Где тюменцам покататься на горных лыжах и сноуборде

Какой русский не любит быстрой езды и какой тюменец не мечтает покорять горные вершины? А где это сделать – «Комсомольская правда - Тюмень» расскажет в подробностях.

«Кулига-Парк»

Один из самых доступных вариантов для тюменцев и гостей города. Близко, удобно, есть все необходимое (прокат детского и взрослого снаряжения, инструкторы, бар). Трассы с трамплинами, прямая и с серией поворотов. На гору спортсменов доставляет подъемник. Кататься можно и вечером, база освещена. Еще из развлечений - трасса для сноутюбинга, для беговых лыж, троллей, питомник самоедских лаек, русские бани, финские сауны, гостиница, ресторан, кафе и бар. Для ночлега и отдыха на территории есть гостиница.

«Кулига-Парк» - один из самых доступных вариантов для тюменцев и гостей города

«Алемасова»

Совместить горнолыжный и культурный отдых получится в Тобольске. Сначала прогулка по Кремлю, а потом покорение вершин горы Алемасова (61 м). В прокате можно взять обмундирование для взрослых и детей, есть подъемники, канатная дорога, освещение трасс, зона для катания на тюбингах, бар. Правда, ночевать придется в городе, гостиницы на горнолыжном курорте нет.

В Тобольске можно совместить горнолыжный и культурный отдых

«Солнечная долина»

Тут просто рай для сноубордистов и горнолыжников: 12 горнолыжных освещенных трасс (перепад высот 230 м), в числе которых есть уникальны: ски/борд-кросс, слоупстайл, хаф-пайп - 18 футов. Инфраструктура не хуже, чем в Сочи и на ведущих мировых курортах. Есть буквально все: прокат любого снаряжения, отели и шале, прокат экстрим-техники, хаски- и конный центры, детский клуб, катание на тюбинге, снегокатах и альпийских санях, круглосуточный каток.

«Солнечная долина» - 12 горнолыжных освещенных трасс

«Такман»

Этому курорту тоже есть чем похвастаться: 11 трасс с перепадом высот до 200 м, большой сноупарк с биг-эйром, боксами, рейлами и трамплинами различной конфигурации, прокат снаряжения всех размеров. Для гостей работают гостинице и коттеджи. Из дополнительных бонусов: русские бани на дровах, сауны в коттеджах, кафе с панорамным видом и детская комната с воспитателями.

«Такман» - это 11 трасс с перепадом высот до 200 метров

«Хвойный урман»

Прокатиться здесь получится не только на склонах горы с ветерком, но и на кресельной канатной дороге. Для начинающих - учебный склон, катание на тренажере горных лыж и сноуборда.

В пункте проката можно взять все необходимое, подкрепиться – в баре. Только для ночлега нет мест, нужно снять гостиницу в городе. Для отдыха - тюбинг, каток, настольный теннис, беседки с мангалами.

В «Хвойном урмане» удобный учебный склон для начинающих

Где еще?

Биатлонный центр имени А.И. Тихонова

Здесь помимо соревнований регионального и всероссийского уровня, принимают и любителей активного отдыха. Есть склоны для катания на сноуборде, лыжах, тюбингах, коньках. Есть прокат для тех, кто приехал без своего снаряжения. Для отдыха и ночлега – «Гранд Отель Уват» в шаговой доступности.

«Гранд Отель Уват» предложит комфортные номера. Здесь есть все для отличного отдыха: зимний сад с детским уголком, мягкими диванами и видом из окна, оздоровительный центр с финской сауной и бассейном, бильярд и настольный теннис, ресторан со стеклянной крышей-атриумом.

Здесь проходят соревнования регионального и всероссийского уровня

Еще покататься на горных лыжах и сноуборде можно на самой красивой на Урале горе Белой, в исторически интересном месте - горнолыжном комплексе «Ежовая» и в такой любимой и родной «Жемчужине Сибири», что под Тюменью.

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