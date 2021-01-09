В новом году «Региональный центр «Семья» «Семья» планирует наращивать компетенции консультантов и экспертов по семейному консультированию, оказывать больше эту услугу и выйти на новый уровень.- Потребность в семейном консультировании есть и с каждым годом растет. Это и ситуации разводов, и раздел имущества, когда ребёнок становится «разменной монетой» в конфликтах родителей, и ссоры между соседями, когда возникает угроза безопасности семей с детьми, - рассказывает директор «Регионального центра «Семья» Елена Перминова. - Семейное консультирование позволяет нам расширить возможности помощи в подобных ситуациях. В Центре работает более 25 психологов, которые в ежедневном режиме консультируют граждан, проводят тренинги и вебинары, оказывают экстренное психологическое консультирование, а также осуществляют психологическое сопровождение замещающих семей.Также в центре планируют наращивать работу в судебно-психологопедагогических экспертизах, когда нужно помочь определить состояние детей, изменения, возникшие из-за тяжелой ситуации и т.д.- Планируем и дальше выступать в качестве экспертов информационной продукции. Все, что выходит для детей, наши эксперты оценивают и присваивают определенную категорию: 0+, 12+,16+ и так далее, - подчеркнула Елена Перминова.