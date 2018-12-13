Валентина КУЧИНСКАЯ: «Образование онлайн»

За 18 лет успешной работы Институт дистанционного образования Уральского государственного экономического университета выпустил более 17 000 высококвалифицированных специалистов. О популярности информационных технологий в образовании, позволяющих получить качественные профессиональные компетенции университетского уровня без посещения аудиторий, рассказывает директор вуза Валентина Кучинская.

– Валентина Егоровна, сколько лет университет профилирует дистанционные технологии в образовании?

– В конце прошлого века – в начале текущего столетия получили развитие не только информационные, но и коммуникационные, в том числе и телевидеокоммуникационные технологии. УрГЭУ, как один из ведущих научно-образовательных центров, не мог не воспользоваться благоприятной инновационной средой. В 2000 году было принято решение о реализации комплекса мероприятий по созданию и внедрению образовательного проекта, позволяющего вести учебный процесс с применением дистанционных образовательных технологий.

– Как работает дистанционное обучение?

– Во-первых, у нас создан образовательный портал – это комплекс уникальных программных продуктов, разработанных специалистами университета. Студент может зайти на него через свой персональный кабинет из любой точки мира, имея устойчивый интернет и персональные пароли доступа. Образовательный портал содержит большой объем материала, информации, необходимой студенту в процессе обучения. Это и учебная нагрузка (перечень дисциплин) на текущий семестр, методические и учебные материалы по дисциплинам, и обширная библиотека в электронном формате, а также расписание занятий в режиме видеокоммуникации и т.д. Во-вторых, образовательный портал обеспечивает возможность в онлайн режиме оперативно получать дополнительную методическую информацию от преподавателей, специалистов Института дистанционного образования как по вопросам учебной деятельности, так и по вопросам технической и технологической коммуникации с университетом. В-третьих, организация государственной итоговой аттестации проходит без приглашения студента в УрГЭ. Образовательная площадка доступна по адресу cde.usue.ru.

Фото УрГЭУ

– Многие дистанционное образование ошибочно понимают, как заочное…

– Заочное обучение и дистанционные образовательные технологии – это не одно и тоже. Первое предполагает форму обучения, а второе - информационно-программную образовательную среду, функционирующую через технические средства коммуникации, коммуникационные технологии, инновационные педагогические методы организации учебной деятельности студента и др. Дистанционные образовательные технологии позволяют организовывать учебный процесс не только по заочной форме обучения, но и по очно-заочной и очной. В предстоящем учебном году мы будем вести учебный процесс с применением дистанционных образовательных технологий по очно-заочной форме обучения по направлению «Юриспруденция».

– Раньше бытовало расхожее мнение, что дистанционное образование проигрывает традиционному обучению. Сохраняется ли этот стереотип?

Наш университет почти два десятка лет реализует дистанционное обучение. Опыт показывает, что отличия в организации учебной деятельности студента в классических и онлайн-аудиториях не так велики. Что мы делаем в oффлайн-аудитории? Слушаем лекции, участвуем в семинарских занятиях, дискутируем с педагогом и сокурсниками, выполняем упражнения на закрепление материала и т.д. Качество учебного процесса при дистанционном обучении, в сравнении с традиционным, может существенно снизится при уменьшении либо исключении из учебного процесса контактной (опосредованной интернет–соединением) работы студента и преподавателя.

Фото УрГЭУ

– В Тюмени много лет действует «техническая площадка», помогающая жителям города и прилегающих населенных пунктов получать высшее образование в УрГЭУ без выезда в Екатеринбург. Какие преимущества имеют такие студенты?

– Все большее количество вузов предлагают образовательные услуги с применением дистанционных технологий, но организацией помощи студентам в решении технических и технологических вопросов для обеспечения коммуникации эти учебные заведения себя не обременяют.

