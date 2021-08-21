На улицах Ишима пройдет хореографический спектакль Фото: коллектив Zero Dance Theatre

Завтра, 22 августа, команда Zero dance theatre представит постановку «Времена» в Ишиме. Событие пройдет на уличной площадке мультицентра «Моя территория», начало в 19.00.

Идея спектакля возникла на почве временных условий, связанных с карантинными ограничениями и запретами. Постановка рассказывает о том, что невозможно перескочить какой-либо промежуток времени или событие. А каждое мгновение имеет свое значение в жизни человека; не важно, плохое оно или хорошее, необходимо принять его и найти в нем свою ценность.

– Ребята уже не раз организовывали данную постановку на улицах Тюмени, и сейчас они посетят Ишим. Я считаю, что это прекрасная возможность для ишимцев приобщиться к современному искусству. Также познакомиться с коллективом молодых талантливых ребят, – комментирует менеджер мультицентра «Моя территория» в Ишиме Анастасия Журавлева.

Спектакль организует команда молодежного театрального центра «Космос» под руководством Альфии Агишевой. Он пройдет под открытым небом с соблюдением всех эпидемиологических требований.