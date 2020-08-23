Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 23 августа 2020 года увеличилось на 50 человек Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Тюмени зафиксировано 50 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди них 10 детей. Из общего числа болеющих 7 пациентов на ИВЛ . 610 человек остаются под медицинским наблюдением. 2759 человек находятся на перевахтовке.

Всего в регионе на 23 августа 7 380 лабораторно подтвержденных диагнозов. Выздоровели еще 15 человек. С начала пандемии избавились от болезни 6 855 человек.

Жертвами коронавируса стали 29 пациентов. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания. Последний смертельный случай произошел 22 августа, сообщает оперативный штаб региона.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в России выявлено 4 852 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 23,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 73 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 3 162 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 956 749 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 383 летальных исхода, выздоровело 770 639 человек.