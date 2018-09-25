Где купить землю в Тюмени, чтобы потом разбогатеть

СЕГОДНЯ 10:47 2018-09-25T11:06:15+03:00

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Тюмень растет вширь, постепенно поглощая окрестные земли, где еще десятилетие назад были пустые поля. Но перспективы города есть не только на окраинах, но и внутри Тюмени, там, где рядом с многоэтажками ютится частный сектор и аварийные дома. Какие территории в ближайшие годы попадут под застройку и где можно приобрести перспективный участок или квартиру, выясняла «Комсомольская правда – Тюмень».

ПОЗИЦИЯ ВЛАСТИ

На своей первой большой пресс-конференции в качестве избранного губернатора области Александр Моор отметил, что есть смысл осваивать территории внутри города.

- Надо стимулировать застройщиков регулировать городскую среду. Перейти к целевой застройке этих районов. Инфраструктура там уже создана, осталось повысить качество городской среды. Такой рост для города несет определенные издержки, связанные с нагрузкой на социальную и дорожные инфраструктуры, но это хорошая основа для экономического развития, - сказал он в контексте темы развития застроенных территорий.

Для администрации Тюмени развитие застроенных территорий – действительно важное направление работы. Там уверены, реализация крупных инвестиционных проектов по застройке территорий имеет большое социально-экономическое значение для областного центра. Уже давно приняты решения о развитии 15-ти таких участков. В отношении них с застройщиками заключены договоры. Еще несколько территорий ожидают аукциона.

- В результате за счет застройщиков объем сносимого жилья кратно увеличится, а жители этих территорий улучшат свои жилищные условия, - заверяют в мэрии.

В отношении 15-ти застроенных территорий заключены договоры с застройщиками, еще несколько территорий ожидают аукциона. Фото с сайта администрации Тюмени

КООРДИНАТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Конечно, одномоментно снести и застроить весь частный сектор, убрать в массовом порядке все ветхие дома невозможно. Чего стоят так называемые «Кресты» в квартале улиц Мельникайте-Николая Чаплина-Червишевский тракт или район Маяка с улицами Парковая-Амурская-Восстания-Интернациональная и другими. Тем не менее, постепенно дело движется вперед. По Генплану Тюмени все эти зоны определены под многоэтажную застройку так же, как, например, район Стрелы.

Небольшие секторы в частной застройке и на участках с аварийными домами уже сейчас идут в оборот. В реестре территорий, в отношении которых заключены договоры о развитии, находятся, например, 2,7 га по улицам Парковая-Амурская-Новосибирская-Магнитогорская, 4,3 га по улицам Амурская-Восстания-Интернациональная, 13,38 га в створе улиц Тюменская-Курчатова-Рылеева. Кроме того, определены территории, которые в ближайшее время выставят на аукцион. В начале августа было принято решение о развитии застроенной территории в границах улиц Баумана-9 Января. А еще раньше - территорий в границах улицы Волгоградская и улиц Шебалдина-Ивана Крылова.

Дома с участками на продажу в районах, потенциально выгодных для инвестирования, есть. Сегодня они продаются, в среднем, за три миллиона рублей. Так, например, дом в районе Стрелы, расположенный на участке в 4 сотки, продается за 2,4 миллиона, а дом на 5 сотках в районе Маяка можно найти за 3,7 миллиона рублей, в Южном микрорайоне – за 3,2 миллиона. Правда, четкой перспективы, когда именно они станут объектом интереса девелоперов, пока нет.

По Генплану Тюмени многие территории с частной застройкой станут многоэтажными. Фото с сайта администрации Тюмени

НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО, КАК КАЖЕТСЯ

Главной проблемой для инвесторов и властей города остаются вопросы расселения жителей. Кто-то адекватно оценивает свою собственность и готов обменять участок земли и все нажитое на нем имущество на новую квартиру в любом районе города или продать их по выкупной цене. Но есть те, кто за старенькую избушку в две комнаты с печным отоплением и участок в четыре сотки требует добротную четырехкомнатную квартиру в новостройке где-нибудь в центре города или вовсе непомерную сумму в 300 миллионов рублей.

- Застройщик, прежде всего, оценивает землю, ведь, по сути, нам нужна именно она, а не то, что на ней. Например, нам гораздо интереснее участок в шесть соток с небольшой постройкой, чем две сотки и двухэтажный коттедж, так как его мы все равно будем сносить, чтобы расчистить площадку. Поэтому, когда мы решаем, участвовать ли в том или ином аукционе по развитию застроенных территорий, всегда сначала смотрим на то, что находится на земле сейчас. Если вся улица состоит из добротных капитальных домов, которые люди строили для себя и своей семьи на долгие годы, то вряд ли получится с ними договорится об адекватной цене, а значит и территория будет для нас экономически невыгодна. Так получилось с участком в районе Лесобазы – нам, как девелоперу, сразу понятно было, что это будет провальный проект, - прокомментировала Светлана Утешева, коммерческий директор ГК «ТИС».

По ее словам, у собственников часто искаженное представление о том, сколько стоит их недвижимость и вообще о возможностях застройщика. Люди считают, что нужно просить как можно больше, не стесняясь своих аппетитов, а в итоге в буквальном смысле останавливают будущий проект застройки и тормозят развитие города. И это несмотря на то, что администрация города значительно снизила начальную стоимость участия в аукционах и в целом идет навстречу девелоперам.

- Только при строительстве ЖК «Аристократ» на расселение старых частных домов, которые стояли в квартале улиц Камышинская-Каширская-Самарская, мы потратили 8 лет, - рассказала Светлана Утешева. – Все потому, что каких-либо юридических, законодательных механизмов, регулирующих вопросы взаимодействия застройщика и собственников недвижимости, не существует. При этом и мы, и, я уверена, другие застройщики готовы участвовать в вопросах развития города, но покупать у собственников их недвижимость за непомерные суммы нереально.

С учетом многих факторов застройщику проще возводить жилой комплекс в чистом поле, чем на застроенных территорияхФото: Лидия Шумкова

Нерешаемую проблему в развитии застроенных территорий видят и в компании «ЭНКО». Директор по продажам Андрей Скосырский отметил, что, украшая город, делая его лучше, застройщик, как и любая другая коммерческая организация, должен получить определенную выгоду с этого. Но сегодня развитие застроенных территорий скорее приносит убыток, чем прибыль. Одна из главных проблем – отсутствие экономически обоснованной цены на участок земли.

– Главный фактор успешного жилого района – локация. И мы бы с удовольствие занимались такими территориями, если бы это было не так тяжело и хлопотно. Нам не раз предлагали такие участки с расселением, но после оценки экономической эффективности мы понимали, что это нереализуемый проект. Либо там будет очень дорогое жилье, к которому Тюмень пока не готова, либо проект затянется на долгие годы из-за юридических тонкостей и аппетитов собственников. Когда люди просят за участок 8 миллионов, а еще две двухкомнатных квартиры в придачу, то у застройщиков просто опускаются руки. Кроме того, застроенные территории в большинстве своем не рассчитаны на многоэтажную застройку – там нет подходящих коммуникаций, нормальных транспортных развязок, в отличие от новых районов. По сути, застройщику сейчас проще возводить жилой комплекс в чистом поле, где коммуникации закладываются на необходимое количество жителей и развита транспортная сеть, - прокомментировал он.