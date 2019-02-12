АО «Транснефть – Сибирь» подвело итоги деятельности в области экологии и охраны окружающей среды в 2018 году

12 Февр. 15:49 2019-02-12T15:51:17+03:00

Для исследований за год было взято на анализ 16,5 тысяч проб объектов окружающей среды

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АО «Транснефть – Сибирь» подвело итоги реализации комплекса мероприятий в области экологии и охраны окружающей среды в 2018 году.

В рамках работы по восполнению водных биоресурсов в минувшем году в реки Обь-Иртышского бассейна было выпущено 15,8 тысяч штук молоди осетра, свыше 1,52 млн штук пеляди и 322,6 тысяч штук стерляди. Представители государственных природоохранных органов, присутствовавшие при выпуске, признали удовлетворительным уровень организации и проведения учета, а также состояние мальков. Восполнение биологических ресурсов при проведении плановых ремонтных работ, реконструкции нефтепроводов в местах пересечения с водными преградами является неотъемлемой частью экологической политики АО «Транснефть – Сибирь».

В 2018 году продолжилось оснащение производственных объектов акционерного общества специальной техникой и материалами. В том числе, приобретено 5700 м.п. боновых заграждений, четыре мягких эластичных резервуара для временного хранения нефти суммарной емкостью 400 куб. метро, три нефтесборщика.

В целях проведения исследований в 2018 году было взято на анализ 16,5 тыс. проб объектов окружающей среды (питьевая и сточная вода, почва, воздух). Основной объем исследований – по 13,7 тыс. пробам – выполнен силами эко-аналитических лабораторий акционерного общества, остальные пробы передавались на исследование в сторонние и государственные аналитические лаборатории.

Превышения установленных нормативов допустимых сбросов не зафиксировано. Эколого-аналитический контроль окружающей среды на объектах предприятия производился в соответствии с утвержденными планами.

Экологическая безопасность и рациональное природопользование – одно из приоритетных направлений деятельности АО «Транснефть – Сибирь». Успешная реализация программ Системы экологического менеджмента (СЭМ) ежегодно подтверждается инспекционным аудитом. В 2018 году действующий сертификат СЭМ был проверен и признан соответствующим.

Эксперты российского отделения по сертификации систем управления DQS отметили, что система менеджмента АО «Транснефть – Сибирь» результативна, выполняет все действующие требования в данной области, а также находится в процессе постоянного улучшения. В апреле 2019 года состоится ресертификационный аудит СЭМ АО «Транснефть – Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU