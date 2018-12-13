Тюменская область полностью перейдёт на «цифру» 15 апреля 2019 года

Тюменская область 15 апреля 2019 года войдёт в новую, цифровую телевизионную эпоху. Именно в этот день в нашем регионе, в соответствии с планом, будет отключено аналоговое телевещание. Это значит, что каждый житель области получит возможность бесплатно смотреть 20 обязательных телеканалов и слушать три радиостанции в высоком качестве. На сегодняшний день общий охват аудитории цифровым сигналом составляет 96,1 % от всего населения Тюменской области.

ЦИФРА В «ДЕЛЕ»

Для просмотра цифровых программ телезрители должны приобрести телевизор формата DVB-T2 или адаптировать старый телевизор посредством цифровой приставки, стоимость которой составляет от 550 рублей и выше. Покупать приставку или новый телевизор, как ни крути, придётся: владельцы старых аналоговых телевизоров, которые не приобретут новое оборудование, потеряют возможность смотреть большинство федеральных телепрограмм.

В пресс-службе РТРС сообщили, что для 1,6% населения, которое проживает вне зоны эфирного наземного вещания, обеспечат возможность приёма программ с использованием системы непосредственного спутникового вещания.

МАРКИРОВКА ТЕЛЕСИГНАЛА

Для того, чтобы узнать, какое телевидение вы смотрите – цифровое или аналоговое, Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) и федеральные телеканалы с лета 2018 года маркируют аналоговый телесигнал специальной литерой «А». В Тюмени эта буква добавлена к логотипам аналоговых версий телеканалов «Первый канал», «5 канал», «Рен-ТВ» и «Россия 1».

Если вы видите на экране букву «А», это значит, что вы смотрите аналоговый сигнал или пользуетесь новым телевизором, не переключенным в режим приема цифрового сигнала. В цифровой версии этих каналов литера «А» отсутствует. Маркировка будет оставаться у логотипа вплоть до завершения поэтапного сокращения аналогового сигнала.

- Если вы увидели на экране литеру «А», проверьте в настройках вашего телевизора, доступен ли прием цифрового сигнала, - советуют специалисты. - Если ваш телевизор не принимает цифровой сигнал, до января 2019 года рассмотрите возможность покупки нового телевизора или цифрового тюнера.

ВТОРОЙ МУЛЬТИПЛЕКС

В конце ноября 2018 Урало-Сибирский региональный центр РТРС начал расконсервацию передающего оборудования второго мультиплекса на юге Тюменской области. По словам директора Урало-Сибирского регионального центра РТРС Евгения Дроздинского, включение передатчиков второго мультиплекса – важный и закономерный виток на пути к цифровизации региона и всей страны в целом.

- Буквально несколько лет назад жители тюменской глубинки могли принимать не более трех-четырех каналов. Теперь их стало 20 в принципиально другом качестве. Благодаря внедрению новых технологий и единого информационного стандарта все жители получили равные возможности в получении информации. Это одно из важнейших прав в условиях современного мира, - рассказал Евгений Дроздинский.

Некоторое время назад оборудование для трансляции второго мультиплекса в «цифре» было законсервировано в связи с финансовой нагрузкой на телеканалы, которые вещают параллельно и в цифровом, и в аналоговом формате. Поэтому, в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018», было принято решение транслировать каналы второго мультиплекса только в городах с населением более 50 тысяч человек до начала сокращения аналогового вещания. Теперь возможность смотреть 20 каналов бесплатно появится у каждого жителя области.

МОЖНО И С СУБИТРАМИ

«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» обеспечивает техническую возможность субтитров на обязательных общедоступных телеканалах (в частности, на «Первом канале», канале «Россия 1», НТВ, «Россия К», «ТВ Центр». «Карусель», «Спас», «Матч ТВ» и на «Пятом канале»). Это значит, что люди с нарушениями слуха могут смотреть и слушать телепрограммы так же, как и все остальные телезрители. Чтобы включить субтитры, необходимо нажать соответствующую кнопку на пульте своего телевизора.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, с 2020 года в России вступит в силу законопроект, по которому доля передач, фильмов, сериалов и новостных выпусков с субтитрами на ТВ должна составлять не менее 5%. Проект закона разработан в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» и направлен на увеличение доступности контента СМИ для инвалидов по слуху. Использовать субтитры можно при применении соответствующего декодера – телевизора с поддержкой стандарта DVB-T2.

В соответствии с ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и со «Стандартными правилами обеспечения равных возможностей для инвалидов» каждый россиянин имеет право на информацию. Цифровое эфирное телевидение РТРС реализует это право и обеспечивает граждан современным телевизионным сигналом с возможностью использования субтитров.

КАКИЕ КАНАЛЫ МОЖНО БУДЕТ СМОТРЕТЬ?

В первый мультиплекс входят такие каналы, как: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр». А также три радиостанции: «Вести FM», «Радио Маяк», «Радио России»

Во второй мультиплекс входят такие каналы, как: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ».

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Подробнее о способах подключения и о том, что такое цифровое телевидение можно узнать на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или по телефону бесплатной горячей линии РТРС 8 800 220 20 02. По любым вопросам, касающимся настройки цифрового телесигнала и необходимого пользовательского оборудования, можно обратиться в центр консультационной поддержки филиала РТРС «Урало-Сибирский региональный центр» в Тюмени по телефону: (3452) 560-776 или на информационный сайт ртрс.рф.