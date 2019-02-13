2019-02-13T19:54:50+03:00
Здоровье

Врачи назвали основные разновидности рака, которые убивают тюменцев

Между тем, методы по борьбе с этими заболеваниями просты и доступны каждому
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
Тюменцам рассказали, что нужно делать, чтобы мучительно не умереть от ракаТюменцам рассказали, что нужно делать, чтобы мучительно не умереть от ракаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Более 6,4 тысяч случаев злокачественных новообразований выявили онкологи у жителей Тюменской области в 2018 году, причём 58% онкозаболеваний, к счастью, выявили на ранних стадиях. Заболеваемость раком составила 427,95 случаев на 100 тысяч населения, смертность – 146 случаев на 100 тысяч населения.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР

Для того, чтобы снизить заболеваемость раком среди населения, в Тюменской области реализуется один из жизненно необходимых проектов – «Борьба с онкологическими заболеваниями». Его суть состоит в том, чтобы сформировать тотальную настороженность к раку и напомнить тюменцам о необходимости ежегодного профилактического осмотра.

Указом Президента РФ с 2019 года каждый житель региона должен 1 раз в год проходить профилактический осмотр, ведь сегодня патология – одна из главных причин сокращения продолжительности жизни.

– В Тюменской области уделяется пристальное внимание оказанию помощи жителям, заболевшим каким-либо онкологическим заболеванием, – рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова. – Каждый третий заболевший проходил профилактический осмотр. Очень важно, чтобы жители региона также приходили на диспансеризацию и, в случае чего, были своевременно направлены к специалистам.

В рамках реализации проекта на 2019-2024 годы в Тюменской области планируется открыть Центры амбулаторной онкологической помощи в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Голышманово, переоснастить Онкологический Центр Медицинского города и создать усовершенствование новой генерации кадров.

Как отметил главный врач многопрофильного медицинского центра «Медицинский город» Андрей Кудряков, сегодня в регионе есть уникальные кабинеты раннего выявления онкозаболеваний. Уникальность состоит в том, что, во-первых, аналогов нет ни в одном городе, а во-вторых, сформированы они на месте бывших смотровых кабинетов.

- Каждый специалист такого кабинета прошел специальную подготовку на базе Медицинского города и стажировку у врачей-онкологов, - говорит Андрей Кудряков. – Если у пациента выявлены признаки онкозаболевания, специалисты кабинета его на дополнительное обследование. Благодаря такому алгоритму и в случае подтверждения диагноза пациент быстро попадает к онкологам «Медицинского города».

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

МАССОВАЯ ПРОФИЛАКТИКА

По словам главного внештатного онколога Тюменской области Валерии Павловой, сегодня в регионе ведётся большая работа по массовой профилактике. Проводятся профилактические массовые акции, выходы с онко-экспресс-осмотром в торговые центры, недели профилактики онкозаболеваний и многое другое.

- На базе поликлиники Медицинского города проходят традиционно и Дни открытых дверей, где специалисты по полису ОМС принимают всех желающих граждан. Акции «Доктор с Вами» проходят и в городских поликлиниках, - отметила она.

СКРИНИНГИ

Ещё один метод по борьбе с раком – многочисленные скрининги, которые позволяют выявлять онкологические заболевания. В нашем регионе, например, одна из самых больших скрининговых программ в России, куда включены: скрининги по маммографии, анализ крови на ПСА, компьютерная томография лёгких, эндоскопический скрининг и анализ кала на «скрытую кровь».

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области отметили, что благодаря таким скринингам в прошлом году выявили 1293 случая онкологических заболеваний.

Тем не менее, несмотря на многочисленные профилактические мероприятия, некоторые тюменцы тянут до последнего и не обращаются к врачам. Думают: «Если ничего не болит, то и лечиться не нужно». Как отметила Валерия Павлова, таким пациентам дополнительно объясняют о необходимости раннего лечения и даже привлекают психологов.

Отметим, что реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» поможет достичь уровня смертности от новообразований в 139 случаев на 100 тысяч населения (сейчас 146), тогда как в целом по России итоговый показатель – 185 случаев на 100 тысяч населения.

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

- В тройке «лидеров» у женщин такие заболевания, как рак молочной железы (21%), рак кожи (14%) и онкозаболевания тела матки (7%). У мужчин – злокачественные новообразования предстательной железы (21%), онкозаболевания органов дыхания (18%) и рак кожи (9).

- Наибольшая заболеваемость злокачественными новообразованиями отмечена у граждан в возрасте от 55 до 64 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тюменцы стали чаще проверяться на онкологию. Скрининги позволяют выявлять заболевания на ранней стадии (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Банк УРАЛСИБ предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»
Влюбленные пары смогут бесплатно покататься на главном катке Тюмени
За год в стенах тюменских колоний зарегистрировали брак около 200 пар
Знакомство в социальной сети едва не стояло тюменке машины
Банк УРАЛСИБ и УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»
23 февраля на тюменской набережной вновь развернется «Спецоперация Лед»
В Тюменской области услуга по вывозу мусора превратилась из жилищной в коммунальную
На «Уроке цифры» дети научат роботов трудиться в зоопарке
В Тюменской области житель деревни полтора месяца хранил тело приятеля в сундуке
В Тюменской области стали чащи подделывать полиса ОСАГО
Молодежи Тюмени дадут полмиллиона на творчество
В Ишиме детскому тренеру по боксу вернули зрение
Александр Моор поздравил с днем рождения звезду тюменского биатлона Евгения Гараничева
Тюменцы смогут пользоваться бесплатным интернетом на остановках
Тюменец ударил сожительницу ножом и лег спать
В Тюмени продуктовый магазин закрыли из-за шумных холодильников
Тюменские биатлонисты завоевали награды Кубка России среди ветеранов
В Тюменской области снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом
Погода в Тюмени 13 февраля: ожидается прохладный и пасмурный день
В компании «Восток» извинились перед тюменцами за ошибку при начислении платы за мусор
Средняя сумма банковских вкладов тюменцев составляет 216 тысяч рублей
АО «Транснефть – Сибирь» подвело итоги деятельности в области экологии и охраны окружающей среды в 2018 году
Тюменцы стали чаще проверяться на онкологию
Свалками в Тюменской области займётся региональный оператор
Тюменские депутаты помогут ветерану-афганцу приобрести автомобиль