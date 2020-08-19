Снова в школу. Алексей Райдер о возвращении системы образования Тюменской области к нормальной жизни

Глава регионального департамента образования объяснил, как начнется новый учебный год

Заместитель губернатора, директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер выступил с разъяснениями по поэтапному снятию ограничений в региональной системе образования. Это касается работы детских садов и школ. Он отметил, что в связи с приближением 1 сентября возникает множество слухов, которые приходится развеивать. О том, как в регионе начнется новый учебный год, читайте в материале «КП» – Тюмень».

Детсады возвращаются к полноценной работе

20 августа все детские сады возвращаются к работе в полноценном формате. Единственное отличие в работе от периода до пандемии будет заключаться в строгом соблюдении всех санитарных требований, предписанных Роспотребнадзором.

Сегодня и завтра проводятся последние согласительные процедуры. Постановлением правительства Тюменской области реализуется поэтапное открытие детских садов для всех дошколят.

Напомним, до сих пор детсады работали в режиме дежурных групп. Сейчас, когда в садики пойдет значительно больше детей, главная задача – создать все условия для их безопасного пребывания, подчеркнул Алексей Райдер. Каждый детский сад должен уведомить органы власти о переходе на полноценный режим работы.

– Это дисциплинирует, напоминает заведующим, какую ответственность они на себя берут. А также дает понять нам, что все вопросы, связанные с предписаниями главного санитарного врача, в учреждении взяты на контроль. Это прежде всего дезинфекция, термометрия, разобщение групп и так далее, – отметил глава департамента.

Безопасное поведение

Этот процесс станет предтечей следующего шага снятия ограничений в системе образования – открытия школ, сказал Алексей Райдер. Он подтвердил, что если эпидемиологическая ситуация не осложнится, с 1 сентября школы начнут работать в обычном режиме. К этому готовятся педагогические коллективы.

При этом, заметил Алексей Райдер, у детей потребуется сформировать новые привычки и нормы поведения, связанные с безопасностью как собственной, так и окружающих.

– В этой связи обращаюсь к родителям, чтобы мы решением об открытии школ не усугубили ситуацию в регионе. Каждое утро ребята, приходя в школу, будут в любом случае подвергаться пусть и контролируемому, но все же риску контакта с ребятами из других семей. Это создает определенное напряжение среди учителей. Мы эти все страхи проработаем. И все же остается фактор неизвестности. Как показывают наблюдения, дети в основном не болеют, но активно переносят вирус без симптомов. Поэтому нужно быть очень бдительными. Внимательно относиться к требованиям, начиная от мытья рук и смены одежды после возвращения из школы до минимизации контактов детей с пожилыми членами семьи, относящимися к группам риска, – сказал Райдер.

Линейки не для всех

По поводу проведения линеек 1 сентября Алексей Райдер выразил сдержанный оптимизм, что хотя бы часть школьников и их родителей сможет принять участие в традиционных торжественных мероприятиях.

Линейки проведут только для некоторых классов Фото: pixabay.com

– Скрещиваем пальцы в надежде, что нам удастся их организовать. Важно, чтобы погода позволила их провести, потому что проведение массовых мероприятий внутри школ точно не разрешаются до конца текущего года. И если будут удачно складываться обстоятельства для проведения линеек на улице, то как минимум для первоклашек постараемся их организовать. Мы понимаем, как это значимо для каждой семьи, остается в памяти самих первоклассников. И сами хотим показать, как мы ждали наших ребят в школах, что мы рады их приходу. Поэтому если не будет каких-то отдельных ограничительных решений, то линейки для ребят первого класса, а также для учеников 9–11 классов, для которых это тоже важный год, постараемся провести, – сказал глава департамента.

Запасаться масками не придется

На вопрос родителей о том, нужно ли будет детям обязательно носить маски в школах, Алексей Райдер успокоил, что принуждать ходить в масках весь учебный день учеников никто не будет.

– Педагоги и весь взрослый персонал школ должен носить средства индивидуальной защиты, это однозначно будет контролироваться, эти требования должны соблюдаться беспрекословно. Что касается детей, то на сегодня в требованиях это не прописано и к детям это не применяется. Это объясняется тем, что, как я уже говорил, при редких случаях реального заболевания ребенка даже сам факт присутствия вируса в его организме никакими симптомами не сопровождается. На этом фоне заставлять ребят соблюдать эти ограничения просто бессмысленно, тем более что это создает для них дискомфорт, затрудняя дыхание. Об этом же говорят санитарные врачи. Так что запасаться масками для посещения школы точно не придется, – заявил представитель правительства области.

В то же время он в очередной раз призвал родителей к бдительности. В частности, это касается проявления симптомов простудных заболеваний.

– Приведу пример, как часто родители водят детей в детсады и школы. Например, закашлял ребенок. Родитель, страстно желая идти на работу, не придает этому симптому значения, думает: покашляет, и пройдет. И отправляет ребенка в садик или школу. Даже в ситуациях с наступлением сезона ОРВИ и гриппа мы таким образом рискуем и подвергаем риску других. А в нынешних условиях я бы порекомендовал родителям перестраховаться, не вести детей в образовательное учреждение, а вызвать врача. В данном случае совесть – лучший контролер. На воду готовы дуть, лишь бы все вернулось в обычный режим, – заметил заместитель губернатора.

