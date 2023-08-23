В Тюмени 10 человек пострадали в ДТП при столкновении автобуса и иномарки

Фото: ГИБДД Тюменской области.

Десять человек пострадали в аварии с общественным транспортом на улице Домостроителей в Тюмени. Сообщение о ДТП на окраине города поступило около шести часов вечера. У дома № 19 столкнулись автобус «Форд Транзит» и легковой автомобиль «Хендай Солярис».

Фото: ГИБДД Тюменской области.

Предварительно установлено, что 45-летний водитель иномарки при выезде со двора нарушил правила дорожного движения. Мужчина, в нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки, не уступил дорогу автобусу, который двигался по главной дороге.

Фото: ГИБДД Тюменской области.

– В результате ДТП пострадали восемь женщин, ехавших в автобусе, а также двое мужчин – водитель и пассажир легкового автомобиля, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

На момент ДТП в салоне общественного транспорта находились 11 пассажиров. Водитель автобуса перевозил работников тюменской компании. На место аварии выехали сотрудники ГИБДД, движение транспорта на магистрали не ограничено. Обстоятельства происшествия выясняются.