Социально незащищенным жителям Тюменской области возместят затраты на покупку приставок для цифрового ТВ

Тюменская область продолжает готовиться к концу эпохи аналогового вещания: как уже писала «Комсомольская правда – Тюмень», отключение трансляции намечено на 15 апреля 2019. Между тем, у наших читателей ещё осталось немало вопросов по этому поводу. В частности, о том, как не остаться без телевидения и что делать тем, у кого нет возможности купить новый телевизор или специальную приставку для приёма цифрового сигнала. Спрашивали? Отвечаем!

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Ведущий специалист группы по внешним связям Филиала РТРС «Урало-Сибирский РЦ» Елена Бабина рассказала, что лучшее решение всех возможных пробоем после отключения «аналога» - общедомовая антенна и системы коллективного приёма сигнала эфирного цифрового ТВ. По её словам, в Тюменской области в течение недели будет демонстрироваться информационный экран о прекращении трансляции, после чего передатчик будет выключен.

- Для приема цифрового эфирного телесигнала необходима антенна. Комнатная антенна в условиях плотной многоэтажной застройки может быть неэффективна. Установка индивидуальной наружной антенны сопряжена с трудностями монтажа на внешней стене здания. При этом качество приема напрямую связано с высотой установки антенны, - рассказала она.

Антенна будет нужна и обладателям современных телевизоров, которые с 2013 года оснащены системой DVB-T2, позволяющей принимать 20 телеканалов в отличном качестве. Жители области, которые пользуются более старыми марками телевизоров, должны купить специальную приставку для приёма цифрового сигнала. Её стоимость составляет от 1 до 1,5 тысяч рублей (в зависимости от фирмы-производителя). Как отметила Елена Бабина, приставки просты и удобны в обращении и не требуют дополнительных знаний для их установки.

Система коллективного приёма сигнала эфирного цифрового телевещания (СКПТ) обеспечивает необходимую высоту установки антенны – не менее 10 метров. Она не портит внешнего облика домов и позволяет избежать нагромождения оборудования на фасаде здания. Государственный стандарт этой системы вступил в силу 1 июля 2018 года. Как сообщили в департаменте по общественным связям, массовым коммуникациям и молодёжной политики Тюменской области, эта система – такая же часть коммунальной инфраструктуры, как водопровод, системы отопления или электроснабжения, и относится к компетенции управляющих компаний. Если такой системы в доме нет, то жильцы вправе обратиться к ним с заявкой на монтаж СКПТ или требованием обеспечить ее эксплуатацию.

Отметим, что 19 декабря 2018 года в третьем чтении прошла инициатива, направленная на обеспечение людей, проживающих в населенных пунктах РФ, не охваченных цифровым телерадиовещанием, доступом к обязательным общедоступным телерадиоканалам посредством действующих сетей связи спутникового телерадиовещания.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Правительство Тюменской области внесло изменения в постановление ааадминистрации Тюменской области от 15.12.2004 № 184-пк «Об оказании адресной социальной помощи и предоставлении материальной помощи в Тюменской области» в целях подготовки к переходу на «цифру» социально незащищённым группам населения (а это более 35 тысяч человек). В их число входят: граждане, являющиеся получателями адресного социального пособия, ветераны Великой Отечественной войны, граждане, родившиеся по 31.12.1931 года включительно.

Максимальный размер единовременной помощи в форме возмещения расходов по приобретению и установке пользовательского оборудования составляет:

- 6 тысяч рублей – для приёма спутникового цифрового ТВ гражданам, которые проживают в населённых пунктах вне зоны цифрового эфирного наземного вещания;

- 1,5 тысячи рублей – для приёма цифрового эфирного наземного телевидения гражданам, которые проживают в населённых пунктах в зоне цифрового эфирного наземного вещания.

При этом единовременная помощь предоставляется только в том случае, если за ней обратятся до 31 декабря 2019 года включительно. Обращаться необходимо в учреждения социального обслуживания или управление социальной защиты населения по месту жительства. Дополнительную информацию можно получить по Единому социальному телефону 8 -3452-6-8888-6.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Подробнее о способах подключения и о том, что такое цифровое телевидение можно узнать на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или по телефону бесплатной горячей линии РТРС 8 800 220 20 02. По любым вопросам, касающимся настройки цифрового телесигнала и необходимого пользовательского оборудования, можно обратиться в центр консультационной поддержки филиала РТРС «Урало-Сибирский региональный центр» в Тюмени по телефону: (3452) 560-776 или на информационный сайт ртрс.рф.

КАКИЕ КАНАЛЫ МОЖНО БУДЕТ СМОТРЕТЬ?

В первый мультиплекс входят такие каналы, как: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр». А также три радиостанции: «Вести FM», «Радио Маяк», «Радио России»

Во второй мультиплекс входят такие каналы, как: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ».