Родители попробовали еду, которую не любят в детском саду

На фоне постоянных жалоб на школьное питание в Тюмени, в столичном районе все спокойно. Родителей вполне устраивает, как кормят их детей и в школах, и в детских садах. Единственное, возникает много вопросов. Для предотвращения возможных конфликтов, большинство которых происходит из-за недопонимания, организатор питания постоянно проводит встречи с родителями. Отличный ход! Может этот опыт стоит перенять и тюменцам?

Очередная такая встреча прошла накануне, 27 нобяря, в каскаринском детском саду "Золотой петушок". В ней приняли участие родители, чьи дети ходят в детские сады, расположенные в селах по Тобольскому тракту.

Фото предоставлено организаторами встречи

Услуги питания здесь, как и во всех остальных детских садах и школах Тюменского, а также Заводоуковского, Исетского и Омутинского районов предоставляет комбинат питания "Магия вкуса". Беседа с родителями завершилась дегустацией блюд, которые не любят дети. Что удивительно, всем взрослым еда понравилась. Единственное, одна из мам "забраковала" рыбную котлету из фарша минтая и горбуши.

- Я поняла, почему мой ребенок не любит эту котлету, она действительно горчит, очевидно, из-за горбуши, - отметила мама. - Все остальные блюда мне нравятся.

Однако двум другим представителям родительской общественности котлета пришлась по вкусу и они не ощутили никакой горечи, дегустируя. Директор "Магии вкуса" Светлана Павлова признается, что многие дети в детсадах рыбу не любят, поэтому им приходится постоянно разрабатывать новые блюда из рыбы, чтобы наконец-то дети начали ее есть. Приходится даже уговаривать, чтобы хотя бы попробовали. К слову, в арсенале у поваров "Магии вкуса" уже 40 наименований блюд из рыбы!

Фото предоставлено организаторами встречи

- А мой ребенок не ест творог, - призналась Алсу. - Поэтому он голодный, когда забираю его из детского сада.

Как выяснилось в ходе беседы, причина отказа ребенка от творога кроется в том, что этот продукт не ест и сама мать. Дети же быстро копируют привычки родителей. К сожалению, это не единственный случай. Дети, которые не привыкли есть творог отказываются даже от "Царского" пирога, где творога совсем чуть-чуть. Его, кстати, тоже можно было попробовать на дегустации. По отзывам родителей, пирог отменный! У него, как и у детсадовской сдобы, домашний вкус.

- Мы намеренно отказались от промышленной выпечки, потому что в ней много сахара и консервантов, - пояснила Светлана Павлова. - Все пироги и булочки готовят наши повара. У нас есть свой цех по приготовлению слоеного теста. По той же причине мы отказались от закупки соков. Наши детки пьют компот, кисель и другие полезные для здоровья напитки. Для нас это принципиально важно. Меню для детских садов составлено на 20 дней, в течение которых ни одно блюдо не повторяется. В наших школах дети едят супы, тот же борщ с говядиной. Если дети не будут есть супы, о каком здоровье подрастающего поколения может идти речь?

Фото предоставлено организаторами встречи

Чтобы уложиться в ту же цену, в "Магии вкуса" составляют меню таким образом, чтобы первое и второе блюдо в меню чередовались: в один день ученики едят первое, в другой день - второе блюдо.

- В Заводоуковском районе, где раньше в школах давали только вторые блюда, родители нам были очень благодарны за то, что мы приучили их детей есть супы, - отметила Светлана Павлова. - Вы не поверите, но сейчас супы - это их любимое блюдо! У нас в штате свой врач-диетолог, кандидат медицинских наук, он разрабатывает нам меню для детских садов и школ. Всего у нас в штате более 400 сотрудников, на обслуживании находятся 139 школьных и дошкольных пищеблоков.

Директор каскаринского детского сада "Золотой петушок" Лариса Симайченкова рассказала, что "Магия вкуса" за них готовит уже третий год. Раньше это была их головная боль: сами находили поставщиков, сами заключали договора.

- Ближе к весне постоянно возникали проблемы с поставками овощей, было много испорченных, уже не знали, где брать, - признается Лариса Викторовна. - Сейчас, когда перешли на аутсорсинг, у нас такой проблемы вообще нет. Все очень хорошего качества независимо от времени года. Первое время, когда "Магия вкуса" еще только начинала работать с детскими садами в Тюменском районе, у нас возникали определенные сложности, но сейчас меня все устраивает. Вообще никаких нареканий! И отходов в столовой минимум. При этом расходы питание после перехода детского сада на аутсорсинг, не изменились.

По словам специалиста МАУ ТМР "Центр информационно-методической поддержки" Натальи Коваленко, такие беседы с организатором школьного и дошкольного питания очень важны, так как позволяют быстро приходить к взаимопониманию.

Фото предоставлено организаторами встречи

- Некоторые родители не знают, что, например, в детских садах запрещается при приготовлении блюд использовать майонез или кормить пельменями, - поясняет Наталья Борисовна. - Приходится объяснять, больше рассказывать о здоровом питании, полезных привычках. Нужна и обратная связь от родителей. Мы всегда прислушиваемся к разумным рекомендациям. В связи с этим с "Магией вкуса" очень удобно работать из-за их мобильности. Если что-то нужно изменить или дополнить, они всегда идут навстречу.