Персональный пункт удаленного доступа – это качественный, бесперебойный канал связи с высокой скоростью, компьютер с большим объемом памяти для загрузки дополнительных прикладных информационных программ, набор периферийных устройств, соответствующих определенным требованиям и характеристикам, печатающие и сканирующие устройства, реальный персональный кабинет, из которого студент будет участвовать в учебных мероприятиях.

В рамках партнерских взаимоотношений УрГЭУ создает в муниципальных образованиях, городах и регионах России, а также в странах ближнего зарубежья удаленные Центры информационной и телекоммуникационной помощи студентам, обучающимся с применением дистанционных технологий в нашем вузе. В настоящее время УрГЭУ имеет такие Центры в городах Тюменской, Курганской, Челябинской, Омской, Пермского края, Республики Тыва, Ханты-Мансийского автономного округа–Югра, Башкортостана, и других. Всего их 39.

Фото УрГЭУ

– Кому бы Вы в первую очередь порекомендовали дистанционное обучение?

– Часто определяющий фактор выбора обучения в Институте дистанционного обучения для молодежи из удаленных регионов – это минимизация финансовых затрат на получение образования. Я имею в виду средства на проезд до университета, проживание в течение сессии в Екатеринбурге, неорганизованное питание и т.д.

Еще одно преимущество – дистанционное обучение проходит без отрыва от производства, поэтому не требует оформления учебного отпуска. Это приветствуется многими работодателями. Данный формат обучения популярен и у молодых мам с детьми до трех лет – за время отпуска по уходу за ребенком они успевают успешно освоить полный курс и получить диплом о высшем образовании.

Срок обучения по полной образовательной программе составляет – 4, 6 месяцев, по ускоренной – 3, 4 месяца. Институт принимает абитуриентов после окончания 11 классов, выпускников техникумов и колледжей, а также лиц с высшим профессиональным образованием. Ежегодно дистанционное образование в УрГЭУ выбирают около 5 300 студентов. На самом деле отдача от такого образовательного проекта намного масштабней. Например, сокращаются миграционные потоки молодого поколения из небольших городов в крупные промышленные центры, что в свою очередь благоприятно отражается на демографических показателях городов и регионов.

Студенты нашего университета, обучающиеся с применением дистанционных образовательных технологий и получающие гибкие компетенции, - это потенциал для развития малого и среднего предпринимательства в своих городах, кадровый резерв для государственных и муниципальных служб, для различных предприятий и организаций в городах и регионах наших партнеров.

– Как изменится дистанционное образование с развитием современных технологий?

– Тенденция такова, что доля дистанционного образования постепенно и неуклонно растёт. Долго время основным препятствием была природная особенность людей, так называемых технофобов, испытывающих страх или неприязнь к компьютерным технологиям и интернету в целом. К примеру, будь таким человеком ответственный чиновник, то он будет неосознанно тормозить любые инновации по отношению к дистанционному образованию.

– Сейчас и в экспертном сообществе и соцсетях активно обсуждаются новые подходы в системе образования. Как Ваши коллеги оценивают перспективы онлайн-обучения в России?

– Рынок онлайн-образования не только в России, но и в мире находится еще в самом начале своего пути. Потенциальные слушатели онлайн-программ – это люди 25–30 лет, имеющие базовое образование. Им не нужна история, философия – они хотят получить профессиональные знания для приобретения гибких компетенций. В онлайн–обучении слушатель изначально мотивирован.

Стремительно меняются подходы работодателей к подбору специалистов. Не везде при приеме на работу требуется высшее образование: часть предприятий понимают, что для выполнения определенных функций необходимы специальные знания, умения, навыки в узкой области технологического бизнес–процесса. Эта тенденция является самой сильной мотивацией для планирования процесса самообразования. И это правильно. Человек должен учиться сам. Если человек понимает смысл обучения, то он найдет источник знаний, а мы ему в этом поможем, укажем путь для развития и обеспечим свободу обучающей траектории.