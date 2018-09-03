2018-09-03T19:10:28+03:00
Происшествия

Тюменец за песню «Я русский» получил условный срок

Аудиозапись была на его страничке в соцсети
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Тюменец за песню «Я русский» получил условный срокТюменец за песню «Я русский» получил условный срокФото: Ольга Крыльцова
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За песню «Я русский» житель Тюменского района получил полтора года лишения свободы условно. Он разместил музыкальное произведение на своей страничке в соцети «ВКонтакте» и оно было в открытом доступе с января 2016 года, любой мог его прослушать.

Запись увидели сотрудники прокуратуры. Они посчитали, что аудиозапись призывает к вражде между народами, направлена на возбуждение ненависти, унижение достоинства людей по национальному признаку и отношению к религии. На сельского жителя завели уголовное дело на основании части 1 статьи 282 УК РФ. Мужчина полностью признал свою вину и его дело суд рассмотрел в особом порядке.

Было признано, что «музыкальное произведение содержит косвенный призыв уничтожать представителей народов Кавказа и Средней Азии, возбуждать вражду и ненависть к лицам, исповедующим ислам».

Тюменцу дали один испытательный год. Если он его выдержит, то судимость будет снята.

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