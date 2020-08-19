В школу можно не ходить: у тюменских детей будет право обучаться дистанционно

Чтобы дети могли учиться на дому, родителям нужно будет подать заявление Фото: pixabay.com

Тюменские дети смогут с 1 сентября обучаться на дому в дистанционном формате по заявлению родителей. Такое право власти региона предоставили жителям, которые испытывают опасения за здоровье своих детей в связи с возобновлением работы образовательных учреждений, сообщил сегодня глава департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер.

– Уровень тревожности у всех разный. Если родители не готовы подвергать своего ребенка и семью риску, то у нас будет действовать правило, по которому можно подать заявление, чтобы для конкретного ребенка были созданы условия для обучения на дому. Срок обучения в таком формате будет отдан на усмотрение родителей. За ними остается право принять самостоятельное решение, касающееся риска для здоровья детей, – сказал Алексей Райдер.

Он также отметил, что для всех учреждений образования – детских садов, школ, техникумов – будут действовать единые требования санитарной безопасности в соответствии с постановлением главного санитарного врача Российской Федерации, которое принято еще в июне. По этим требованиям летом уже работали пришкольные лагеря.

– В то же время число детей в школах во время учебного года несопоставимо с их числом во время пребывания в лагерях. Тем не менее практика применения этих требований нам уже знакома. На складах уже в других объемах мы запасаем дезинфицирующие и защитные средства, в том числе для персонала, педагогов, работников столовых. На входе во всех учреждениях в наличии бесконтактные термометры. То есть в плане материального оснащения все вопросы решены. Осталось сформировать у детей новые навыки поведения и общения в соответствии с требованиями безопасности, – сказал Алексей Райдер.

Также он заявил, что в школах постараются организовать линейки, по крайней мере для первоклассников, а также для выпускников.

– Для остальных классов, чтобы не рисковать здоровьем детей, родителей, педагогов, мы, наверное, проведем 1 сентября все-таки без линеек. Это не отменяет торжественности Дня знаний, в любом случае в этот день пройдут традиционные уроки добра, мы поздравим учителей, они пообщаются со своими классами, – сказал директор областного департамента образования и науки.