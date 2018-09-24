«Путешествие сперматозоида» и студенческая вечеринка: вспоминаем самые громкие секс-скандалы в Тюменской области

СЕГОДНЯ 14:53 2018-09-24T14:54:26+03:00

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Большой скандал, разразившийся после студенческой вечеринки в Тюмени, не мог остаться незамеченным ни общественностью, ни силовиками, ни рядовыми россиянами. Однако такие инциденты в регионе – далеко не редкость, поэтому «Комсомольская правда – Тюмень» решила вспомнить пятёрку самых громких секс-скандалов в Тюменской области. И смех, и грех, как говорится…

РАЗМНОЖЕНИЕ СЛОНОВ

В ноябре 2015 года с жалобой в Тюменский родительский комитет обратилась мама четвероклассника. Она рассказала, что в одной из тюменских школ детям дали задание подготовить доклад о размножении слонов, т.к. должен был пройти открытый урок по окружающему миру. На уроке с участием методистов департамента образования тюменской администрации и педагогов других школ планировалось рассказать о «Путешествии сперматозоида».

Помогая сыну, мама решила уточнить у учителя, не рановато ли детям изучать такую тему, однако классный руководитель заверила, что детям «обо всём таком» лучше знать заранее. Во время открытого урока четвероклассников планировали познакомить с детородными органами человека и… слонов. До кучи этот же ребёнок должен был нарисовать на уроке ИЗО голого мужчину, что мальчик и сделал. После этого мама обратилась в родительский комитет, а те – к детскому омбудсмену, которым тогда являлся Павел Астахов. Тогда он указал о недопустимости такого «секс-просвета» детей в школе.

Слоны. Фото: Pixabay

Департамент образования Тюмени отрицал факт проведения урока о сперматозоидах и детородных органах. Занятие соответствовало школьной программе, а название урока было «Родители и дети». Впоследствии мама заверила, что всё не так поняла.

ДО БРАКА – НИ-НИ!

Год спустя с неожиданным предложением вышла тюменский блогер, контент-маркетолог Марина Усенко. На своей страничке в «Фейсбуке» девушка предложила законодательно запретить секс вне и до брака, чем вызвала бурную реакцию со стороны горожан. Таким «выпадом» Марина отреагировала на законопроект о запрете абортов, который на тот момент был внесен в Госдуму. К счастью, до сбора подписей под петицией или обращений в законодательные органы власти не дошло.

- Я предлагаю законодательно запретить секс вне/до брака. Запретить именно мужчинам и штрафовать их. А почему бы и нет? «Лечить» нужно причину, а не следствие, - поясняет Усенко и приводит несложный алгоритм: «Вводим для мужчин штраф за секс вне брака, например, 10 тысяч рублей. Половина идет государству (на социальные проекты и помощь сиротам), другая половина - женщине, которая предоставила вещдоки и сдала «преступника». Мужчины сразу станут серьезнее относиться к безобидным интрижкам: а вдруг эта красотка не просто так строит глазки, а хочет подзаработать? Женщины для страны - как свиноматки. Неудивительно, что аборты хотят запретить и выступают за это мужчины, - прокомментировала тогда свой поступок Марина «Комсомольской правде" - Тюмень».

Впрочем, законопроект о запрете абортов так и не был принят, как и предложение Марины.

ТЮМЕНСКАЯ «ШУРЫГИНА»

В том же 2016-м году Тюмень взорвала новостные паблики историей с групповым изнасилованием молодой девушки. Тогда, в районе улицы Знаний, несколько 16-17 летних школьников собрались на съемной квартире и напоили сверстницу до бессознательного состояния. Увидев беспомощность девушки, один из парней решил вступить с ней в половую связь, а весь «увлекательный процесс» фотографировали и снимали его приятели.

Впоследствии выяснилось, что и девушка, и парень – люди совершеннолетние, и их секс происходил по обоюдному согласию. Об этом следователям рассказала сама «пострадавшая». Тем не менее, прогремевший скандал не мог остаться незамеченным. В этот же день полиция установила всех участников инцидента, трое из которых (в их числе и «голубки») – совершеннолетние, остальные – нет. Все ребята были опрошены инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних.

Вписка. Фото: соцсети

К слову, позже мама парня провела с ним и его друзьями воспитательную беседу, и отметила, что сын оказался в непредвиденной ситуации абсолютно случайно.

КОМПРОМЕТИРУЮЩИЕ ФОТО

В апреле 2017-го года в Тюмени задержали 19-летнего парня, который шантажировал несовершеннолетних девочек компрометирующими снимками и видео и заставлял их вступать с ним в интимную связь. Юноша создавал в соцсетях различные сообщества вроде «Подслушано в школах Тюмени», «Лучшие девушки Тюмени», «Ватутина АУЕ», где выкладывал откровенные фото и видео несовершеннолетних школьниц.

После этого извращенец списывался с этими девочками и обещал, что удалит компромат, если они согласятся вступить с ним в связь. Однако фото оставались в общем доступе, в независимости от того, соглашались девушки на секс или нет. В нескольких случаях юноша требовал даже выкуп деньгами.

Совершить задуманное у парня не получилось – его задержала полиция.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕЧЕРИНКА

Год 2018, осень и новые герои. Субботняя вечеринка в тюменском КТЗ «Байконур», которая прошла 22 сентября, обернулась грандиозным секс-скандалом, в котором «главные роли» исполнили первокурсники местных вузов. Фотографии, молодые девушки и парни запечатлены в непотребном виде, вызвали шквал критики. Зато один из раздевшихся заработал ценный приз – сертификат на посещение тату-салона стоимостью 1000 рублей.

Секс-вечеринка в Тюмени. Фото: скриншот

Полиция и следственный комитет уже организовали проверку по данному факту. Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут должностным лицам и организаторам правовую оценку, а сотрудники по делам несовершеннолетних проверят, участвовали ли в вечеринке лица младше 18 лет или нет.