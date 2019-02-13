Врачи назвали основные разновидности рака, которые убивают тюменцев

Более 6,4 тысяч случаев злокачественных новообразований выявили онкологи у жителей Тюменской области в 2018 году, причём 58% онкозаболеваний, к счастью, выявили на ранних стадиях. Заболеваемость раком составила 427,95 случаев на 100 тысяч населения, смертность – 146 случаев на 100 тысяч населения.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР

Для того, чтобы снизить заболеваемость раком среди населения, в Тюменской области реализуется один из жизненно необходимых проектов – «Борьба с онкологическими заболеваниями». Его суть состоит в том, чтобы сформировать тотальную настороженность к раку и напомнить тюменцам о необходимости ежегодного профилактического осмотра.

Указом Президента РФ с 2019 года каждый житель региона должен 1 раз в год проходить профилактический осмотр, ведь сегодня патология – одна из главных причин сокращения продолжительности жизни.

– В Тюменской области уделяется пристальное внимание оказанию помощи жителям, заболевшим каким-либо онкологическим заболеванием, – рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова. – Каждый третий заболевший проходил профилактический осмотр. Очень важно, чтобы жители региона также приходили на диспансеризацию и, в случае чего, были своевременно направлены к специалистам.

В рамках реализации проекта на 2019-2024 годы в Тюменской области планируется открыть Центры амбулаторной онкологической помощи в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Голышманово, переоснастить Онкологический Центр Медицинского города и создать усовершенствование новой генерации кадров.

Как отметил главный врач многопрофильного медицинского центра «Медицинский город» Андрей Кудряков, сегодня в регионе есть уникальные кабинеты раннего выявления онкозаболеваний. Уникальность состоит в том, что, во-первых, аналогов нет ни в одном городе, а во-вторых, сформированы они на месте бывших смотровых кабинетов.

- Каждый специалист такого кабинета прошел специальную подготовку на базе Медицинского города и стажировку у врачей-онкологов, - говорит Андрей Кудряков. – Если у пациента выявлены признаки онкозаболевания, специалисты кабинета его на дополнительное обследование. Благодаря такому алгоритму и в случае подтверждения диагноза пациент быстро попадает к онкологам «Медицинского города».

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

МАССОВАЯ ПРОФИЛАКТИКА

По словам главного внештатного онколога Тюменской области Валерии Павловой, сегодня в регионе ведётся большая работа по массовой профилактике. Проводятся профилактические массовые акции, выходы с онко-экспресс-осмотром в торговые центры, недели профилактики онкозаболеваний и многое другое.

- На базе поликлиники Медицинского города проходят традиционно и Дни открытых дверей, где специалисты по полису ОМС принимают всех желающих граждан. Акции «Доктор с Вами» проходят и в городских поликлиниках, - отметила она.

СКРИНИНГИ

Ещё один метод по борьбе с раком – многочисленные скрининги, которые позволяют выявлять онкологические заболевания. В нашем регионе, например, одна из самых больших скрининговых программ в России, куда включены: скрининги по маммографии, анализ крови на ПСА, компьютерная томография лёгких, эндоскопический скрининг и анализ кала на «скрытую кровь».

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области отметили, что благодаря таким скринингам в прошлом году выявили 1293 случая онкологических заболеваний.

Тем не менее, несмотря на многочисленные профилактические мероприятия, некоторые тюменцы тянут до последнего и не обращаются к врачам. Думают: «Если ничего не болит, то и лечиться не нужно». Как отметила Валерия Павлова, таким пациентам дополнительно объясняют о необходимости раннего лечения и даже привлекают психологов.

Отметим, что реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» поможет достичь уровня смертности от новообразований в 139 случаев на 100 тысяч населения (сейчас 146), тогда как в целом по России итоговый показатель – 185 случаев на 100 тысяч населения.

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

- В тройке «лидеров» у женщин такие заболевания, как рак молочной железы (21%), рак кожи (14%) и онкозаболевания тела матки (7%). У мужчин – злокачественные новообразования предстательной железы (21%), онкозаболевания органов дыхания (18%) и рак кожи (9).

- Наибольшая заболеваемость злокачественными новообразованиями отмечена у граждан в возрасте от 55 до 64 лет.

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