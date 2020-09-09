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«Вези меня!»: в Тюмени многодетная мать устроила потасовку с таксистом, отказавшимся везти ребёнка без детского кресла

Наплевав на правила, женщина устроила скандал водителю и отпинала его кресло
Алексей КОСЕНЧУКАлексей КОСЕНЧУК
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Мать четверых детей раскритиковала водителя, который отказался его везти

Мать четверых детей раскритиковала водителя, который отказался его везти

Не успели мы отойти от вчерашнего урока в ишимской школе №2, где учеников «развлекали» ряженые террористы, в Тюмени назрел очередной скандал. В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлена девушка, посадившая в такси маленького сына. Проблема в том, что водителю не сказали, что пассажирка сядет в машину с малышом, поэтому детского кресла в салоне не было.

- Считаю до пяти. Не начинаешь (ехать, - прим.ред.), я тебе всё здесь ******** (в переводе на русский литературный – испорчу, - прим.ред.), - возмущается пассажирка.

- Девушка, вы почему со мной в приказном порядке разговариваете? У вас ребёнок маленький, я не имею права! У вас тариф «Эконом», который не предусматривает перевозку детей, - заводится водитель.

- Ничего страшного, у меня четверо детей, я вам буду детский тариф за каждого платить?, - возмущается оппонентка.

Девушка призналась, что «впервые слышит» о запрете перевозки детей без детского кресла и отказалась выходить из машины.

- Раз, два, три… я (испорчу) сейчас машину…

- А я вызову полицию. Не я придумал эти правила. Я проходил обучение… в смысле чихать на него? – опешил водитель.

Ролик заканчивается на «самом интересном» моменте, когда пассажирка начинает брыкаться и пинать впереди стоящее кресло. Чем закончился скандал – узнаем совсем скоро, мы обратились в пресс-службу «Яндекс.Go».

Между тем, по данным пресс-службы УМВД по городу Тюмени, ни таксист, ни пассажирка в полицию не обращались. Однако после общественного резонанса и публикации ролика в социальных сетях и СМИ назначена проверка.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала об истеричной пассажирке, которая обхаяла таксиста в Москве. Сам таксист рассказал свою версию случившегося. После вспыхнувшего скандала Иван Ургант снял пародию на видеоролик, а московские таксисты стали скупать наклейки «вези меня, мразь!». Позже сама героиня скандального ролика рассказала, почему сорвалась на бедного водителя.

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