За каждым классом будет закреплен отдельный кабинет Фото: pixabay.com

Также он отметил, что родители, которые опасаются угрозы заражения коронавирусом в связи с посещением ребенком школы, могут написать заявление, чтобы дети могли обучаться на дому дистанционно.

– Мы обязаны создать условия, чтобы ребенок, который остается дома, мог подключиться к уроку в своем классе, чтобы не ограничивать его право на получение образования. У родителей будет выбор, – заверил Алексей Райдер.

Детей в классах меньше не станет

Он сообщил, что уменьшение количества детей в классах не планируется. Это невыполнимо. Кроме того, потребности в этом нет, заявил Райдер.

– Компенсируя невозможность реализации этого условия, мы максимально изолируем классные коллективы. То есть каждый кабинет будет закреплен за каждым конкретным классом. Будет соблюдаться режим проветривания классных комнат и коридоров. Что касается работы столовых и гардеробов, то так называемое динамичное расписание занятий, которое будет установлено, позволит организовать «разреженный» приход детей в школу. Не все будут приходить в одно время. Потоки детей будут максимально разводиться. Таким образом мы временно уходим от единых звонков для всех классов, – сообщил директор департамента.

Администрации школ будут уведомлять родителей о графиках посещения гардероба конкретными классами, чтобы каждый класс мог прийти в помещение в свое время, переодеться в отдельной зоне. А в начальной школе будет возможность переодеваться непосредственно в классном кабинете. Питание также будет организовано таким образом, чтобы развести посещение столовой по времени для разных классов.

– Уверен, мы отработаем эту систему, чтобы дети могли пообедать либо в перемену, либо прямо во время урока, – добавил Райдер.

Стоимость питания пока не меняется. Она составляет 80 рублей в день на ребенка. Также сохраняются льготы для отдельных категорий населения, они питаются бесплатно. Для остальных компенсация из бюджета составит 17 рублей в день на одного обучающегося. В то же время по указу президента России с 1 сентября ученики начальной школы (1– 4 классов) будут получать горячее питание бесплатно, напомнил Алексей Райдер.

Уроки физкультуры, в соответствии с предписаниями, будут проходить на свежем воздухе, но это также будет зависеть от погодных условий. При неблагоприятной погоде уроки будут сдвигать в расписании, отметил он. Родителям нужно предусмотреть соответствующий комплект физкультурной формы для занятий на улице.

Тестирование знаний

Глава департамента образования подтвердил, что новый учебный год начнется с тестирования уровня знаний у детей. Он отметил, что это не должно вызывать беспокойство у родителей и становиться трагедией для детей.

– Учеба – это тоже труд. Понимаем, что четвертая четверть прошла в немного расслабленном формате. И мы тогда проговаривали, что обязательно компенсируем пробелы. Если мы сейчас этого не сделаем, ребенку в дальнейшем будет еще труднее наверстывать упущенный материал. Могу только пообещать, что это будет проходить не с 1 сентября. В то же время у нас в мае не были проведены всероссийские проверочные работы (ВПР). Поэтому, согласно решению Рособрнадзора, ВПР перенесены на середину сентября, – сказал Алексей Райдер.

В школах детям не обязательно носить маски Фото: pixabay.com

При этом, чтобы родители не переживали за результаты и не накручивали детей, все проверочные работы будут проводиться безоценочно.

– Мы проводим их не для того, чтобы кого-то покарать или поставить кому-то диагноз по академическому отставанию, а только чтобы понять, что нам предстоит сделать за предстоящую первую учебную четверть, – заявил директор департамента образования и науки Тюменской области.

Также он рассказал о перспективах ввода в эксплуатацию второго корпуса школы № 94. Он сообщил, что строительный объект находится в высокой степени готовности. Он напомнил, что по паспорту срок ввода здания наступит только через шесть месяцев. Однако подрядчики постарались ускорить процесс.

– Строители очень старательно подходят к сдаче образовательных объектов в регионе, поэтому мы здесь идем с опережением графика. Но к 1 сентября он не будет сдан. При этом непосредственно строительные работы будут завершены 30 августа, однако на этом работа не заканчивается. Необходимо время, чтобы оснастить школу, подготовить новое здание к соблюдению всех ограничительных мер. Рассчитываю, что в течение сентября эти виды работ также будут завершены. В это время ребята начнут учебный год в стенах первого корпуса по плавающему расписанию, – сообщил замгубернатора.

– На этом этапе мы открываем только школы и техникумы. Что касается системы дополнительного образования, то кружки, студии и секции планируется открыть, по предварительному плану, через две недели после начала учебного года. Это связано с тем, что в первые дни работы образовательных учреждений необходимо наладить режим питания, создать условия для разобщения коллективов, отладить другие процессы. Например, почти в каждой школе будут пересмотрены графики перемен. В этой связи преждевременно для родителей заниматься организацией режима для детей во второй половине дня. Первые две недели как раз покажут, как этот режим будет сформирован, – пояснил Алексей Райдер.