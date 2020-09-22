Впервые в Тюмени откроется выставка «Живой мир: предел прочности»

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Коллекция создана Союзом фотографов дикой природы. Информационными партнерами выступили Российское географическое общество, National Geographic Россия и фестиваль «Первозданная Россия»

Организатор выставки в Тюмени – АНО «Тюменский Дом Фотографии» совместно с Тюменским драматическим театром. Первую экспозицию представят на третьем этаже в тюменском драмтеатре 22 сентября в 18.00. Выставка проходит в рамках III Международного экологического фотоконкурса World Eco Photo – 2020.

– Это совершенно новый для нашей страны эколого-просветительский и культурный проект, – уверяют организаторы. – Цель проекта – популяризация усилий, направленных на сохранение окружающей среды. Посредством фотографии участники выставки продемонстрируют не только красоту и хрупкость природы страны, но и проблемы и успешные примеры их решения.

Выставка этого года «Живой мир: предел прочности» продемонстрирует разнообразие дикой природы России и представит тему экологических проблем, связанных с деятельностью человека.

– Наша задача – рассказать о том, что экология начинается с одного человека. Масштабные экологические потрясения могут быть следствием и системных проблем, и одного безответственного по отношению к природе поступка. Мы наглядно покажем людям, что, несмотря на свою глобальность, вопрос экологии касается каждого из нас и даже одному человеку посильны небольшие, но шаги. Начать с себя – эта та мысль, которая приведет от бездействия и восприятия решения проблемы, неподвластной одному, к реальным поступкам. И нет лучшей мотивации, чем показать красоту мира, которую могут сохранить человеческие действия, формирование экологических привычек, – убеждены организаторы.

На открытие приглашены гости фотофестиваля World Eco Photo – член правления Союза фотографов дикой природы Светлана Иваненко и Сергей Майоров, официальный представитель в России Международной федерации фотоискусства.

Проект объединил на своей площадке работы лучших российских мастеров и молодых фотографов дикой природы. В будущем организаторы планируют расширить выставочный формат другими мероприятиями и продвижением в социальных сетях. Обсуждается проведение ежегодных выставок при партнерстве с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации в рамках национального проекта «Экология».

Проект World Eco Photo реализуется при поддержке департамента культуры Тюменской области.