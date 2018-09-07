Попытка выселения военкомата из исторического здания в Тюмени не удалась

СЕГОДНЯ 11:18 2018-09-07T11:20:03+03:00

Историческое здание было построено в 1848 году в сдержанных формах классицизма. Фото с сайта admtyumen.ru

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В Тюмени на этой неделе состоялось судебное заседание по спорному зданию, которое расположено на улице Республики, 2. Там уже многие годы базируется военный комиссариат Тюменской области. Здание военные занимали на условиях договора аренды с муниципалитетом. Между тем, в ходе суда выяснилось, что объект муниципальной собственностью даже не являлся.

ПРЕДЫСТОРИЯ

В июне этого года областной арбитражный суд фактически выселил военный комиссариат Тюменской области из арендуемого им здания. На этом настоял департамент имущественных отношений Тюмени. Военные должны были освободить помещения в течение десяти дней с момента вступления в силу решения суда.

Дело в том, что здание - объект культурного наследия. Напомним, это каменный гостиный двор, построенный в 1848 году в сдержанных формах классицизма. С 1905 года там располагались полковые казармы, а в военные годы, с 1939 по 1946, - Тюменское военно-пехотное училище. Военкомат должен был начать ремонт в здании еще в 2015 году, но в итоге ничего не сделал и довел до аварийного состояния. Этот факт подтвердили эксперты, которые обследовали помещения.

Доказательств о том, что арендатор не выполнил условия договора, оказалось достаточно, чтобы Арбитражный суд Тюменской области расторг договор между муниципалитетом и военкоматом в судебном порядке.

Впрочем, у военных был шанс обжаловать решение суда, что они и сделали.

СИТУАЦИЯ СЕГОДНЯ

Минобороны РФ в начале августа подало встречный иск на администрацию Тюмени, в котором утверждало, что двухэтажное нежилое помещение является федеральной собственностью, а право муниципальной собственности подлежит прекращению.

Документы подтвердили, что земля под зданием – федеральная, а нахождение в помещениях Военного комиссариата Тюменской области законно еще с 1984 года. Из владения собственника с тех пор этот объект не выбывал.

- Имущество Вооруженных Сил Российской Федерации независимо от того, на чьем балансе оно находится, и от ведомственной подчиненности предприятий, относится исключительно к федеральной собственности. Существование зарегистрированного права собственности муниципального образования города Тюмени на объект недвижимого имущества нарушает права и законные интересы Российской Федерации, - говорится в решении областного арбитражного суда.

5 сентября этого года суд признал право собственности Российской Федерации в лице Министерства обороны Российской Федерации на двухэтажное нежилое помещение. Но предложил обжаловать свое решение в месячный срок.

А вот выведут ли в итоге военные историческое здание из аварийного состояния, пока вопрос остается открытым. От устных комментариев «Комсомольской правде. Тюмень» в военкомате воздержались и предложили подать официальный запрос.

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