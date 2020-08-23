Коронавирус в Тюмени, последние новости на 24 августа 2020 года: заболели 50 человек, выздоровели 15

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 24 августа 2020 года Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 24 августа 2020 года. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 50 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших 10 детей. Из общего числа болеющих 7 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 610 человек остаются под медицинским наблюдением.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Всего в регионе на 23 августа 7 380 лабораторно подтвержденных диагнозов. Выздоровели еще 15 человек. С начала пандемии избавились от болезни 6 855 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Жертвами коронавируса стали 29 пациентов. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания. Последний смертельный случай произошел 22 августа, сообщает оперативный штаб региона.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в России выявлено 4 852 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 23,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 73 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 3 162 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 956 749 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 383 летальных исхода, выздоровели 770 639 человек.

В соседних регионах ситуация складывается так: в Югре за сутки число заболевших увеличилось еще на 77 человек, на Ямале больных стало на 62 пациента больше.