоится региональный народный праздник «Сибирская Масленица», который получил статус «Лучшее событие 2019 года» по результатам народного голосования на официальном сайте Национального календаря событий EvetntsInRassia.com. Фестиваль не имеет аналогов в мире, а его участники не только могут показать своё мастерство, но и представить свой авторский взгляд на изготовление знаменитого блина-гиганта.

В 2019 году «Сибирская масленица» отмечает юбилей, поэтому принято решение провести её по-особому. В рамках праздника здесь состоится проект «Битва блинопёков», во время команды участников будут состязаться в выпекании гигантских блинов на двух трёхметровых сковородах. Гостей праздника ждёт: битва блинопеков, игры, забавы, викторины, мастер-классы, песни, частушки.

«МАСЛЕНИЧНЫЙ РАЗГУЛЯЙ»

В Ялуторовском остроге с 5 по 9 марта 2019 развернется интерактивный экшн «Масленичный разгуляй», который пройдет в формате квеста. Участники смогут узнать о традициях праздника, попеть песни и частушки вместе с героями экшна, поучаствовать в народных играх и забавах, тематических мастер-классах и угоститься вкусными блинами и острожным чаем.

Также всю Масленичную неделю в Ялуторовске будет проходить выставка масленичных чучел «Масленица краса - разноцветная коса!».

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ «МАСЛЕНИЦА»

Фото: ДК "Строитель"

10 марта в 12 часов на площади у ДК «Строитель» состоится областной фестиваль «Масленица». Помимо нашей русской масленицы, все желающие смогут отпраздновать весенний праздник молдаван «Мерцишор» и Масленицу по-молдавски «Чуляндра», чувашскую «Саварни» и немецкую «Fastnaht». Тюменцы смогут познакомиться со всем многообразием традиций и обычаев встречи весны и проводов зимы.

В программе запланированы: выступления эстрадно-цирковой студии «Сказочный мир» и ремесленная ярмарка, казачьи игрища, конкурсы и забавы, для малышей будет работать детская игровая площадка «Потехи ради».

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