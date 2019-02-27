Как тюменцам не отравиться блинами на Масленицу-2019

Всю следующую неделю с 4 по 10 марта тюменцы будут дружно прощаться с зимой и есть блины. Блины жителям города предложат и на массовых гуляньях, но многие традиционно будут печь это блюдо дома. А кто-то купит готовый продукт в магазине. В любом случае, есть риск отравиться или пострадать от переедания. «Комсомольская правда – Тюмень» выяснила, как сделать блины безопасными и с легкостью встретить долгожданную весну.

ГОТОВЫЕ БЛИНЫ

В тюменских магазинах «блинный ассортимент» представлен широко. Тут вам и обычные блинчики, и блинчики с творогом, мясом, рисом, овощной начинкой – на любой вкус. Но чтобы не устроить себе проблем со здоровьем любители готовенького должны обратить внимание на внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности.

Идеальный состав блинов - яйца, мука, молоко. Фото с сайта Pixabay.com

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, при выборе готовых к употреблению блинов нужно смотреть на этикетку с информацией. Там обязательно должно быть написано наименование продукции, состав, дата изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, показатели пищевой ценности, сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением ГМО, единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Евразийского экономического союза. Идеальный состав блинов - яйца, мука, молоко, но использование в составе блинов сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещено.

Если с этикеткой все в порядке, стоит осмотреть саму упаковку. Она должна быть целостной с отсутствием дефектов, вызванных неправильным хранением и транспортировкой. Хорошо, если упаковка прозрачная, тогда можно рассмотреть и сами блинчики.

- Все блинчики должны быть примерно одинакового размера, плотно свернутыми, цвет их может колебаться от кремового до слегка коричневого. Блины должны храниться при температуре, установленной изготовителем и указанной на этикетке продукции, - предупредили в тюменском Роспотребнадзоре.

В случае с домашними блинчиками опасность может подкараулить при покупке ингредиентов. Фото с сайта Pixabay.com

ДОМАШНИЕ БЛИНЫ

Тюменцы, для которых ничего вкуснее домашних блинчиков не существует, тоже не должны расслабляться. Опасность может подкараулить при покупке ингредиентов. На упаковках с яйцами, молоком и мукой тоже непременно нужно читать информацию о продукте. Это и данные о производителе, и дата со сроком годности, и документы, подтверждающих качество и безопасность. Не менее важно то, как блинные продукты хранятся в самом магазине – несоблюдение условий хранения в торговой точке может обернуться порчей товара, а значит, и возможным отравлением.

Несоблюдение условий хранения может обернуться порчей товара, а значит, возможным отравлениемФото: Татьяна Коркина

- Не следует приобретать продукты питания в местах несанкционированной торговли и с рук, - отметили специалисты управления.

УЛИЧНЫЕ БЛИНЫ

Порой самой вкусной становится пища, которую ешь на свежем воздухе. А если рядом улыбки, смех и веселье, тогда, и вовсе обычный блин может превратиться в самое изысканное блюдо.

Если решено отведать блинов в местах уличных гуляний или других массовых мероприятий, то нужно внимательно присмотреться к торговой точке. Соблюдает ли продавец правила гигиены, чистое ли у него рабочее место, правильно ли хранятся начинки и прочие ингредиенты? Если ответ хоть на один из этих вопросов «нет», ничего не покупайте в этой торговой точке.

Не забывайте и о личной гигиене – на улице лучше перед употреблением пищи протрите руки гигиенической салфеткой.

На пользу здоровью пойдет время, проведенное на свежем воздухе, и,конечно, участие в праздничных мероприятияхФото: Татьяна Коркина

СОВЕТЫ ДЛЯ ОБЖОР

Самый простой совет – не переедать и не увлекаться алкоголем. Но если уж очень хочется съесть как можно больше блинчиков, то для собственной безопасности следует чередовать их с сырыми овощами. Последние помогают нормализовать пищеварение.

- Больше времени проводите на свежем воздухе и участвуйте в праздничных мероприятиях, чтобы активный отдых был на пользу здоровью, - посоветовали напоследок в Роспотребнадзоре.