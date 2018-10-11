Где и почем научиться рисовать в Тюмени

СЕГОДНЯ 09:36 2018-10-11T10:54:29+03:00

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Сегодня в Тюмени открылось такое количество школ рисования самых разных форматов, что впору строить новый музей – глядишь, нараскрывают талантов, и выставлять места на существующих площадях не хватит! Где и как найти в себе художника? А главное, почему? В обзоре «Комсомольской правды Тюмень».

Если ваша задача – раскрыть талант художника в ребенке, у вас есть два пути: определить чадо в классическую «художку» или отдать на частные курсы.

Муниципальные школы интересны тем, что несут ребятишкам комплексный, сбалансированный подход. Это вам не тяп-ляп – нарисовали и забыли. Здесь дети изучают целый ряд предметов, позволяющих им понять не только практику, но и теорию и историю предмета. Кроме того, в муниципальных художках есть бюджетные места. Но достаются они лишь действительно заинтересованным и одаренным детям, по конкурсу.

Хотя, поднатореть перед поступлением и попасть-таки ан бюджет могут не только прирожденные гении карандаша и кисти: пройдя подготовительные курсы, стать кандидатом в профессионалы может практически любой ребенок. При должном усердии, разумеется!

Также классические школы хороши системным подходом: их программа выстроена так, что ее логическим продолжением станет ссуз или вуз. Посему, если вам не просто порисовать пару часиков, а именно научиться, вам в муниципальную школу.

Сперва пробежимся по «классике». МАУ ДО Детская художественная школа им. А. П. Митинского имеет в нашем городе три отделения: на ул. 50 лет Октября, на ул. Пермякова и на ул. Максима Горького. Это одна из старейших школ Тюмени – открыта была аж в далеком 1967 году.

Здесь есть подготовительное отделение для детей 8 -11 лет, курсы по подготовке в вузы и ссуы, курсы изучения техники «Батик» и техники «Масляная живопись», студии «Народные промыслы» и декоративно-прикладного искусства, курсы по акварели и графике, а также занятие керамикой.

Еще одна из классических - МАУ ДО Детская школа искусств «Гармония» (отделения есть в Заречном проезде, на ул. Холодильной, Рижской и на Войновке). Причем, здесь не только занимаются художествами, но и танцуют и музицируют. Интересующее же нас художественное отделение работает аж с 1982 года.

Помимо классического набора по живописи здесь всей душой болеют за сохранение традиционных ремесел. Посему можно также пройти курсы по ручному ткачеству и смастерить собственный тюменский махровый ковер, по изготовлению тряпичной обрядовой или обережной куклы, по валянию из шерсти и т.д. И дети, и их учителя участвуют в российский и международных выставках. И побеждают!

МАУ ДО Школа искусств им В.В. Знаменского имеет четыре филиала (на Ленина, Республики, улице Спорта и улице Судоремонтной). Отделений здесь также масса: помимо художки есть еще солидный набор обучению игре на классических и народных музыкальных инструментах, пение и хореография.

На художественном отделении есть подготовительные и основные группы. Дети изучают все – от истории живописи до основ изобразительной грамоты.

Есть у нас также МАУ Московская школа искусств «Палитра», которая работает для ребятишек из пригорода (находится в поселке Московском). Интересно, что изначально (около полувека назад) школу открывали как музыкальную – играли на фортепьяно и баяне; художественное отделение появилось позже, в 2001 году, и работает по сей день.

МАУ ДО Детская школа искусств «Этюд» находится по шести адресам: на Текстильной, Одесской, Широтной, Камчатской, а также в микрорайонах – на ул. Мельникайте и ул. Пермякова. Здесь есть музыкальное, театральное, художественное отделение, а также отделение хореографии и подготовительное.

Помимо муниципальных школ искусств в Тюмени работает и несколько десятков частных классов рисования, лепки и прочего рукотворчества. Комплексных знаний об искусстве ваш ребенок здесь вряд ли отхватит, а вот повозиться с красками, глиной и керамикой всласть, для удовольствия, вполне себе можно!

Удовольствие посещения частных курсов, заметим, дороже, чем муниципальных. Цена зависит от уровня педагога и возраста ребенка.

Так кружки рисования и лепки есть практически в каждом детском клубе, которые как грибы после дождя повыросли чуть ли не в каждом тюменском дворе. Уровень у таких кружков, как правило, скорее развлекательный, нежели образовательный. Но в качестве досуга – почему бы нет? Стоят такие часовые уроки относительно недорого – от 270 рублей в час.

Но есть и вполне пристойные варианты. Которые к слову, подходят не только детям, но и взрослым! Здесь и уровень преподавания, и цена выше. И это отличный вариант для введения в мир живописи, скажем, для людей работающих. Но рвущихся к кисти и палитре, гончарному кругу – ну, требует душа!

Предложений очень много. Посему вот вам варианты по самым разным направлениям.

Так, к примеру, курсы рисования проводит «Romantic Art» (на ул. Эрвье, что в Зареке, и в центре, на ул. Салтыкова-Щедрина). Есть курсы: «Портрет», «Масло», «Академический рисунок», «Графика», «Акварель» и т.д.

В Школе рисования «ИнПРо» обучают только тех, кто уже перемахнул рубеж в 18 лет. Педагоги помогут освоить новичкам азбуку рисования, начат основам взаимодействия с красками, помогут научиться выстраивать композицию и выразить в своем шедевре все, что чувствуете.

Но, согласитесь, не рисованием единым! Кому-то и другие виды творчества интересны не меньше.

Так в Тюмени есть «Художественная школа для взрослых» на Монтажников. Здесь такая масса интересного – закачаешься. Великовозрастных студентов учат рисовать маслом и акварелью, воском и акрилом, гуашью и темперой, на бумаге и холсте, расписывать стены и керамику, складывать мозаику из всего, что можно поколоть помельче и сложить. И еще случаются мастер-классы, на которых можно научиться паять витраж, выдувать бусины из стекла, лепить керамику, делать кукол, собирать украшения. Основа концепции здесь – погрузиться в себя; это не просто курсы, это арт-терапия!

Освоить лепку из глины, гончарное ремесло, роспись фарфора предлалгает мастерская SW Ceramica. Сюда приглашают всех, кто увлечен глиной и ищет место, где свое увлечение можно реализовать, осваивая различные методы формовки и декорирования керамики.

А еще основы гончарного дела можно постичь в мастерской на Геологоразведчиков. Здесь все как положено: гончарный круг с «ножным приводом», глина, теория, труд и готовое изделие через 3 часа. Начинающим студентам даже проводят фотосессию в подарок!

Для рукодельниц в нашем городе работает творческая мастерская «Искусница» (на ул. Василия Гольцова), где жаждущим прекрасного дамам помогут освоить секреты изготовления кукол, работы с фетром, вышивши гладью и т.д.

А еще в Тюмени можно постичь невероятное искусство резьбы по дереву. Да у кого – у настоящего мастера, тюменской легенды Вадима Шитова, который возглавляет «Центр возрождения народных промыслов Тюменской области». Именно там мастер щедро делится своим опытов, проводя занятия по деревянной резьбе. Занятия по деревянной резьбе и реставрации проходят в мастерской Шитова на улице Дзержинского, по вторникам и четвергам.