Снять самую дорогую квартиру в Тюмени можно рядом с городской мэрией

СЕГОДНЯ 13:53 2018-09-13T13:56:01+03:00

Самая ходовая арендная цена для элитных квартир в Тюмени составляет 80-100 тысяч рублей. Фото с сайта etagi.com

Ее месячная стоимость обойдется далеко за сотню тысяч рублей

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Тюмень считается одним из самых успешных городов страны. Столица региона настолько привлекательна для внутренней миграции, что это отражается и на стоимости квартир. Причем речь идет не столько о сделках купли-продажи, сколько об аренде жилья.

Аналитики ЦИАН выяснили, что в Уральском федеральном округе по уровню ставок на арендном рынке Тюмень находится на втором месте. Впереди только Екатеринбург, который, как известно, главный город УрФО и к тому же миллионник.

- Максимум на рынке аренды Екатеринбурга сегодня зафиксирован на уровне 220 тысяч рублей в месяц. «Серебро» у Тюменской области, где самая дорогая арендная квартира обойдется в 135 тысяч рублей в месяц. Замыкает тройку Ямало-Ненецкий автономный округ. «Потолок» в этой локации отмечен на уровне 100 тысяч рублей в месяц. Причем самая дорогая квартира находится не в административном центре – Салехарде, а в Новом Уренгое. В пятерку также вошли Челябинская область (100 тысяч рублей в месяц) и Ханты-Мансийский автономный округ (80 тысяч рублей в месяц), - сообщили в агентстве.

Самая дорогая съемная квартира в Тюмени стоит 135 тысяч рублей в месяц. Фото с сайта ЦИАН

Квартира, которая поставила Тюмень на второе место по цене арендного жилья в УрФО, имеет площадь в 198 квадратных метров и находится напротив Тюменского цирка и здания городской администрации. В четырехкомнатной квартире потолки высотой 4 метра, выполнена качественная отделка без особых изысков, есть вся необходимая мебель и техника. К тому же там установлены климат-контроль, теплые полы, очистка воды. Дом и подземный паркинг под охраной, есть гостевая охраняемая автостоянка.

Вторая по стоимости арендная квартира в Тюмени находится в районе Драмтеатра. Фото с сайта sova72.ru

Кстати, еще весной «Комсомольская правда – Тюмень» проводила мониторинг сайтов крупных агентств недвижимости Тюмени, а также порталов объявлений. Он показал, что тогда в городе квартиру дороже 120 тысяч рублей в месяц было не найти. Сегодня очевидно, что планка выросла аж на 15 тысяч рублей!

Между тем, тюменская квартира, которая в марте 2018 была на первом месте по стоимости арендной платы в месяц, все еще сдается, и цена вопроса остается прежней – 120 тысяч рублей. «Трешка» расположена в районе Драмтеатра по улице Республики, 85, ее площадь 150 квадратных метров.

По улице Максима Горького просторная квартира с современным и дорогим ремонтом сдается за 100 тысяч рублей в месяц. Фото с сайта etagi.com

Стоит отметить, что самая ходовая цена на сегодняшний день среди элитных квартир в Тюмени, которые сдаются в аренду, составляет 80-100 тысяч рублей. Как правило, они расположены в историческом центре города, в жилых комплексах Manhattan, «Даудель». Все они предполагают улучшенную планировку, просторные и большие комнаты, повышенную комфортность, меблировку и бытовую технику премиум-класса.

Так, например, по улице Максима Горького, 68/3 (ЖК «Даудель») сдается просторная квартира с современным и дорогим ремонтом. Она находится на 10-м этаже 12 этажного монолитного дома. Месячное проживание в ней обойдется в 100 тысяч рублей, дополнительно оплачиваются показания счетчиков.

Четырехкомнатный пентхауз с панорамным видом на Цветной бульвар также обойдется в 100 тысяч рублей в месяц. Фото с сайта Авито

За такую же стоимость можно снять квартиру на улице Герцена 82/1. По сути, это четырехкомнатный пентхауз с панорамным видом на Цветной бульвар.

- Дизайнерская евроотделка, вся бытовая техника. Система двойной фильтрации воды (на вводе в квартиру и питьевой воды) Два санузла. Гардеробная комната. Квартира на пультовой охране в полиции. Закрытый охраняемый двор. Персональное парковочное место на теплой стоянке под домом. Вторую машину можно ставить на охраняемой площадке во дворе, - сообщает автор объявления.