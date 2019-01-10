2019-01-10T15:35:45+03:00
Здоровье

Ксенон в детской стоматологии

На помощь взрослым пациентам клиники «Доктор Альбус» ксенон пришел три года назад, теперь он работает на детей
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Фото предоставлено клиникой «Доктор Альбус»Фото предоставлено клиникой «Доктор Альбус»
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На помощь взрослым пациентам клиники «Доктор Альбус» ксенон пришел три года назад, и вот теперь – он работает на детей.

Ксенон – газ инертный, не токсичный, не вызывает привыкания, не остается в организме больше, чем на час. Он прекрасно обезболивает, успокаивает, снимает воспаление и даже повышает умственные способности.

На сегодняшний день это самая современная и безопасная процедура, которая не является заменителем наркоза, но полностью снимает тревогу за считанные минуты.

А с тревожным настроением в клинику «Доктор Альбус» приходят чаще всего. Ведь не секрет, что главная проблема, с которой сталкиваются стоматологи – страх в глазах их пациентов. Боятся всего и все: взрослые, старики и дети. Некоторым страшно просто открыть рот, чтобы доктор посмотрел, что уж говорить о тех, кто испытывает боль, привнесенную кариесом. Причем родители, сами того не понимая, создают из врачей образ злодеев всего одной фразой: «Не будешь чистить зубки, стоматолог тебе их удалит». Малыши это помнят и в нужный момент бунтуют. Именно для таких «бояшек» и нужна кислородно-ксеноновая ингаляция.

Стоматолог-терапевт клиники «Доктор Альбус» Татьяна Баранова говорит, что противопоказаний для ее применения практически нет. А вот контакт с маленьким пациентом, его доверие доктору – это основа успешного лечения.

«Мы готовим к процедуре детей заранее, знакомим с аппаратом, с масочкой, чтобы в день «икс» их не испугал вид аппарата», - рассказывает Татьяна Александровна.

Затем лечение проходит как по маслу, потому что ксенон вызывает седацию - состояние, при котором пациент ощущает расслабленность и спокойствие.

А когда родители видят, что их ребенок в безопасности и комфорте находится в стоматологическом кресле, то и доктор имеет возможность спокойно заняться своей работой.

Кстати, процедура мало чем отличается от любой другой, к которой большинство деток привыкли при лечении простуд, аллергий и других заболеваний. Их не удивить тем, что зубной врач предлагает подышать пять минут в маску.

Татьяна Баранова говорит, что если бы ребенок не уставал сидеть в кресле, то в одно посещение можно было бы пролечить все заболевшие зубки. Но, как правило, непоседы лечатся в несколько этапов, и чем ближе к завершению подходит курс, тем радостнее становится поход к стоматологу.

Ведь они все уже знают, и открыли самый главный секрет: бояться не нужно, ведь у доктора на вооружении есть целый набор средств, позволяющий их зубкам быть здоровыми.

Разрешают они, при необходимости, лечить зубки с помощью микроскопа. Эта техническая новинка позволяет доктору находить причину проблемы, которая скрыта от невооруженного глаза. Поэтому в стоматологической клинике «Доктор Альбус» есть все необходимое для лечения самых сложных заболеваний. Плюс опыт и «золотые ручки» врачей, благодаря которым детки не боятся лечить зубы и знают, как правильно их чистить.

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