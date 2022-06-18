Пассажирка легковушки погибла в аварии в Уватском районе

На автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Сегодня, 18 июня, на автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Жуткая авария произошла на 542 километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе. Автомобиль «Мицубиси» въехал в стоящий большегруз «МАН», нефтевоз. Пассажирку «Мицубиси» увезли в больницу с тяжёлыми травмами, но позже она скончалась.

Автомобиль «Мицубиси» въехал в стоящий "МАН" Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, мы писали ранее о том, что под Тюменью совершил жесткую посадку частный самолет. Пилот легкомоторного летательного аппарата получил травмы.