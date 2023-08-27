В Тюмени велосипедист на скорости въехал во внедорожник Фото: Виктория Гаврик

На улице Малыгина, 49/4 произошло ДТП. Курьер одной из служб доставки ехал на велосипеде и на полном ходу врезался в автомобиль марки «Haval». Об этом «Комсомольской правде-Тюмень» сообщили очевидцы аварии. Молодой человек на велосипеде получил травмы и его увезли на скорой.

Велосипедист на скорости въехал во внедорожник на улице Малыгина Фото: Виктория Гаврик

- Серый внедорожник при выезде с парковки не увидел велосипедиста-курьера. А парень на велосипеде на скорости въехал в заднюю часть автомобиля. Врачи скорой помощи оказали ему помощь, посадили в скорую. Судя по всему, у молодого человека повреждена рука, так как он держался за руку, когда его вели медики. У автомобиля полностью разбито заднее стекло и огромная вмятина на кузове - сообщила свидетельница ДТП.

На место ДТП приехали сотрудники МЧС и ГИБДД, а также скорая помощь. В причинах и обстоятельствах произошедшего разбираются специалисты.

В аварии на Малыгина пострадал курьер службы доставки Фото: Виктория Гаврик

«Комсомольская правда - Тюмень» направила запрос в пресс-службу ГИБДД, ответ ожидается.

Напомним, ранее мы писали ранее о том, что в Тюмени 10 человек пострадали в ДТП при столкновении автобуса и иномарки.