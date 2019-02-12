2019-02-12T20:34:47+03:00
Общество

В компании «Восток» извинились перед тюменцами за ошибку при начислении платы за мусор

Сбой произошёл при обработке баз данных
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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ЭК «Восток» извинился перед тюменцами за ошибку при начислении платы за мусорЭК «Восток» извинился перед тюменцами за ошибку при начислении платы за мусорФото: pixabay.com
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Во время формирования квитанций за январь 2019, при начислении платы за обращение с твёрдыми коммунальными отходами, произошла техническая ошибка. Об этом «Комсомольской правде – Тюмень» сообщили в энергосбытовой компании «Восток». Так, многие жители Тюменской области получили квитанции, в которых количество проживающих указано неверно.

Сбой произошёл при обработке баз данных, но сейчас причина уже устранена. В компании выполнили правильные начисления, перерасчёт автоматически будет произведён в феврале. Компания приносит свои извинения.

Чтобы получить корректную квитанцию за январь уже сейчас, можно обратиться в центры обслуживание клиентов ЭК «Восток», в ТРИЦ или по телефонам 8-800-250-60-06, 8-800-250-73-26.

Корректные суммы можно увидеть и в личном кабинете ЭК «Восток» и ТРИЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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