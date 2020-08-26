Тренды на осень и зиму – 2020: маски и классический синий цвет – в моде

Мода-2020: главный тренд сезона - маска. Фотоколлаж: Виктория Лежнина

Мировая пандемия повлияла даже на мир моды: модельеры одежды присоединились к производству хирургических и медицинских масок. Дома мод Louis Vuitton, Dior, Gucci, Balenciaga и Prada на своих фабриках отшивали маски и безвозмездно отправляли их медицинским работникам по всему миру. Дизайнеры начали добавлять в свои коллекции и преобразовывать медицинские маски как аксессуар, бренды запускали отдельные коллекции фирменных масок, а стилисты практиковали в сочетании с одеждой, макияжем и обувью. Что же будет в моде в новом сезоне и как остаться в тренде с маской на лице? Три совета на будущий модный сезон дала стилист Елизавета Варкентин.

1. Какие защитные маски будут актуальны осенью и зимой 2020 года?

– Я прежде всего за защиту здоровья, нежели за красоту и дань моде. Но все же подстраиваться приходится, – заявила стилист.

По ее словам, в первую очередь нужно обратить внимание на цвет года 2020-го – классический синий, который определил Pantone Fashion Color Trend Report. Определены ультрамодные оттенки от Pantone – янтарное свечение, самба, зеленый блеск, пыльный розовый. И четыре классических нейтральных – миндальное масло, снег, синие глубины и военный оливковый.

– Будут актуальны анималистические, поп-арт и мультяшные принты. Мы можем рассмотреть показ Louis Vuitton с Шанхайской недели мод и увидим игромир, – сообщила Елизавета. – Цветочные принты и монохром: отличное решение выбрать черно-белый узор из цветов – ахроматичные цвета всегда будут актуальны при любом наряде. Также в моде классика – мелкий и крупный горох, клетка, спокойная, однотонная или же сложная, яркая и контрастная.

2. Как правильно нужно сочетать защитные маски с одеждой и обувью?

– Отталкивайтесь от своих предпочтений. Сейчас от каждого дизайнера мы можем увидеть разные вариации масок. У кого-то она будет кожаная, и вы можете себя почувствовать Бэйном, персонажем из Бэтмена, у кого-то уже существует коллаборация под магазинную сумку (Икея Фракта), – считает стилист. – Если очень хочется быть на острие стиля, то выбирайте маску, исходя из своего рода деятельности, и какое впечатление вы хотите произвести. Хотите стать томной девушкой, производящей впечатление хрупкой и беспомощной – советую сшить маску из шелка или атласа без каких- либо дополнений. Хотите раскрыться как вамп или жесткой в своей руководящей деятельности – выбирайте маску с пайетками, цепями, другой фурнитурой.

А если захочется чего-то экстравагантного, то стоит посмотреть на коллекцию Жана-Поля Готье, который постарался над масками, «не отводя глаз» от медицинского направления.

3. Какие вы можете дать рекомендации при выборе масок?

– В социальных сетях можно легко найти своего мастера, любая швея под ваш запрос будет работать. Все же я за разумный выбор сохранения здоровья. Лучше приобретать маски с фильтрацией воздуха и клапанами, – рекомендовала стилист.

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