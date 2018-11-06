Александр Моор положительно оценил сделку ВТБ и известного тюменского банка

СЕГОДНЯ 14:47 2018-11-06T14:53:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Тюменской области Александр Моор положительно оценил договоренности ВТБ и акционеров «Запсибкомбанка» о приобретении более 70% акций одного из ведущих банков Уральского федерального округа. Соответствующий меморандум был подписан сторонами.

- Активное развитие банковской системы является одним из ключевых факторов, способствующих росту экономики региона. "Запсибкомбанк" зарекомендовал себя как надежный финансовый партнёр, в котором на сегодняшний день с успехом обслуживаются сотни тысяч физических лиц и десятки тысяч предприятий. Его вхождение в состав Группы ВТБ станет импульсом для дальнейшего развития, ведь клиенты получат доступ к новым финансовым возможностям, - отметил глава области.

Стороны намерены сохранить ключевые продукты и сервисы, которыми пользуются клиенты «Запсибкомбанка» – как физические, так и юридические лица. Сохранится и команда банка, обладающая большим опытом работы в Тюменской области и других регионах присутствия. Ее усилят менеджеры банка ВТБ.

Закрытие сделки планируется осуществить до конца текущего года после получения всех необходимых регуляторных согласований и корпоративных решений Группы ВТБ. После чего будут определены шаги по дальнейшей интеграции банков. Ее полное завершение ожидается в 2020 году, когда «Запсибкомбанк» перейдет под бренд ВТБ.

На сегодняшний день «Запсибкомбанк» является одним из лидеров банковской отрасли Урала. Он обслуживает свыше 600 тысяч физических лиц и 21 тысячи корпоративных клиентов, сообщает пресс-служба правительства региона. Приобретение позволит ВТБ увеличить долю рынка Тюменской области по кредитам физлицам почти в 2 раза, по пассивам – почти в 2,5 раза, а также удвоить число отделений в Тюменской области.

- Клиенты «Запсибкомбанка» не почувствуют никаких неудобств в ходе объединения с ВТБ и смогут воспользоваться всеми преимуществами от использования передовых и технологичных продуктов и сервисов, – подчеркнул заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.