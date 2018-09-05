Выиграть квартиру или машину можно!

СЕГОДНЯ 06:29 2018-09-05T06:55:39+03:00

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9 сентября заряжаемся позитивными эмоциями и мыслями. Наши советы позволят вам правильно распланировать свой день и сделать так, чтобы воспоминания о празднике «Тюменская осень» были яркими.

Во-первых, ближайшее воскресенье предоставит прекрасную возможность на время забыть о проблемах и, к радости домашних, провести весь день с семьей, приняв участие в фестивале «Тюменская осень».

Во-вторых, 9 сентября можно будет разбудить, наконец, свои дремлющие способности и поучаствовать в творческих конкурсах и спортивных состязаниях! А еще - дать оценку труду тюменских дачников, которые постарались на своих участках и вырастили самые большие овощи или представили на конкурс прекрасные цветочные композиции.

И в-третьих: 9 сентября можно проверить свою «везучесть», а кому-то - даже поверить в удачу, ведь в рамках праздника «Тюменская осень» пройдет акция «Розыгрыш подарков»! Поэтому если у вас в семье есть те, кому исполнилось 16+, то берите их в свою компанию и отправляйтесь на праздник!

Не забудьте паспорта, потому что бесплатные сертификаты на получение подарков организаторы выдают при наличии тюменской прописки.

Вы старше 16 лет? Тогда тем более участвуйте! Никто не уйдет с праздника без подарка! Главные - квартиры и машины.

Принять участие в розыгрыше могут те, кому исполнилось 16+. Фото предоставлено организаторами акции

Адреса центров розыгрыша подарков смотрите на портале «Тюмень - наш дом» в разделе «Тюменская осень».

У тех, кто любит хорошо поесть и знает, что осень - прекрасное время, чтобы запастись витаминами, 9 сентября есть шанс попробовать различные вкусности. Фестиваль «Мёд и хлеб» удивит вас разнообразием вкусов!

Мы все живем приятными воспоминаниями, поэтому

9 сентября необходимо создать себе и своим близким, особенно детям, счастливый момент - будет потом что вместе вспоминать!

Делайте как можно больше фотографий! Празднуйте на здоровье! Разбавьте повседневность разноплановыми событиями этого насыщенного дня, и позвольте атмосфере праздника увлечь вас!

Подробности также можно узнать по телефону 45-15-20 и на портале

«Тюмень - наш дом» www.tyumen-city.ru/dom. Праздник проходит при поддержке международного аэропорта «Рощино».

Организатор акции «Розыгрыш подарков» - Благотворительный фонд развития города Тюмени. Акция «Розыгрыш подарков» проводится 9 сентября 2018 г. с 08:00 и завершается по мере выдачи всех сертификатов, но не позднее 21:00.