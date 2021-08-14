Блогер-полумиллионник научит тюменских школьников снимать «Тик-Токи»

Блогер-полумиллионник научит тюменских школьников снимать ТикТоки Фото: паблик проекта в соцсети "Z Camp"

В Тюмени продолжает свою работу проект Z-CAMP, где школьники сами выбирают тематические смены и участвуют в организации событий кэмпа. Сейчас идёт смена TikTok. 17 августа ребят будет обучать тюменский блогер под именем xomechila, у которого на данный момент полмиллиона подписчиков в популярной сети.

Тиктокер xomechila живёт в Тюмени и снимает юмористические видеоролики про отношения, семью, друзей и жизнь в деревне. 17 августа в 15.00 в «Конторе пароходства» (ул. 25-го Октября, 23а, стр.1) он и другие тиктокеры будут учить участников проекта держаться в кадре, придумывать сюжеты и сценарии для роликов, изучать монтаж и актёрское мастерство.

На первой встрече 5 августа вводный мастер-класс провёл другой популярный блогер Рушан (what.rusha). Он познакомил ребят с трендами, рассказал как набирать аудиторию и где искать вдохновение, а также показал, как делать крутые переходы между кадрами.

– Блогерство – одно из новых популярных направлений во всём мире среди подростков и взрослых. Создание таких коротких видео – отличная возможность реализовать себя творчески и найти единомышленников. Кроме того, это прекрасно развивает речевые навыки, воображение, умение держаться перед публикой, – комментирует Олег Войкин, руководитель проекта.