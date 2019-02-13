2019-02-13T19:54:50+03:00
Общество

В компании «Восток» рассказали, что делать тюменцам, которые получили большой счет за мусор

Корректировка квитанций будет сделана уже в феврале
Марина Медведева
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Январский счет за вывоз мусора удивил и возмутил часть тюменцев.Январский счет за вывоз мусора удивил и возмутил часть тюменцев.
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Жителям Тюменской области, получившим неверные счета за вывоз ТКО (твердые коммунальные отходы) сделают перерасчет. Он будет произведен автоматически в следующем месяце.

Об этом сегодня, 13 февраля, на брифинге по вопросам начисления платежей, заявил генеральный директор энергосбытовой компании «Восток» Максим Ромашев.

Напомним, ранее часть жителей области получила квитанции за январь, в которых количество проживающих указано неверно. Сбой произошёл при обработке баз данных ЭК «Восток».

- Если потребители уже оплатили по некорректной квитанции, то корректировка будет сделана уже 1 марта, когда мы выставим новую квитанцию, - отметил он.

Решить вопрос с начислениями, можно как в личном кабинете на сайте компании, так и позвонив в колл-центр. В компании «Восток» увеличат количество операторов на «горячей линии», чтобы тюменцы не тратили время на ожидание и не стояли в очередях.

- Мы будем работать круглосуточно, - пообещал Ромашев.

В центре обслуживания клиентов количество консультантов тоже увеличится.

- Если есть большое желание получить квитанцию на руки, то необходимо прийти в центр обслуживания клиентов, - отметил он. – Там мы тоже организовываем большое количество консультантов, чтобы никому не стоять в очереди.

Впрочем, перерасчет будет сделан и для тех, кто не обратится в компанию. На брифинге было заявлено, что информация о перерасчете появится в личном кабинете на сайте ЭК «Восток» уже сегодня после обеда.

Отметим, перерасчет коснется не всех тюменцев, а только тех, кто получил квитанции с некорректной суммой за вывоз ТКО. По оценке Максима Ромашева, речь идет примерно о 10% жителей всей Тюменской области.

Отметим, накануне компания «Восток» извинилась перед тюменцами за ошибку.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Чтобы получить корректную квитанцию за январь, можно обратиться в центры обслуживание клиентов ЭК «Восток» или в ТРИЦ.

«Горячие» телефоны - 8-800-250-60-06, 8-800-250-73-26.

ИСТОЧНИК KP.RU

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