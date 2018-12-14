Тюмень становится столицей проведения крупных турниров по киберспорту

Тюменская область закрепила за собой позиции главной площадки по организации киберспортивных соревнований. Регион включился в поддержку актуального направления только год назад, но уже принимает у себя на территории мировых звезд. Так, в эти выходные, 15-16 декабря, в областном центре пройдет гранд-финал Кубка России по киберспорту.

- Этот вид спорта молодой, хотя Федерацию мы создали еще в 2000-м году. Сейчас это уже мощное спортивное направление. За 18 лет существования федерации в соревнованиях разного уровня приняли участие более 350 тысяч человек, - отметил, президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, выступая на пресс-конференции в Тюмени.

По его словам, Тюменская область в числе первых среди регионов России включилась в работу по развитию киберспорта. В 2018 субъект подписал с Федерацией соглашение о сотрудничестве, что упрочило позиции Тюмени как одной из киберспортивных столиц. Гранд-финал Кубка России по киберспорту – одно из самых массовых соревнований в мире киберспорта и он впервые пройдет за пределами Москвы.

- Сегодня многие подростки и молодежь увлечены компьютерными играми. Запрещать им это бесполезно. Нужно постараться вывести это хобби на иной уровень, рассказать, что можно заниматься этим профессионально. Компьютерный спорт позволит ребенку более эффективно тратить время, - уверен Дмитрий Смит.

Главный инициатор проведения киберспортивных соревнований в Тюмени, директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский отметил, что первые прошедшие в областном центре соревнования вызвали серьезный интерес у молодежи.

- В марте 2018 году мы провели первый Tyumen Cyber Fest 2018. В отборах участвовало более 7 тысяч человек. Мы наглядно увидели, что компьютерный спорт - центр большого сообщества. Я рад, что мы год назад начали продвигать его в Тюмени. Мы увидели серьезный интерес со стороны молодежи и благодаря ребятам принимаем у себя кубок России. На нем будут работать более 300 волонтеров - это самая активная часть киберсообщества, - подчеркнул Павел Белявский.

Он добавил, что подобные турниры - окно в мир профессий, связанных с цифровой экономикой, а также способ продвижения региона в этот мир. Все это крайне важно для молодежи и подрастающего поколения.

Ольга Очеретина, PR-директор Почта Банка рассказала, что в этом году Почта Банк презентовал уникальную для российского рынка карту геймера, которая отличается вертикальным дизайном и персонализацией на оборотной стороне, а также эксклюзивной программой лояльности – ее обладатели получают доступ на закрытый портал Киберлаб, где смогут общаться, тренироваться и учиться у профессиональных киберспортсменов, а также объявил конкурс на лучшего игрока турнира в Dota2. Победитель турнира будет определён вечером в воскресенье и получит специальный приз от Почта Банка –100 000 рублей.