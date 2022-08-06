Фото: соцсети

На железнодорожном вокзале в Тюмени умер мужчина. Всё произошло вечером, 5 августа. Мужчине стало плохо и очевидцы вызвали ему скорую помощь, но мужчину спасти не удалось. А ещё очевидцы выложили пост с фотографией происшествия в одном из популярных городских пабликов в соцсетях. В разных пабликах тут же распространилась фотография с места происшествия. На ней видно лежащего на земле мужчину и нескольких человек, стоящих над ним.

Фото: соцсети

Информацию о происшествии "Комсомольской правде" подтвердили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

- Вызов поступил в 17:28. Бригады скорой медицинской помощи прибыли на место в 17:37. На месте вызова работали две бригады. Медики боролись за жизнь пациента - проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти его не удалось, - рассказали в департаменте здравоохранения.

Точная причина смерти мужчины выясняется.

Отметим, что уже несколько дней в Тюмени установилась жаркая погода. Поэтому очевидцы предполагают, что мужчине могло стать плохо из-за жары. Синоптики прогнозируют, что сегодня воздух может разогреться до + 29 градусов.

Кстати, это уже не первый случай смерти на ж/д вокзале в Тюмени. Там, 1 июня 2022 года, скончался 68-летний работник, которому стало плохо. Медики также пытались реанимировать горожанина, но это не помогло. А 8 октября 1990 года, на строительной площадке возле тюменского железнодорожного вокзала полицейские обнаружили изрезанное тело мужчины со следами насилия. Преступление раскрыли только спустя 29 лет.