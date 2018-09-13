Александр Моор: моя экономическая программа связана с активной работой по привлечению инвесторов

СЕГОДНЯ 13:59 2018-09-13T14:27:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор дал первую большую пресс-конференцию в Тюмени. Буквально на днях жители региона избрали его губернатором области. На пресс-конференции Александр Моор рассказал, что ждет Тюменский край в ближайшие 5 лет и какими принципами он будет руководствоваться при управлении регионом. Вступление в должность состоится уже завтра. «Комсомольская правда-Тюмень» собрала топ-7 высказываний врио главы области.

О выборах и назначениях

Для человека, который опирается на свои силы, принципы и убеждения, не имеет значение способ – назначили ли его на должность, или он прошел конкурс. Работа на любой ответственной должности определяется личностью человека. Человек должен быть максимально открытым, порядочным, в своей деятельности руководствоваться интересами жителей региона и страны. Отношение человека к делу зависит от его внутреннего стержня.

О 9 сентября 2018 года

Мандат доверия, который выразили жители Тюменской области - большая ответственность для меня. Что изменилось? Я ждал результатов спокойно. Когда сравнили социологию выборной кампании, стало понятно, что большинство голосов отдано мне, поехал домой. Проспал 4 часа. Проснулся и думаю. Я же уже в другом статусе, а что изменилось? Да, ничего! Это как в Новый год, когда мы ждем боя курантов. Наступает 1 января и – вокруг такая же жизнь, те же самые вопросы, над которыми работал.

О программе «Сотрудничество»

Между югом Тюменской области, Ямалом и Югрой существует соглашение, которое в этом году было продлено до 2025 года. Программа «Сотрудничество» как раз является инструментом реализации договора. Более чем за 12 лет реализовано свыше 170 проектов. Построены важные объекты в области культуры и спорта.

Программа формируется исходя из предложений регионов. Понимая важность того или иного проекта, формируется перечень объектов. Исторически так сложилось, что, как правило, это вопросы развития инфраструктуры и социальной сферы. Такая тенденция сохраняется и сейчас.

Александр Моор ответил на множество вопросов. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области

Об опыте работы

Я считаю, что опыт работы в муниципальной власти важен. Он позволяет понимать, как все работает внизу. Как решения, которые принимают на федеральном и региональном уровнях, смотрятся не на бумаге, а отзываются в реальной жизни. Я надеюсь, что эти знания, позволят мне и моим коллегам принимать правильные решения. Важны, конечно, и личные качества, результативность работы на местах, чтобы люди в условиях ограниченного времени и ресурсов помогали в принятии решений.

О новой команде

Говорил и повторяю еще раз. Владимиром Якушевым сформирована одна из лучших в правительстве команд. Я говорю это со знанием дела, исходя из опыта общения с коллегами из других регионов. Поэтому лучшее враг хорошего. Команда четко понимает, что нужно делать и эффективно работает. Если изменения будут, то они связаны с тем, что ряд работников перешли в Москву. Есть необходимость закрыть вакантные места. Остальные работают на своих местах и решают задачи, которые перед ними поставлены.

О развитии Тюмени

Миграционные тренды таковы, что в первую очередь люди переезжают к нам из маленьких городов, соседних регионов. Тюмень на 1 января 2018 года – это 768 тысяч жителей. На 1 июня -779 тысяч жителей. В следующем году перевалим за 800 тысяч. Город растет и будет расти. Понимая этот рост, мы должны адекватно реагировать и принимать стратегически решения с точки зрения структуры города, его развития.

Последние десятилетия город рос вширь и перешагнул Объездную. Думаю, есть смысл осваивать территории частного сектора. Надо стимулировать застройщиков регулировать городскую среду. Перейти к целевой застройке этих районов. Инфраструктура там уже создана, осталось повысить качество городской среды. Такой рост для города несет определенные издержи, связанные с нагрузкой на социальную и дорожные инфраструктуры, но это хорошая основа для экономического развития.

Отмечу, тренд нашего времени - весь экономический рост концентрируется в городах. С учетом стратегии центры экономического роста будут обладать дополнительными полномочиями. Развитие города Тюмени надо приветствовать, но грамотно управлять. Это хороший управленческий вызов для всех нас.

Пресс-конференция продолжалась почти полтора часа

Об инвестициях

Тюменская область показала максимальный результат по привлечению инвестиций. А это показатель, демонстрирующий развитие территории. Мы продолжим работу с действующими компаниями.

Вся моя экономическая программа связана с активной работой по привлечению инвесторов. У нас есть и новые люди. Как минимум, есть два потенциальных инвестора в области нефтехимии. Пока не буду говорить кто, но там серьёзные проекты. У инвесторов есть интерес не только к нашим классическим отраслям – нефти и газу, но и к примеру, к производству молока, к переработке продуктов.

Мы и дальше будем крутить этот маховик. Медицина может стать целой большой отраслью для инвестирования. За этим - большое будущее.